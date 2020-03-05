除了 iPhone SE2 和新 iPad Pro，新 iMac、Mac mini 也要来了？

最近，曾经准确爆料过 iPhone XS 系列/iPhone XR 准确命名、内置壁纸，以及 iPhone 11 Pro 系列命名的爆料者 CoinX 在推特上表示新 iMac、Mac mini 即将推出，此外还暗示了新 iPad（虽然没有说是 iPad Pro，但应该八九不离十）将采用新摄像头模组。





虽然揭露的信息不多，而且没有包含准确的发布时间，但按照往常的习惯，苹果也的确有可能在三月份推出新 iMac、Mac mini，去年三月份以及前年十月份的 iMac 和 Mac mini 就采取了直接在官网上架的方式登场。





值得一提的是，去年十一月苹果官网曾经出现过一个与目前 27 英寸 iMac 相比边框更窄的 iMac 图片，这有可能就是即将要推出的新 iMac。









至于搭载新摄像头模组的 iPad Pro 到底会不会在三月份登场，可能还存在疑问。CoinX 没有暗示这款设备的推出时间，而直接以官网上架的形式推出的概率也不会太大，毕竟面对这种拥有亮点功能更新的产品，发布会亮相可能更符合苹果的做法。





编辑于 2020-03-05 14:33:03