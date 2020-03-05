除了 iPhone SE2 和新 iPad Pro，新 iMac、Mac mini 也要来了？

MarcusKei 发表于: 03-05 09:22:59
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直接官网上架？

最近，曾经准确爆料过 iPhone XS 系列/iPhone XR 准确命名、内置壁纸，以及 iPhone 11 Pro 系列命名的爆料者 CoinX 在推特上表示新 iMac、Mac mini 即将推出，此外还暗示了新 iPad（虽然没有说是 iPad Pro，但应该八九不离十）将采用新摄像头模组。

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虽然揭露的信息不多，而且没有包含准确的发布时间，但按照往常的习惯，苹果也的确有可能在三月份推出新 iMac、Mac mini，去年三月份以及前年十月份的 iMac 和 Mac mini 就采取了直接在官网上架的方式登场。


值得一提的是，去年十一月苹果官网曾经出现过一个与目前 27 英寸 iMac 相比边框更窄的 iMac 图片，这有可能就是即将要推出的新 iMac。


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至于搭载新摄像头模组的 iPad Pro 到底会不会在三月份登场，可能还存在疑问。CoinX 没有暗示这款设备的推出时间，而直接以官网上架的形式推出的概率也不会太大，毕竟面对这种拥有亮点功能更新的产品，发布会亮相可能更符合苹果的做法。



编辑于 2020-03-05 14:33:03

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Lews
沙发

感觉应该是本月陆续直接上架的

10小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
heheBear
板凳

iMac就要求一个窄边框！Mac mini 更新就好！iPad Pro 要求……算了买不起

10小时前
来自 iPhone XR
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霸气的冰红茶
地板

iMac几乎没变啊？？有个馒头意思？？？

10小时前
来自 iPhone XS Max
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汪汪王
4 楼
引用 @heheBear 的回复

iMac就要求一个窄边框！Mac mini 更新就好！iPad Pro 要求……算了买不起

还真是，27的iMac边框比家里电视边框还宽实在说不过去……

10小时前
来自 iPhone 7 Plus
ZHU爺
5 楼

iMac是被放弃了吗？12年到现在模具一直没变过 从惊艳到平淡无奇 憋大招也不至于一个模具用八年吧？🤦🏻

10小时前
来自 iPhone 6S
6 楼
我是个还在用2014mac mini的臭弟弟
9小时前
来自 威锋网页版
BlankGrid
7 楼

感觉应该直接上架，这些升级都没啥亮点，不值得开发布会，要是开了重点肯定不在这，另外，加州已经宣布进入紧急状态了，苹果发布会能不能开还要两说。

9小时前
来自 iPhone XR
DylanPro
8 楼

iMac收一下边框又可以撑8年，就等你了

9小时前
来自 iPhone X
MarcusKei
楼主
9 楼
引用 @霸气的冰红茶 的回复

iMac几乎没变啊？？有个馒头意思？？？

边框稍微窄了一些

9小时前
来自 iPhone 11 Pro
白鹭去南方
10 楼
引用 @heheBear 的回复

iMac就要求一个窄边框！Mac mini 更新就好！iPad Pro 要求……算了买不起

窄边框不可能的，内部元器件太多，边框如果窄了屏幕承受不住这么大压力

9小时前
来自 iPhone XR
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