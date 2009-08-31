早高FENG：iPhone也能运行安卓系统/三星将发布户外电视

乔纳森森森 发表于: 03-05 09:13:01
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霍尼韦尔称发布最强量子计算机，《007》新作延期
▎三星计划发布户外电视
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在电视又或者说是屏幕面板领域，三星电子一直都有着自己的市场地位，不过三星并没有放下前进的脚步，据报道指出三星有意进入户外电视市场。什么样的场景适合户外电视呢？它可以是家里的院子，也可以是天井或池畔，又或者是大自然。三星或将很快发布户外电视“The Terrace”，它将作为一种全新的电视品类，为用户提供户外观看场景，瞄准的是奢侈品市场。

▎霍尼韦尔称发布最强量子计算机
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在这段特殊的时期里，相信不少朋友都认识了一些口罩制造商品牌，其中就包括霍尼韦尔（Honeywell）。不过口罩制造只是这家公司的其中一项业务而已，近日霍尼韦尔宣布对两家量子计算软件初创企业剑桥量子计算公司（CQC）和 Zapata Computing 公司进行战略投资，霍尼韦尔公司曾销售过大型主机，但几十年前退出了这项业务。该公司周二表示，预计在未来五年内，其量子计算机的性能每年将提高 10 倍。

▎受疫情影响 《007》新作延期
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《007》系列电影最新作《007：无暇赴死》宣布因为疫情原因延期在院线的上映，该片本来计划于 3、4 月份在欧美上映，不过今天早些时候官方宣布均推迟至11月份。官方在发布公告时称此决定是经过慎重考虑并衡量了对市场的评估后才作出的，全球电影业进入寒冬期，有美国综艺网站预测，今年全球电影业的票房加上制作费损失，损失高达 50 亿美元。

▎iPhone运行安卓系统
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iPhone 和安卓手机可能算不上宿敌，但怎么也算一对老冤家。你是否想过，iPhone 也能运行安卓系统？近日越狱界放出了新的工具，很快就有国外团队在新的版本上推出了一个名为“沙堡”的计划，目前仅适配 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 两款 iPhone 机型（以及第七代 iPod Touch）。据悉目前该计划还处于测试阶段，运行在 iPhone 上的安卓系统还是非常不稳定的。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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微信4lhj11b
沙发

🛋

11小时前
来自 iPhone XS Max
破阵
板凳

我还以为是沙雕计划

10小时前
来自 iPhone XS Max
查看2条回复
heheBear
地板
引用 @破阵 的回复

我还以为是沙雕计划

自信点，就是沙雕计划，iPhone运行Android还有竞争力？

10小时前
来自 iPhone XR
手机锋友q54bpqg
4 楼

不知道流畅不流畅

9小时前
来自 iPhone X
再见Dota2
5 楼
以iphone7那运存和电池不是立即暴死？哈哈真的笑死我
9小时前
来自 威锋网页版
冠希哥哥哥
6 楼

法拉利瞬间变成拖拉机

9小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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手机锋友are7frx
7 楼
引用 @冠希哥哥哥 的回复

法拉利瞬间变成拖拉机

只是越狱届证明自己的实力罢了

9小时前
来自 iPhone 7
self1sh
8 楼
引用 @heheBear 的回复

自信点，就是沙雕计划，iPhone运行Android还有竞争力？

主要是p用没有 沙雕计划很应景

7小时前
来自 iPhone XS
yu小光
9 楼
能让现在的安卓机运行ios叫碉堡，ios运行安卓真的是沙雕
5小时前
来自 威锋网页版