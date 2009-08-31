早高FENG：iPhone也能运行安卓系统/三星将发布户外电视
乔纳森森森 发表于: 03-05 09:13:01
来自 威锋网页版
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霍尼韦尔称发布最强量子计算机，《007》新作延期
▎三星计划发布户外电视
在电视又或者说是屏幕面板领域，三星电子一直都有着自己的市场地位，不过三星并没有放下前进的脚步，据报道指出三星有意进入户外电视市场。什么样的场景适合户外电视呢？它可以是家里的院子，也可以是天井或池畔，又或者是大自然。三星或将很快发布户外电视“The Terrace”，它将作为一种全新的电视品类，为用户提供户外观看场景，瞄准的是奢侈品市场。
▎霍尼韦尔称发布最强量子计算机
在这段特殊的时期里，相信不少朋友都认识了一些口罩制造商品牌，其中就包括霍尼韦尔（Honeywell）。不过口罩制造只是这家公司的其中一项业务而已，近日霍尼韦尔宣布对两家量子计算软件初创企业剑桥量子计算公司（CQC）和 Zapata Computing 公司进行战略投资，霍尼韦尔公司曾销售过大型主机，但几十年前退出了这项业务。该公司周二表示，预计在未来五年内，其量子计算机的性能每年将提高 10 倍。
▎受疫情影响 《007》新作延期
《007》系列电影最新作《007：无暇赴死》宣布因为疫情原因延期在院线的上映，该片本来计划于 3、4 月份在欧美上映，不过今天早些时候官方宣布均推迟至11月份。官方在发布公告时称此决定是经过慎重考虑并衡量了对市场的评估后才作出的，全球电影业进入寒冬期，有美国综艺网站预测，今年全球电影业的票房加上制作费损失，损失高达 50 亿美元。
▎iPhone运行安卓系统
iPhone 和安卓手机可能算不上宿敌，但怎么也算一对老冤家。你是否想过，iPhone 也能运行安卓系统？近日越狱界放出了新的工具，很快就有国外团队在新的版本上推出了一个名为“沙堡”的计划，目前仅适配 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 两款 iPhone 机型（以及第七代 iPod Touch）。据悉目前该计划还处于测试阶段，运行在 iPhone 上的安卓系统还是非常不稳定的。
在电视又或者说是屏幕面板领域，三星电子一直都有着自己的市场地位，不过三星并没有放下前进的脚步，据报道指出三星有意进入户外电视市场。什么样的场景适合户外电视呢？它可以是家里的院子，也可以是天井或池畔，又或者是大自然。三星或将很快发布户外电视“The Terrace”，它将作为一种全新的电视品类，为用户提供户外观看场景，瞄准的是奢侈品市场。
▎霍尼韦尔称发布最强量子计算机
在这段特殊的时期里，相信不少朋友都认识了一些口罩制造商品牌，其中就包括霍尼韦尔（Honeywell）。不过口罩制造只是这家公司的其中一项业务而已，近日霍尼韦尔宣布对两家量子计算软件初创企业剑桥量子计算公司（CQC）和 Zapata Computing 公司进行战略投资，霍尼韦尔公司曾销售过大型主机，但几十年前退出了这项业务。该公司周二表示，预计在未来五年内，其量子计算机的性能每年将提高 10 倍。
▎受疫情影响 《007》新作延期
《007》系列电影最新作《007：无暇赴死》宣布因为疫情原因延期在院线的上映，该片本来计划于 3、4 月份在欧美上映，不过今天早些时候官方宣布均推迟至11月份。官方在发布公告时称此决定是经过慎重考虑并衡量了对市场的评估后才作出的，全球电影业进入寒冬期，有美国综艺网站预测，今年全球电影业的票房加上制作费损失，损失高达 50 亿美元。
▎iPhone运行安卓系统
iPhone 和安卓手机可能算不上宿敌，但怎么也算一对老冤家。你是否想过，iPhone 也能运行安卓系统？近日越狱界放出了新的工具，很快就有国外团队在新的版本上推出了一个名为“沙堡”的计划，目前仅适配 iPhone 7 和 iPhone 7 Plus 两款 iPhone 机型（以及第七代 iPod Touch）。据悉目前该计划还处于测试阶段，运行在 iPhone 上的安卓系统还是非常不稳定的。