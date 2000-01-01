PS2迎来20周年纪念：你都玩过哪些经典游戏？

或许现在的年轻人都在玩着机能更加强大的 PlayStation 4 或 PlayStation 4 Pro，但又有多少人还记得曾经的二公主，也就是 PlayStation 2（下简称 PS）所创下的辉煌呢？



20 年前，也就是 2000 年的 3 月 4 日，这款传奇主机正式和消费者见面。PlayStation 官方推特为 PS2 庆生：“20 年前的 3 月 4 日，PS2 诞生。



PS2 之所以被称为游戏主机之王，是因为其“服役”时间长达 12 年，在此期间 PS2 更是达成了 1 亿 5500 万台以上的销量。后来的 PS3 和 PS4 之所以能够延续辉煌，绝对不能忽视 PS2 所打下的江山。除了硬件成绩优秀之外，软件生态的良好环境也是 PS2 的用户们所津津乐道的，一系列优秀的游戏护航，是 PS2 能够长期成功的保证。



索尼曾经复刻了第一代的 PS 主机，不知道在日后是否会带来一款复刻版的PS2呢？