PS2迎来20周年纪念：你都玩过哪些经典游戏？

乔纳森森森 发表于: 03-04 23:07:27
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很明显，这篇文章是暴露年龄系列。

或许现在的年轻人都在玩着机能更加强大的 PlayStation 4 或 PlayStation  4 Pro，但又有多少人还记得曾经的二公主，也就是 PlayStation 2（下简称 PS）所创下的辉煌呢？
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20 年前，也就是 2000 年的 3 月 4 日，这款传奇主机正式和消费者见面。PlayStation 官方推特为 PS2 庆生：“20 年前的 3 月 4 日，PS2 诞生。

PS2 之所以被称为游戏主机之王，是因为其“服役”时间长达 12 年，在此期间 PS2 更是达成了 1 亿 5500 万台以上的销量。后来的 PS3 和 PS4 之所以能够延续辉煌，绝对不能忽视 PS2 所打下的江山。除了硬件成绩优秀之外，软件生态的良好环境也是 PS2 的用户们所津津乐道的，一系列优秀的游戏护航，是 PS2 能够长期成功的保证。

索尼曾经复刻了第一代的 PS 主机，不知道在日后是否会带来一款复刻版的PS2呢？

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芥末巧克力
沙发

生化危机1234

昨天 23:17
来自 iPhone XS Max
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z一叶知秋l
板凳
实况足球，嘿嘿！！
昨天 23:27
来自 威锋网页版
四皇红发登场
地板
实况足球，生化危机，合金弹头！
昨天 23:35
来自 威锋网页版
惩戒PTY
4 楼

真三12345

昨天 23:41
来自 iPhone XS Max
双面怪杰翠1234
5 楼

战神1、2

昨天 23:46
来自 iPhone 8
knkn33
6 楼

实况足球，生化危机，索尼克

昨天 23:59
来自 iPhone 11 Pro
但愿人长久520
7 楼

经典游戏太多了，数不胜数

8小时前
来自 iPhone X
qmyun
8 楼
引用 @芥末巧克力 的回复

生化危机1234

同生化系列
8小时前
来自 威锋网页版
jie124917
9 楼

电精有玩过的吗？

8小时前
来自 iPhone XS
靳涛Bale
10 楼

97拳皇最牛逼

7小时前
来自 iPhone XS Max
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