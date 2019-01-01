跨界何乐而不为：P40系列或推出红旗定制版

乔纳森森森 发表于: 03-04 22:44:35
来自 威锋网页版
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官方爆料，最为致命。
现在国内厂商对于“跨界”都很在行，不少手机厂商除了推出标准版本的产品之外，还会推出一些“联名款”。
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手机厂商和汽车品牌的合作也已经屡见不鲜，华为此前已经宣布将于本月底发布 P40 系列旗舰手机，传闻华为会推出保时捷版本，不过这可能并不是唯一的一款 P40 汽车合作款。近日国内厂商意外泄露了风声：一汽红旗在其公众号中提到了红旗定制版 P40 手机。

这个定制款 P40 是在红旗 H9 抢先预定活动中出现的，而这款汽车也是红旗的旗舰产品，旗舰配旗舰，双方可谓是门当户对。

华为 P40 系列的正面和背面照均已被曝光，基本确定会是双挖孔曲面屏幕，机身背部搭载后置五摄像头设计。如无意外的话，华为 P40 系列会搭载麒麟 990 5G 处理器，其它配置方面当然也会是旗舰级别的。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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ZHU爺
沙发

红旗定制版华为P40&华为P40红旗定制版是两回事

昨天 23:11
来自 iPhone 6S
jacky885588
板凳
拉鸡
7小时前
来自 威锋网页版
詹黄氏海味补品
地板

关键是有什么意义？还是比较期待苹果的carkey，反正Apple Watch我还是经常用的，华为watch就算了吧！

7小时前
来自 iPhone 7 Plus
聪哥丶丶
4 楼

真爱国了。

7小时前
来自 iPhone 11
safier
5 楼

Hahahahahaha

1小时前
来自 iPhone 8 Plus
阿懦
6 楼

不买是不是不爱国啊？嗡嗡嗡。。。

59分钟前
来自 iPhone 8
Taitanoboa
7 楼

发出来当众处刑？

37分钟前
来自 iPhone XS Max