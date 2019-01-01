跨界何乐而不为：P40系列或推出红旗定制版

现在国内厂商对于“跨界”都很在行，不少手机厂商除了推出标准版本的产品之外，还会推出一些“联名款”。手机厂商和汽车品牌的合作也已经屡见不鲜，华为此前已经宣布将于本月底发布 P40 系列旗舰手机，传闻华为会推出保时捷版本，不过这可能并不是唯一的一款 P40 汽车合作款。近日国内厂商意外泄露了风声：一汽红旗在其公众号中提到了红旗定制版 P40 手机。这个定制款 P40 是在红旗 H9 抢先预定活动中出现的，而这款汽车也是红旗的旗舰产品，旗舰配旗舰，双方可谓是门当户对。华为 P40 系列的正面和背面照均已被曝光，基本确定会是双挖孔曲面屏幕，机身背部搭载后置五摄像头设计。如无意外的话，华为 P40 系列会搭载麒麟 990 5G 处理器，其它配置方面当然也会是旗舰级别的。