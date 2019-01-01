手机发布会需要多久？realme：3分钟够了

今天上午，realme 真我手机官方在微博宣布将于 3 月 12 日 14 时举办线上发布会，发布会的主角当属该公司即将在中国市场推出的首款 5G 手机 realme 真我 X50 Pro。有意思的是，realme 今天发布的海报显示“发布会，3 分钟就够了”，这不禁让人好奇，这难道是史上最短的手机发布会吗？不过考虑到这款手机之前已经在海外市场发布，3分钟也不是没有可能。真我 X50 Pro 海外版共有 8GB+128GB、8GB+256GB 和 12GB+256GB 三个版本，定价折合人民币分别是 4559 元、5092 元和 5700 元。这款产品在配置上基本都达到了目前安卓旗舰机的水准，包括骁龙 865 处理器，支持 5G 和 Wi-Fi 6，配备 LPDDR5内存+UFS 3.0 闪存。另外还支持 65W 闪充技术，充满 4200mAh 电池只要 35 分钟。屏幕也有着不错的参数，其搭载了一块 6.44 英寸 90Hz 刷新率，180Hz 触控采样的 Super AMOLED 屏幕，支持 DC 调光。如无意外，国行版本的价格相比海外版将会更低一些。