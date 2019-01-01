手机发布会需要多久？realme：3分钟够了

乔纳森森森 发表于: 03-04 19:26:23
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3分钟可以做什么？泡个泡面？
今天上午，realme 真我手机官方在微博宣布将于 3 月 12 日 14 时举办线上发布会，发布会的主角当属该公司即将在中国市场推出的首款 5G 手机 realme 真我 X50 Pro。
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有意思的是，realme 今天发布的海报显示“发布会，3 分钟就够了”，这不禁让人好奇，这难道是史上最短的手机发布会吗？不过考虑到这款手机之前已经在海外市场发布，3分钟也不是没有可能。真我 X50 Pro 海外版共有 8GB+128GB、8GB+256GB 和 12GB+256GB 三个版本，定价折合人民币分别是 4559 元、5092 元和 5700 元。

这款产品在配置上基本都达到了目前安卓旗舰机的水准，包括骁龙 865 处理器，支持 5G 和 Wi-Fi 6，配备 LPDDR5内存+UFS 3.0 闪存。另外还支持 65W 闪充技术，充满 4200mAh 电池只要 35 分钟。屏幕也有着不错的参数，其搭载了一块 6.44 英寸 90Hz 刷新率，180Hz 触控采样的 Super AMOLED 屏幕，支持 DC 调光。

如无意外，国行版本的价格相比海外版将会更低一些。
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蚂蚱先生
沙发
牛逼克拉斯
昨天 20:14
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蓝桥续魂
板凳
三分钟都多了！30秒公布下价格就够了。
昨天 21:01
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言叶之庭_
地板
牛逼克拉斯
昨天 21:03
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BaggiO7
4 楼
现在手机都这么贵了吗😳
昨天 21:25
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南北先生
5 楼

支持，只要国行比外国低就是好厂家。

昨天 21:55
来自 iPhone 11 Pro Max
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FrankKeng
6 楼
三分钟都时间长了，直接网络发布PPT就完事了
昨天 22:45
来自 威锋网页版
ZHU爺
7 楼

用罗永浩的话来说：都tm是组装厂装什么孙子 有自己拿得出手的 我愿意听你吹 供应链的技术 就别拿来帮供应链宣传了 吹的让我都有一种是你研发的错觉了 普通厂商的发布会 就该像索尼的一样 自己的黑科技balbala一说 宣传片一放 价格一报 完事

昨天 22:54
来自 iPhone 6S
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甘之如饴哦
8 楼
公布个价格就完事呗，咋的，你还有绝活呀
昨天 23:35
来自 威锋网页版
手机锋友lwsaxd7
9 楼
我猜应该是快充宣传语...指的是充电三分钟可以看一场两小时的发布会视频吧🙄
昨天 23:44
来自 威锋网页版
薛之谦1
10 楼

厉害了

昨天 23:47
来自 iPhone XR
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