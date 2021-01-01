倘若今年推出5G iPhone 苹果将迎巨大升级潮

苹果股价在过去几天一直比较波动，昨天还上涨了 9.3％，一位分析师似乎认为昨天的表现预示着未来的发展趋势。分析师 Dan Ives 表示，他将继续看好苹果股票。这位分析师将苹果股票的目标价格定为400美元，他坚定地认为，今年 5G 版 iPhone 12 的发布将会让 iPhone 升级潮迎来一个“超级周期”。该分析师认为，今年秋天 iPhone 升级将迎来“完美的需求风暴”，在苹果超过 9 亿的 iPhone客户中，约有 3.5 亿用户处于“待升级”的状态中。 实际上，他预测苹果将在 2021 年 9 月财年销售 2 亿至 2.15 亿台新 iPhone。之前消息指苹果将在今年秋天推出全新的 iPhone 产品线，包括四款支持 5G 连接功能的新型号。iPhone 产品线的多样性以及消费者对 5G 的推动，可能是 iPhone 需求的主要推动力。不过最后他也指出，虽然对苹果的未来看好，但近期由于疫情的影响，iPhone 销量在短期内或会受到一定的影响。