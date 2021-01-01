倘若今年推出5G iPhone 苹果将迎巨大升级潮

乔纳森森森 发表于: 03-04 18:37:06
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5G对于大多数iPhone用户来说，的确是个值得升级的点。
苹果股价在过去几天一直比较波动，昨天还上涨了 9.3％，一位分析师似乎认为昨天的表现预示着未来的发展趋势。
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分析师 Dan Ives 表示，他将继续看好苹果股票。这位分析师将苹果股票的目标价格定为400美元，他坚定地认为，今年 5G 版 iPhone 12 的发布将会让 iPhone 升级潮迎来一个“超级周期”。

该分析师认为，今年秋天 iPhone 升级将迎来“完美的需求风暴”，在苹果超过 9 亿的 iPhone客户中，约有 3.5 亿用户处于“待升级”的状态中。 实际上，他预测苹果将在 2021 年 9 月财年销售 2 亿至 2.15 亿台新 iPhone。

之前消息指苹果将在今年秋天推出全新的 iPhone 产品线，包括四款支持 5G 连接功能的新型号。iPhone 产品线的多样性以及消费者对 5G 的推动，可能是 iPhone 需求的主要推动力。

不过最后他也指出，虽然对苹果的未来看好，但近期由于疫情的影响，iPhone 销量在短期内或会受到一定的影响。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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seanzh9
沙发

今年先观望，明年再升级

昨天 18:47
来自 iPhone XS Max
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南巷近海
板凳
第一代5G苹果，持续观望中！
昨天 18:49
来自 威锋网页版
eclecticism
地板

研发成本分摊真的很难受

昨天 18:54
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手机锋友538kr6d
4 楼

肯定会有5g的，真当苹果不愁卖啊

昨天 19:01
来自 iPhone 8
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leo0306
5 楼

繼續八P

昨天 19:20
来自 iPhone 11 Pro Max
小小小小龙龙龙
6 楼
引用 @手机锋友538kr6d 的回复

肯定会有5g的，真当苹果不愁卖啊

没有5g照样卖 憨憨一样 天天刷5g 说的出了手机现在就能像4g一样到哪都有

昨天 19:21
来自 iPhone 11
蚂蚱先生
7 楼
5g有，不过今年这病毒，好几个月没上班没钱了
昨天 19:25
来自 威锋网页版
sjzyy985
8 楼

4G还没搞明白 ，我是不着急用5G

昨天 19:38
来自 iPhone X
手机锋友96tpquu
9 楼
6s我打算用10年了，管你5g 6g
昨天 19:45
来自 威锋网页版
自在飞花轻似梦
10 楼

不会换第一代5g iPhone。

昨天 19:53
来自 iPhone XR
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