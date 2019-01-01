不到 8000 块，打造一个「御宅圣地」
MarcusKei 发表于: 03-04 17:14:36
来自 威锋网页版
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Gaming Bed 电竞床。
来自日本的 Bauhutte 是一家家具设计公司，他们同时还会生产电脑游戏桌、电竞椅等面向游戏玩家群体的家具，而在最近他们甚至推出了一套 Gaming Bed 电竞床。
Gaming Bed 电竞床由八个产品组成，包括了一张床、可容纳两台显示器的电脑桌、高架床头柜、移动储物柜等家具，总价约为 113250 日元，约合 7330 元。在这些家具组合下，从演示的图片来看似乎玩家可以实现在床上待一天的操作，左右移动储物柜的零食负责填报肚子，眼前的电脑或者手机负责打发时间...
「我醒来后从床上移动到办工桌上。但为何需要这么复杂？Gaming Bed 电竞床解决了这个问题。」在产品页面中，Bauhutte 介绍到。
Gaming Bed 电竞床由八个产品组成，包括了一张床、可容纳两台显示器的电脑桌、高架床头柜、移动储物柜等家具，总价约为 113250 日元，约合 7330 元。在这些家具组合下，从演示的图片来看似乎玩家可以实现在床上待一天的操作，左右移动储物柜的零食负责填报肚子，眼前的电脑或者手机负责打发时间...
「我醒来后从床上移动到办工桌上。但为何需要这么复杂？Gaming Bed 电竞床解决了这个问题。」在产品页面中，Bauhutte 介绍到。
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