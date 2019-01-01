不到 8000 块，打造一个「御宅圣地」

MarcusKei 发表于: 03-04 17:14:36
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Gaming Bed 电竞床。
来自日本的 Bauhutte 是一家家具设计公司，他们同时还会生产电脑游戏桌、电竞椅等面向游戏玩家群体的家具，而在最近他们甚至推出了一套 Gaming Bed 电竞床。
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Gaming Bed 电竞床由八个产品组成，包括了一张床、可容纳两台显示器的电脑桌、高架床头柜、移动储物柜等家具，总价约为 113250 日元，约合 7330 元。在这些家具组合下，从演示的图片来看似乎玩家可以实现在床上待一天的操作，左右移动储物柜的零食负责填报肚子，眼前的电脑或者手机负责打发时间...

「我醒来后从床上移动到办工桌上。但为何需要这么复杂？Gaming Bed 电竞床解决了这个问题。」在产品页面中，Bauhutte 介绍到。 
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bigsm
沙发

年纪大了，看成了800，想着这么好的东西800？然后发现是8000，打扰了。

昨天 17:38
来自 iPhone X
甘之如饴哦
板凳
你买了你就会发现，可能会束手束脚的😅
昨天 17:43
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甘之如饴哦
地板
束缚的不仅是你的行动，更可能是你的生活习惯
昨天 17:44
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tiddeng
4 楼
终极肥宅吗😂！？
昨天 17:51
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ZHU爺
5 楼

我真的很佩服那些真“宅”

以前说一个Wi-Fi 一个手机能待一年

前段时间不能出门的时候

我感觉都要得抑郁症了💩

昨天 17:52
来自 iPhone 6S
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Ron_Jiang
6 楼

不喜欢！

昨天 17:55
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190770077
7 楼
这么便宜？？？
昨天 18:05
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WOG企鹅_l4_AK
8 楼
引用 @ZHU爺 的回复

我真的很佩服那些真“宅”

以前说一个Wi-Fi 一个手机能待一年

前段时间不能出门的时候

我感觉都要得抑郁症了💩

没有钱出门就为了透气？哪有消费欲望啊，宅都是因为收入低不想被割韭菜不想打工而已😬

昨天 18:19
来自 iPhone 7
watcherliu
9 楼

哈哈 确定对身体好呀？

昨天 18:20
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knkn33
10 楼

会欲仙欲死在上面的

昨天 18:28
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