或许年底你就能买到搭载 mini LED 屏幕的 iPad/Mac 了
MarcusKei 发表于: 03-04 16:04:49
来自 威锋网页版
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在 micro LED 技术到来之前的折中方案。
关于未来苹果产品如何发展的传闻中，「mini LED 屏幕」一直都是一个绕不开的预测点。
在最新的报告中，产业分析师郭明錤再次重申了苹果将于今年推出搭载 mini LED 屏幕设备的预测，不过和去年发布的报告不一样，这一次他把 mini LED 屏幕可能覆盖的产品几乎翻了一番，涉及的产品线包括 iPad 和 Mac。
具体而言，苹果正在开发的 mini LED 产品可能包括以下六款，分别为：12.9 英寸 iPad Pro、27 英寸 iMac Pro、14.1 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro、10.2 英寸 iPad、7.9 英寸 iPad mini。
其中有理由将 14.1 英寸 MacBook Pro 认为是 13 英寸 MacBook Pro 的迭代款，就如去年苹果推出了 16 英寸 MacBook Pro 而取代了 15 英寸 MacBook Pro 一样。而 10.2 英寸 iPad 则很有可能是新一代 iPad Air，这款产品在去年推出了第三代，但是仅在屏幕稍微增大的情况下将处理器升级到了 A12 芯片，并无其他创新性升级。
在预测报告中，郭明錤表示 mini LED 屏幕技术将在苹果未来推出的中尺寸设备创新中扮演关键角色。无独有偶，在今年 CES 国际消费电子展上，已经有厂商推出各类搭载 mini LED 屏幕的产品，一时间 mini LED 成了各类科技报道中的常客，那么这项技术到底是什么？
目前市面上的手机屏幕所采用的显示技术大多分为两类，分别为 OLED 与 LCD，最具代表性的便是 2018 年苹果推出的 iPhone XS 系列和 iPhone XR，前者搭载了一块 OLED 屏幕，而后者则是 LCD 屏幕。
由于具备自发光的特性，所以 OLED 显示技术具有很多与生俱来的优点，例如饱和度高、对比度高、屏幕响应速度快、亮度高等影响屏幕观感的特性，而随着手机逐渐迈入「全面屏时代」，OLED 可弯曲、厚度薄的特性也让产商们能够在屏幕形态方面展开更多想像，近年来的异型全面屏以及可折叠屏就是这一特性的衍生。
相比之下，LCD 屏幕由于无法自发光，而要依靠背光层进行显示，所以也存在许多先天缺陷，例如屏幕漏光、屏幕观感差、不具备柔性特征等都是 LCD 屏幕的短板所在，但好在这一屏幕技术成本低，所以在部分中低端产品中依然存在。
2017 年苹果推出了搭载 OLED 屏幕的 iPhone X，其四边等宽的异型全面屏设计正是利用了 OLED 屏幕可弯曲的特性而达成的。虽然次年搭载了 LCD 屏幕的 iPhone XR 同样实现了这种设计，但它的屏幕边框却更宽，美观程度上仍然比不过 OLED 屏幕。
但 OLED 屏幕也不是完美的，由于采用的是有机材料，而且每个像素点支持自发光，所以当某些像素点被点亮的时间更长时，屏幕上不同像素点的寿命就会出现不同步，这时就会导致「烧屏」的现象。
事实上，即使是业内首屈一指的苹果也表示无法完全避免 OLED「烧屏」的缺陷。
在「超视网膜 XDR 显示屏简介」的官方支持文档中，苹果对于可能会出现的烧屏现象做出了解答：「在长期使用过程中，OLED 显示屏也可能会显现出轻微的视觉变化。这也是一种正常现象，其中包括‘图像残留’或’烙印’。这一现象是指即使在屏幕上显示新图像后，显示屏也会显示微弱的残留图像。」「我们设计的超视网膜和超视网膜 XDR 显示屏可以减少 OLED‘烙印’产生的影响」。
此外，OLED 屏幕还会存在频闪的问题。简单来说，处于技术特性原因 OLED 无法像 LCD 一样采用调整背光层电压来控制亮度，而是采取 PMW 调光的方式，这种调光方式会通过快速开关屏幕来达到控制亮度的效果，但在低亮度条件下，这种快速开关造成的屏幕图像闪烁也是许多人觉得长时间观看 OLED 屏幕会导致眼睛不舒服的原因之一。
而 mini LED 则是在 OLED 和传统 LCD 之间诞生的新一代显示技术，它在传统 LCD 屏幕的架构上将 LED 光源尺寸缩小至 100 - 200微米，通过矩阵式排列在背光模组中塞满 LED。这种设计使其不仅能够实现高对比，高亮度（超过 1000 nits）、HDR、高对比度等传统 LCD 屏幕所不具备的优点，而且还能避免 OLED 屏幕「烧屏」「频闪」等先天不足。
但由于采用 mini LED 显示技术的 LCD 屏幕内会采用大量 LED 光源，以分辨率为 1920 × 1080 的 5.5 英寸屏幕为例，其 LED 数量将高达 2000 - 10000 颗不等，颗数少时会需要较长的光学距离从而导致屏幕厚度增加，而颗数多却会衍生出散热问题。这也可能是苹果前期希望在 iPad、MacBook 等中型设备上试水这一屏幕技术的原因之一吧。
在最新的报告中，产业分析师郭明錤再次重申了苹果将于今年推出搭载 mini LED 屏幕设备的预测，不过和去年发布的报告不一样，这一次他把 mini LED 屏幕可能覆盖的产品几乎翻了一番，涉及的产品线包括 iPad 和 Mac。
具体而言，苹果正在开发的 mini LED 产品可能包括以下六款，分别为：12.9 英寸 iPad Pro、27 英寸 iMac Pro、14.1 英寸 MacBook Pro、16 英寸 MacBook Pro、10.2 英寸 iPad、7.9 英寸 iPad mini。
其中有理由将 14.1 英寸 MacBook Pro 认为是 13 英寸 MacBook Pro 的迭代款，就如去年苹果推出了 16 英寸 MacBook Pro 而取代了 15 英寸 MacBook Pro 一样。而 10.2 英寸 iPad 则很有可能是新一代 iPad Air，这款产品在去年推出了第三代，但是仅在屏幕稍微增大的情况下将处理器升级到了 A12 芯片，并无其他创新性升级。
在预测报告中，郭明錤表示 mini LED 屏幕技术将在苹果未来推出的中尺寸设备创新中扮演关键角色。无独有偶，在今年 CES 国际消费电子展上，已经有厂商推出各类搭载 mini LED 屏幕的产品，一时间 mini LED 成了各类科技报道中的常客，那么这项技术到底是什么？
目前市面上的手机屏幕所采用的显示技术大多分为两类，分别为 OLED 与 LCD，最具代表性的便是 2018 年苹果推出的 iPhone XS 系列和 iPhone XR，前者搭载了一块 OLED 屏幕，而后者则是 LCD 屏幕。
由于具备自发光的特性，所以 OLED 显示技术具有很多与生俱来的优点，例如饱和度高、对比度高、屏幕响应速度快、亮度高等影响屏幕观感的特性，而随着手机逐渐迈入「全面屏时代」，OLED 可弯曲、厚度薄的特性也让产商们能够在屏幕形态方面展开更多想像，近年来的异型全面屏以及可折叠屏就是这一特性的衍生。
相比之下，LCD 屏幕由于无法自发光，而要依靠背光层进行显示，所以也存在许多先天缺陷，例如屏幕漏光、屏幕观感差、不具备柔性特征等都是 LCD 屏幕的短板所在，但好在这一屏幕技术成本低，所以在部分中低端产品中依然存在。
2017 年苹果推出了搭载 OLED 屏幕的 iPhone X，其四边等宽的异型全面屏设计正是利用了 OLED 屏幕可弯曲的特性而达成的。虽然次年搭载了 LCD 屏幕的 iPhone XR 同样实现了这种设计，但它的屏幕边框却更宽，美观程度上仍然比不过 OLED 屏幕。
但 OLED 屏幕也不是完美的，由于采用的是有机材料，而且每个像素点支持自发光，所以当某些像素点被点亮的时间更长时，屏幕上不同像素点的寿命就会出现不同步，这时就会导致「烧屏」的现象。
事实上，即使是业内首屈一指的苹果也表示无法完全避免 OLED「烧屏」的缺陷。
在「超视网膜 XDR 显示屏简介」的官方支持文档中，苹果对于可能会出现的烧屏现象做出了解答：「在长期使用过程中，OLED 显示屏也可能会显现出轻微的视觉变化。这也是一种正常现象，其中包括‘图像残留’或’烙印’。这一现象是指即使在屏幕上显示新图像后，显示屏也会显示微弱的残留图像。」「我们设计的超视网膜和超视网膜 XDR 显示屏可以减少 OLED‘烙印’产生的影响」。
此外，OLED 屏幕还会存在频闪的问题。简单来说，处于技术特性原因 OLED 无法像 LCD 一样采用调整背光层电压来控制亮度，而是采取 PMW 调光的方式，这种调光方式会通过快速开关屏幕来达到控制亮度的效果，但在低亮度条件下，这种快速开关造成的屏幕图像闪烁也是许多人觉得长时间观看 OLED 屏幕会导致眼睛不舒服的原因之一。
而 mini LED 则是在 OLED 和传统 LCD 之间诞生的新一代显示技术，它在传统 LCD 屏幕的架构上将 LED 光源尺寸缩小至 100 - 200微米，通过矩阵式排列在背光模组中塞满 LED。这种设计使其不仅能够实现高对比，高亮度（超过 1000 nits）、HDR、高对比度等传统 LCD 屏幕所不具备的优点，而且还能避免 OLED 屏幕「烧屏」「频闪」等先天不足。
但由于采用 mini LED 显示技术的 LCD 屏幕内会采用大量 LED 光源，以分辨率为 1920 × 1080 的 5.5 英寸屏幕为例，其 LED 数量将高达 2000 - 10000 颗不等，颗数少时会需要较长的光学距离从而导致屏幕厚度增加，而颗数多却会衍生出散热问题。这也可能是苹果前期希望在 iPad、MacBook 等中型设备上试水这一屏幕技术的原因之一吧。