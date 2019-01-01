苹果发布Mac最新广告：与日本动漫“跨界”

如果说“用 iPhone 拍摄”系列广告是苹果打造的成功营销案例的话，那么“Behind the Mac”系列广告是非常有可能成为另一个的。近日，苹果日本油管频道又发布了“Behind the Mac”的最新作，和此前真人出演展示那些使用 Mac 电脑编程、创作音乐和艺术的专业人士不同的是，这次的广告非常契合日本的当地文化-动漫。在这一则广告中可以看到多部热门动漫中角色使用 Mac 的画面。视频里包括了天气之子、生日乐园、Gridman、你的名字、登山少女等等多部热门的动漫作品。视频推出后很快便获得了巨大的反响，特别是对于喜欢二次元文化的果粉来说，这样的“跨界”是令人印象深刻的。这次苹果通过展示动漫中使用 Mac 的人物片段剪辑而成的广告短片，是希望鼓励日本的创作者和学生们以日本最受欢迎的表现形式，去创造这个世界还没有的故事！