iOS版马里奥卡丁车游戏将添加多人游戏模式

乔纳森森森 发表于: 03-04 15:07:53
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很快，就可以和朋友愉快玩耍了。
还记得去年任天堂在 iOS 上推出的《马里奥卡丁车 Tour》吗？当时这款游戏并不能和朋友一起愉快地玩耍，不过这种情况很快就会迎来改变了。
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任天堂近日宣布将于 3 月 8 日为 iOS 版《马里奥卡丁车 Tour》添加多人游戏模式。新模式将于太平洋时间晚上 8:00，东部时间下午 11:00（美国时间）上线。

当多人游戏模式上线时，玩家将能够与最多七名其他玩家进行比赛。这些其他玩家可以是朋友，也可以只是碰巧在附近的玩家，也可以来自世界各地。与朋友和/或陌生人一起游玩也将有几种不同的模式可供选择。

《马里奥卡丁车 Tour》是免费游戏，但也提供一系列应用内购买。 如果您想解锁更快的 200cc 比赛以及其他内容，也是可以尽情氪金的。

早在去年 12 月，苹果公司就透露，任天堂推出的这款卡丁车赛车游戏是 App Store 上下载次数最多的游戏之一。当然，国区App Store目前没有上架这款游戏。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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Authenticity
沙发
果然手游只有包含氪金元素才行，真正玩老任的游戏还是得用switch玩
2小时前
来自 威锋网页版
元薰超口爱
板凳

2小时前
来自 iPhone 11
matt1030
地板
表示这游戏真的不好玩
2小时前
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A17030126176
4 楼
这风格真够萌的
2小时前
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kelude008
5 楼
强制竖屏最大槽点 目前在玩arcade的索尼克赛车
1小时前
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哆哆mon
6 楼
手机版操作体验不行
1小时前
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