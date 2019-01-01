iOS版马里奥卡丁车游戏将添加多人游戏模式

还记得去年任天堂在 iOS 上推出的《马里奥卡丁车 Tour》吗？当时这款游戏并不能和朋友一起愉快地玩耍，不过这种情况很快就会迎来改变了。任天堂近日宣布将于 3 月 8 日为 iOS 版《马里奥卡丁车 Tour》添加多人游戏模式。新模式将于太平洋时间晚上 8:00，东部时间下午 11:00（美国时间）上线。当多人游戏模式上线时，玩家将能够与最多七名其他玩家进行比赛。这些其他玩家可以是朋友，也可以只是碰巧在附近的玩家，也可以来自世界各地。与朋友和/或陌生人一起游玩也将有几种不同的模式可供选择。《马里奥卡丁车 Tour》是免费游戏，但也提供一系列应用内购买。 如果您想解锁更快的 200cc 比赛以及其他内容，也是可以尽情氪金的。早在去年 12 月，苹果公司就透露，任天堂推出的这款卡丁车赛车游戏是 App Store 上下载次数最多的游戏之一。当然，国区App Store目前没有上架这款游戏。