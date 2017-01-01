备多款mini-LED产品：14.1英寸MacBook或首发

乔纳森森森 发表于: 03-04 13:35:42
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这些设备有部分会在2020年上市，有些则会在明年和大家见面。
苹果将会在未来的产品上使用 mini-LED 技术的谣言已经传了很久了，今天我们再次获得了一些新的消息。
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据著名分析师郭老师在最新的报告中透露，苹果目前正在研究 6 款将使用 mini-LED 显示技术的产品，其中还包括一款全新的 MacBook Pro，据报道称这款型号的电脑配备 14.1 英寸显示屏。如果传闻属实的话，那将会替换 13.3 英寸型号的版本。

除了 14.1 英寸的 MacBook Pro 之外，郭老师还提到了 12.9 英寸的 iPad Pro、27 英寸的 iMac Pro，10.2 英寸 iPad 和 16 英寸 MacBook Pro。 显然，苹果甚至也在开发带有 mini-LED 显示屏的 7.9 英寸 iPad mini。

报告进一步指出，这些设备有部分会在 2020 年上市，有些则会在明年和大家见面。至于最先用上这项技术的设备，可能是上文提到的 14.1 英寸 MacBook Pro，iMac Pro 则可能会在 2020 年第四季度更新。虽然目前形势严峻，但产品的研发完全不受新冠肺炎影响。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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heheBear
沙发

能上独显吗能上独显吗能上独显吗？

4小时前
来自 iPhone XR
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ZHU爺
板凳

希望14的mbp可以在wwdc上发布 这样还可以趁教育优惠换一波 指不定还能送个 solopro 香！

4小时前
来自 iPhone 6S
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wunubi1
地板
引用 @heheBear 的回复

能上独显吗能上独显吗能上独显吗？

人家一直给了16寸的独显啊。
4小时前
来自 威锋网页版
害羞的小天使
4 楼

我更希望从根本上解决一下镀膜问题，不要那么容易就脱落了

4小时前
来自 iPhone XS
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好俊Jenhos
5 楼
希望上半年mbp14可以发布,持币等待smile
3小时前
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碧草
6 楼

有点机海战术的苗头。乔老爷把苹果产品线精简了一下，这几年苹果又逐渐拓宽产品线

3小时前
来自 iPhone 7 Plus
甘之如饴哦
7 楼
引用 @ZHU爺 的回复

希望14的mbp可以在wwdc上发布 这样还可以趁教育优惠换一波 指不定还能送个 solopro 香！

嗯？wwdc是开发者大会，mbp的发布属于硬件发布会
3小时前
来自 威锋网页版
甘之如饴哦
8 楼
引用 @害羞的小天使 的回复

我更希望从根本上解决一下镀膜问题，不要那么容易就脱落了

平常爱惜就好啦，哈哈😄，用无绒面料的东西擦拭
3小时前
来自 威锋网页版
ZHU爺
9 楼
引用 @甘之如饴哦 的回复
嗯？wwdc是开发者大会，mbp的发布属于硬件发布会

iMac Pro，Mac Pro，HomePod等都是开发者大会发布的

3小时前
来自 iPhone 6S
甘之如饴哦
10 楼
引用 @ZHU爺 的回复

希望14的mbp可以在wwdc上发布 这样还可以趁教育优惠换一波 指不定还能送个 solopro 香！

3小时前
来自 iPhone XS
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