备多款mini-LED产品：14.1英寸MacBook或首发

苹果将会在未来的产品上使用 mini-LED 技术的谣言已经传了很久了，今天我们再次获得了一些新的消息。据著名分析师郭老师在最新的报告中透露，苹果目前正在研究 6 款将使用 mini-LED 显示技术的产品，其中还包括一款全新的 MacBook Pro，据报道称这款型号的电脑配备 14.1 英寸显示屏。如果传闻属实的话，那将会替换 13.3 英寸型号的版本。除了 14.1 英寸的 MacBook Pro 之外，郭老师还提到了 12.9 英寸的 iPad Pro、27 英寸的 iMac Pro，10.2 英寸 iPad 和 16 英寸 MacBook Pro。 显然，苹果甚至也在开发带有 mini-LED 显示屏的 7.9 英寸 iPad mini。报告进一步指出，这些设备有部分会在 2020 年上市，有些则会在明年和大家见面。至于最先用上这项技术的设备，可能是上文提到的 14.1 英寸 MacBook Pro，iMac Pro 则可能会在 2020 年第四季度更新。虽然目前形势严峻，但产品的研发完全不受新冠肺炎影响。