疫情原因：苹果发布通知禁止员工前往这些地区

随着冠状病毒及其引起的疾病在全球范围内的持续传播，苹果公司今天又发布了针对员工的旅行限制通知。据彭博社在今天早些时候发表的报告指出，该报告是基于苹果最近发给员工的一份备忘录。 苹果在声明中表示，“已在包括中国，韩国和意大利在内的一些国家/地区制定了具体的旅行限制规定”。苹果首先对中国实行了旅行限制，现在韩国和意大利这两个疫情比较严重的地方也加入了名单。有了这些旅行限制后，现在苹果仅允许员工出于“关键业务”原因前往那些地区。他们还必须在出差之前获得公司副总裁的批准。该备忘录还提到苹果鼓励召开“虚拟”会议，并通知生病的员工请病假。备忘录指出，“深度清洁”现在是公司的头等大事。这包括其零售商店和公司办公室，还包括通勤的班车。 现在前往苹果零售店可以看到，洗手液现已放置在零售店门前。