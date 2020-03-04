Android 11 新特性：提醒你正确放置手机以进行无线充电

MarcusKei 发表于: 03-04 11:00:05
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你觉得有没有必要？

Google 上个月推出了 Android 11 的首个开发者预览版，虽然官方没有公布太多细节上的改动，但随着挖掘的深入，更多关于新系统的特性逐渐倍曝光，其中就包括了提醒用户正确放置手机以进行无线充电的功能。

外媒从 Android 11 系统中发现的一张截图证实了这项功能的存在，当手机未正确放置在无线充电板上时，锁屏页面底部会出现「Realign phone to charge wirelessly」的提醒字样。目前尚不清楚该项功能是如何实现的，猜测可能是根据手机线圈与无线充电板线圈的位置做为判断依据。

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但这样的功能到底有没有必要还需打个问号，毕竟目前大部分支持无线充电的手机在正确放置到充电板上都会做出反馈（例如弹出正在充电界面、亮起指示灯、发出提升音等），反之没有出现反馈则证明手机没有被正确放置。

只能说如果 Android 11 真的实装了这一特性，可能是考虑到那些无法明显感知到无线充电功能的用户感受，文字提示可能有时比声音、视觉提示来的更有引导性一些。



编辑于 2020-03-04 12:07:04

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Joges
沙发

6小时前
来自 iPhone X
kimisys
板凳
看不出来有多大差异啊
6小时前
来自 威锋网页版
Cowbane
地板
能感应到线圈存在但是达不到功率会触发吧
6小时前
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Cowbane
4 楼
引用 @Cowbane 的回复
能感应到线圈存在但是达不到功率会触发吧
或者就是NFC之类的手段知道充电板存在但是不在充电的时候提示
6小时前
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手机锋友x3wfm83
5 楼

赶快出11赶快出手机，这样我可以捡个二手4xl

6小时前
来自 iPhone X
rolamac
6 楼

有必要，用mophie经常放上去一开始充进去了，过一会儿充不上了，白色指示灯一直闪，就是位置没摆好

5小时前
来自 iPhone XS Max
vindent
7 楼

还要那么正确的姿势摆放才可以充？有这功夫 快充有线已经接上了.随时摆放，还可以随便甩动边充边用，永远比无线快，永远比无线发热低。

5小时前
来自 iPhone X
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z_xk
8 楼
引用 @vindent 的回复

还要那么正确的姿势摆放才可以充？有这功夫 快充有线已经接上了.随时摆放，还可以随便甩动边充边用，永远比无线快，永远比无线发热低。

对嘛，一个主要一个次要，无线比不过有线是正常的呀。

4小时前
来自 iPhone XS Max
xxapxxle
9 楼
这个也算是实用的功能了。谷歌一出，第二年苹果也会跟进的。
4小时前
来自 威锋网页版
kelude008
10 楼
不不不 如果是IOS14支持这一功能，评论区会是：净整些没用的 ，什么时候修复信号/电池/智商（黑屁）？
1小时前
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