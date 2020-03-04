Android 11 新特性：提醒你正确放置手机以进行无线充电

Google 上个月推出了 Android 11 的首个开发者预览版，虽然官方没有公布太多细节上的改动，但随着挖掘的深入，更多关于新系统的特性逐渐倍曝光，其中就包括了提醒用户正确放置手机以进行无线充电的功能。

外媒从 Android 11 系统中发现的一张截图证实了这项功能的存在，当手机未正确放置在无线充电板上时，锁屏页面底部会出现「Realign phone to charge wirelessly」的提醒字样。目前尚不清楚该项功能是如何实现的，猜测可能是根据手机线圈与无线充电板线圈的位置做为判断依据。





但这样的功能到底有没有必要还需打个问号，毕竟目前大部分支持无线充电的手机在正确放置到充电板上都会做出反馈（例如弹出正在充电界面、亮起指示灯、发出提升音等），反之没有出现反馈则证明手机没有被正确放置。

只能说如果 Android 11 真的实装了这一特性，可能是考虑到那些无法明显感知到无线充电功能的用户感受，文字提示可能有时比声音、视觉提示来的更有引导性一些。





编辑于 2020-03-04 12:07:04