受新冠疫情影响 谷歌宣布取消 I/O 2020 大会
MarcusKei 发表于: 03-04 09:08:26
来自 威锋网页版
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WWDC2020 会如期举行吗？
3 月 4 日，谷歌宣布受新冠肺炎疫情影响，取消预计于 5 月 12 日至 5 月 14 日举行的I/O 2020 大会。
谷歌发言人在一份声明中表示：「出于对冠状病毒的担忧，并根据 CDC、世卫组织等机构的健康指导，我们已决定取消在海岸线露天剧场举行 I/O 开发者大会活动。在接下来的几周中，我们将探索其他开展大会活动的方式，并继续建立我们的开发者社区。我们将继续在 I/O 官网进行更新。」
也就是说虽然 I/O 2020 大会不会继续采取线下的形式进行，但有可能转至线上模式，至于每年最重要的 Android 新系统预计也不会缺席，谷歌已经在上个月推出了 Android 11 的首个开发者预览版，但许多新特性以及 UI/UX 变化还未展现。
此外，对于已经购买了买票的开发者，谷歌表示也已经着手进行退票工作，预计将于 3 月 13 日之前完成退款，至于今年的注册宾客则将自动购买 I/O 2021 通行证。
谷歌发言人在一份声明中表示：「出于对冠状病毒的担忧，并根据 CDC、世卫组织等机构的健康指导，我们已决定取消在海岸线露天剧场举行 I/O 开发者大会活动。在接下来的几周中，我们将探索其他开展大会活动的方式，并继续建立我们的开发者社区。我们将继续在 I/O 官网进行更新。」
也就是说虽然 I/O 2020 大会不会继续采取线下的形式进行，但有可能转至线上模式，至于每年最重要的 Android 新系统预计也不会缺席，谷歌已经在上个月推出了 Android 11 的首个开发者预览版，但许多新特性以及 UI/UX 变化还未展现。
此外，对于已经购买了买票的开发者，谷歌表示也已经着手进行退票工作，预计将于 3 月 13 日之前完成退款，至于今年的注册宾客则将自动购买 I/O 2021 通行证。