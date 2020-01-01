早高FENG：苹果发布最新Beta系统/谷歌取消开发者大会

▎苹果发布最新测试版系统

▎谷歌取消 I/O 2020 大会

▎Redmi Note 9 将于 3 月 12 日发布

▎富士康 3 月底恢复正常生产

苹果今天继续向开发者推送各个系统的第四个测试版本，涉及的系统版本包括 iOS 13.4、iPadOS 13.4、tvOS 13.4 和 macOS Catalina 10.15。不久后，苹果又向公测用户推送了 iOS 13.4 和 iPadOS 13.4。如果正如传闻中说的苹果即将开发布会的话，那么这些新系统很可能会预装在新设备上。考虑到冠状病毒在全球的趋势，谷歌今天宣布将会取消即将举办的 Google I/O 开发者大会，该活动原定于今年 5 月 12 日至 5 月 14 日举行，取消活动是出于对冠状病毒传播的担忧。今天谷歌通过外媒 The Verge 公开了这一决定。同时，已购买门票的与会者将全额退款，而购买了今年活动门票的参与者将自动有机会购买明年的年度开发者大会的门票。虽然线下发布会暂时还难以展开，但这并不妨碍国内手机厂商们发布新一轮的新机潮。3 月 2 日小米全球副总裁、印度业务总负责人 Manu Kumar Jain 宣布，红米系列的 N 系列手机即将迎来更新。届时小米将会在印度发布 Redmi Note 9，从海报来看，这款机型将会将升级重点放在摄像头上，预计将配备四摄。外媒报道，苹果最重要的装配商富士康近日宣布将于 3 月底前恢复正常生产。富士康表示目前工厂的产能约为季节性产能的 50%，不过该公司也指出劳力短缺和国内交通限制会对产能的恢复造成影响。