早高FENG：苹果发布最新Beta系统/谷歌取消开发者大会

乔纳森森森 发表于: 03-04 09:02:48
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今日早高Feng，来看看有什么新闻。
▎苹果发布最新测试版系统
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苹果今天继续向开发者推送各个系统的第四个测试版本，涉及的系统版本包括 iOS 13.4、iPadOS 13.4、tvOS 13.4 和 macOS Catalina 10.15。不久后，苹果又向公测用户推送了 iOS 13.4 和 iPadOS 13.4。如果正如传闻中说的苹果即将开发布会的话，那么这些新系统很可能会预装在新设备上。

▎谷歌取消 I/O 2020 大会
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考虑到冠状病毒在全球的趋势，谷歌今天宣布将会取消即将举办的 Google I/O 开发者大会，该活动原定于今年 5 月 12 日至 5 月 14 日举行，取消活动是出于对冠状病毒传播的担忧。今天谷歌通过外媒 The Verge 公开了这一决定。同时，已购买门票的与会者将全额退款，而购买了今年活动门票的参与者将自动有机会购买明年的年度开发者大会的门票。

▎Redmi Note 9 将于 3 月 12 日发布
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虽然线下发布会暂时还难以展开，但这并不妨碍国内手机厂商们发布新一轮的新机潮。3 月 2 日小米全球副总裁、印度业务总负责人 Manu Kumar Jain 宣布，红米系列的 N 系列手机即将迎来更新。届时小米将会在印度发布 Redmi Note 9，从海报来看，这款机型将会将升级重点放在摄像头上，预计将配备四摄。

▎富士康 3 月底恢复正常生产
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外媒报道，苹果最重要的装配商富士康近日宣布将于 3 月底前恢复正常生产。富士康表示目前工厂的产能约为季节性产能的 50%，不过该公司也指出劳力短缺和国内交通限制会对产能的恢复造成影响。
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訫咴憶冷
沙发
🛋️
8小时前
来自 威锋网页版
ZHU爺
板凳

全新华为mate20 现以redmi note9呈现

8小时前
来自 iPhone 6S
查看1条回复
ZHU爺
地板
引用 @ZHU爺 的回复

全新华为mate20 现以redmi note9呈现

淦 我tm6799买的皇帝版 用了一年半都不到 tm变成了千元机？？？简直是手机界的耻辱！

8小时前
来自 iPhone 6S
手机锋友lu24lhu
4 楼

刚从13.4 b3跳下来。想杀人。

8小时前
来自 iPhone 8
查看9条回复
手机锋友qeg1l4p
5 楼
引用 @手机锋友lu24lhu 的回复

刚从13.4 b3跳下来。想杀人。

游戏用户表示：b3的后台真香
7小时前
来自 威锋网页版
手机锋友lu24lhu
6 楼
引用 @手机锋友qeg1l4p 的回复
游戏用户表示：b3的后台真香

后台倒是香，bug基本没修……难受死了，耗电也快

7小时前
来自 iPhone 8
手机锋友qeg1l4p
7 楼
引用 @手机锋友lu24lhu 的回复

后台倒是香，bug基本没修……难受死了，耗电也快

bug我就碰到一个，打电话秒回桌面其他没碰到，耗电更不用比较，13每个版本都一个卵样

7小时前
来自 iPhone XR
手机锋友lu24lhu
8 楼
引用 @手机锋友qeg1l4p 的回复

bug我就碰到一个，打电话秒回桌面其他没碰到，耗电更不用比较，13每个版本都一个卵样

你试试铃声 那里也有问题

7小时前
来自 iPhone 8
手机锋友qeg1l4p
9 楼
引用 @手机锋友lu24lhu 的回复

你试试铃声 那里也有问题

比如说？

7小时前
来自 iPhone XR
手机锋友lu24lhu
10 楼
引用 @手机锋友qeg1l4p 的回复

比如说？

有的时候进入更换来电铃声，点选一个之后会开始播放：这个时候按动左边音量键加减，你就能听到这个铃声的开头几秒，就像你在刚刚进入设置-铃声那里滑动滑块调整音量一样；而且换完铃声退出那一页还会再次播放前几秒。

7小时前
来自 iPhone 8
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