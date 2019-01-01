苹果揭晓iPhone “夜间模式” 摄影大赛获奖作品
乔纳森森森 发表于: 03-03 23:27:20
来自 威锋网页版
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别人家的iPhone系列，我买到的是假的？
iPhone 11 带来的最大提升无疑是其拍照能力，在此其中苹果对于夜间拍摄的成像能力也更为看重。在 iPhone 11 推出后不久，苹果就推出了 iPhone “夜间模式”摄影大赛，全球各路拍照达人纷纷拿出看家本领来响应。
今天晚上苹果公布了获奖者的名单和作品，这些作品将会在世界各地的广告牌上展示。获奖的摄影师分别来自于中国、印度、俄罗斯和西班牙，他们基于自身所处的文化环境，用这些作品表达了各自对于夜晚之美的不同解读。
Konstantin Chalabov（俄罗斯莫斯科），iPhone 11 Pro
Andrei Manuilov（俄罗斯莫斯科），iPhone 11 Pro Max
Mitsun Soni（印度马哈拉施特拉邦孟买），iPhone 11 Pro
RubenP.Bescós（潘普洛纳，纳瓦拉，西班牙），iPhone 11 Pro Max
Rustam Shagimordanov（俄罗斯莫斯科），iPhone 11
评审组成员包括 Malin Fezehai (美国)、Tyler Mitchell (美国)、Sarah Lee (英国)、黎晓亮 (中国)、Darren Soh (新加坡)、Phil Schiller、Kaiann Drance、Brooks Kraft、Jon McCormack 和 Arem Duplessis。
今天晚上苹果公布了获奖者的名单和作品，这些作品将会在世界各地的广告牌上展示。获奖的摄影师分别来自于中国、印度、俄罗斯和西班牙，他们基于自身所处的文化环境，用这些作品表达了各自对于夜晚之美的不同解读。
Konstantin Chalabov（俄罗斯莫斯科），iPhone 11 Pro
Andrei Manuilov（俄罗斯莫斯科），iPhone 11 Pro Max
Mitsun Soni（印度马哈拉施特拉邦孟买），iPhone 11 Pro
RubenP.Bescós（潘普洛纳，纳瓦拉，西班牙），iPhone 11 Pro Max
Rustam Shagimordanov（俄罗斯莫斯科），iPhone 11
Yu “Eric” Zhang（中国北京），iPhone 11 Pro Max
评审组成员包括 Malin Fezehai (美国)、Tyler Mitchell (美国)、Sarah Lee (英国)、黎晓亮 (中国)、Darren Soh (新加坡)、Phil Schiller、Kaiann Drance、Brooks Kraft、Jon McCormack 和 Arem Duplessis。
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