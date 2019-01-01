苹果揭晓iPhone “夜间模式” 摄影大赛获奖作品

乔纳森森森 发表于: 03-03 23:27:20
来自 威锋网页版
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别人家的iPhone系列，我买到的是假的？
iPhone 11 带来的最大提升无疑是其拍照能力，在此其中苹果对于夜间拍摄的成像能力也更为看重。在 iPhone 11 推出后不久，苹果就推出了 iPhone “夜间模式”摄影大赛，全球各路拍照达人纷纷拿出看家本领来响应。

今天晚上苹果公布了获奖者的名单和作品，这些作品将会在世界各地的广告牌上展示。获奖的摄影师分别来自于中国、印度、俄罗斯和西班牙，他们基于自身所处的文化环境，用这些作品表达了各自对于夜晚之美的不同解读。
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Konstantin Chalabov（俄罗斯莫斯科），iPhone 11 Pro
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Andrei Manuilov（俄罗斯莫斯科），iPhone 11 Pro Max
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Mitsun Soni（印度马哈拉施特拉邦孟买），iPhone 11 Pro 
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RubenP.Bescós（潘普洛纳，纳瓦拉，西班牙），iPhone 11 Pro Max
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Rustam Shagimordanov（俄罗斯莫斯科），iPhone 11
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Yu “Eric” Zhang（中国北京），iPhone 11 Pro Max


评审组成员包括 Malin Fezehai (美国)、Tyler Mitchell (美国)、Sarah Lee (英国)、黎晓亮 (中国)、Darren Soh (新加坡)、Phil Schiller、Kaiann Drance、Brooks Kraft、Jon McCormack 和 Arem Duplessis。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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Taitanoboa
沙发

为啥就单单这张这么...是为了营销所以只能矮子里面拔长子了是吗

昨天 23:50
来自 iPhone XS Max
涛慧居
板凳

别人的手机...不不不，是别人的手

昨天 23:51
来自 iPhone 11 Pro Max
308980002
地板

最后一张？

昨天 23:57
来自 iPhone 11 Pro
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ZHU爺
4 楼

真的想换回苹果了 华为的夜景模式 一言难尽 华为纯粹就是硬件优势了 底大一级压死人 夜景模式涂抹的太严重了 跟油画似的 自动模式体验还贼差 拍个照跟买彩票一样 就比如我要拍一个剪影 测好光 咔哒 出片它tm给我把暗处细节都拍出来了？？？除了先天的大像素带来的解析力强 体验真的不行 拍个视频完全比不上我手上这台 说他像4s拍出来的完全不过分 而且调色要么太暗淡 要么就是ai模式给你调的饱和到亲妈都不认识 用了一年多华为 再去翻开iPhone的相册 发现Live Photo真的是棒 点开每一张照片可以看到拍摄时的场景和声音 而往往是这些氛围 是最能勾起回忆的

昨天 23:57
来自 iPhone 6S
查看8条回复
叫我小燕子
5 楼
引用 @308980002 的回复

最后一张？

你的11Pro不拿去拍照📷可惜了😂😂
18小时前
来自 威锋网页版
宇宙第一小可爱
6 楼

只要技术够好 iPhone5s都可以拍大片

18小时前
来自 iPhone 5S
tzdct
7 楼
苹果就是苹果，吹嘘自己的产品都搞得这么有文化、有品位。
17小时前
来自 威锋网页版
14327525
8 楼

都是修图修的

17小时前
来自 iPhone 8 Plus
查看2条回复
lllxiangr
9 楼
引用 @14327525 的回复

都是修图修的

都什么年代了，不修图还指望直出好看吗
17小时前
来自 威锋网页版
诗意栖居
10 楼
引用 @308980002 的回复

最后一张？

觉得不怎么样。

16小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
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