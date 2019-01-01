苹果揭晓iPhone “夜间模式” 摄影大赛获奖作品

真的想换回苹果了 华为的夜景模式 一言难尽 华为纯粹就是硬件优势了 底大一级压死人 夜景模式涂抹的太严重了 跟油画似的 自动模式体验还贼差 拍个照跟买彩票一样 就比如我要拍一个剪影 测好光 咔哒 出片它tm给我把暗处细节都拍出来了？？？除了先天的大像素带来的解析力强 体验真的不行 拍个视频完全比不上我手上这台 说他像4s拍出来的完全不过分 而且调色要么太暗淡 要么就是ai模式给你调的饱和到亲妈都不认识 用了一年多华为 再去翻开iPhone的相册 发现Live Photo真的是棒 点开每一张照片可以看到拍摄时的场景和声音 而往往是这些氛围 是最能勾起回忆的