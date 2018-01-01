黑鲨发布全球首款5G游戏旗舰机：黑鲨3和黑鲨3 Pro

乔纳森森森 发表于: 03-03 22:58:56
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这配置不错，听说“吃鸡”变得不再困难了？
今天晚上，黑鲨在线上发布了和腾讯合作的黑鲨游戏手机 3 &3 Pro，这款手机号称是全球第一款 5G 游戏旗舰机。

黑鲨手机采用骁龙目前最强的 865 处理平台，配备 LPDDR5 内存、UFS 3.0 内存、Wi-Fi 6、4720mAh 双电池、65W 快充、三明治液冷散热系统，外观采用绝对对称设计，采用 6.67 英寸 270Hz 触控采样率 AMOLED 屏幕，值得一提的是还保留了 3.5mm 耳机接口，提供闪电黑、铠甲灰、星辰银、璀璨粉四种配色。
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至于黑鲨 3 Pro，则加入了独立的可升降的游戏按键，支持按键自锁、跌落回收、手部适应，按键寿命 100 万次，升降寿命 30 万次，并支持语音操控。与此同时，它拥有 7.1 英寸 3120×1440 分辨率 10bit 色彩屏幕、5000mAh 双电池、65W 快充、正出音对称式立体声、专为游戏调教的横向线性马达，有幻影黑、铠甲灰两种配色。
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售价具体如下：

黑鲨 3：

8+128GB：3499 元
12+128GB：3799 元
12+256GB：3999 元

黑鲨 3 Pro：

8+256GB：4699 元
12+256GB：4999 元

配置不错，就看你能不能“吃鸡”了，至少不能再怪手机不行了。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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Taitanoboa
沙发

有TX这颗老鼠屎，再香的粥也只得倒阴沟

昨天 23:39
来自 iPhone XS Max
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我的蜜瓜分你
板凳
后盖是我们做的"X"。^_^^_^
昨天 23:43
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讨饭的没碗
地板

还是买iqoo吧

昨天 23:46
来自 iPhone 11
雁南飞2018
4 楼

再好的配置也改变不了我落地成盒的命运！🤪

18小时前
来自 iPhone XR
kelude008
5 楼
引用 @Taitanoboa 的回复

有TX这颗老鼠屎，再香的粥也只得倒阴沟

负赞真实，感受到TX的力量了吗？
17小时前
来自 威锋网页版
ycleejun
6 楼

比不了6s

17小时前
来自 iPhone XS
查看1条回复
xiang33
7 楼

这造型？防侧漏？

17小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
最威锋
8 楼

外观不喜欢，配置很硬

16小时前
来自 iPhone 6S Plus
Des1re
9 楼
引用 @ycleejun 的回复

比不了6s

哪来的优越感

15小时前
来自 iPhone 11 Pro Max
Nicholas
10 楼
这造型。。打死我吧。。
14小时前
来自 威锋网页版
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