黑鲨发布全球首款5G游戏旗舰机：黑鲨3和黑鲨3 Pro

今天晚上，黑鲨在线上发布了和腾讯合作的黑鲨游戏手机 3 &3 Pro，这款手机号称是全球第一款 5G 游戏旗舰机。黑鲨手机采用骁龙目前最强的 865 处理平台，配备 LPDDR5 内存、UFS 3.0 内存、Wi-Fi 6、4720mAh 双电池、65W 快充、三明治液冷散热系统，外观采用绝对对称设计，采用 6.67 英寸 270Hz 触控采样率 AMOLED 屏幕，值得一提的是还保留了 3.5mm 耳机接口，提供闪电黑、铠甲灰、星辰银、璀璨粉四种配色。至于黑鲨 3 Pro，则加入了独立的可升降的游戏按键，支持按键自锁、跌落回收、手部适应，按键寿命 100 万次，升降寿命 30 万次，并支持语音操控。与此同时，它拥有 7.1 英寸 3120×1440 分辨率 10bit 色彩屏幕、5000mAh 双电池、65W 快充、正出音对称式立体声、专为游戏调教的横向线性马达，有幻影黑、铠甲灰两种配色。8+128GB：3499 元12+128GB：3799 元12+256GB：3999 元8+256GB：4699 元12+256GB：4999 元配置不错，就看你能不能“吃鸡”了，至少不能再怪手机不行了。