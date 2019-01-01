OPPO Watch屏幕细节公布：支持P3广色域

乔纳森森森 发表于: 03-03 22:41:22
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安卓手表来说颜值还不错，就看售价多少了。
OPPO 此前已经在微博上宣布将于 3 月 6 日发布其智能手表 OPPO Watch，继发出渲染图后，今天该公司又进一步透露了关于这款手表的细节。
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从放出的宣传图来看，我们可以得知这款手表将会采用 1.91 英寸的双曲面柔性屏，PPI达到了 326 的视网膜显示级别，并且支持 DCI-P3 广色域。今天 OPPO 更多的是向我们透露了关于这款设备的屏幕素质，距离发布会开始还有一些时间，相信官方还会放出更多的爆料。OPPO Watch 表身采用与 Apple Watch 类似的方形设计，但不同的是 OPPO Watch 疑似仅有右侧两枚实体按键。
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此前消息显示，OPPO Watch 确认搭载 eSIM 独立通信功能，将同时支持中国联通、中国移动、中国电信三大网络。从官方发布的图片来看，OPPO Watch 的颜值在安卓手表阵营中还是不错的，但体验和最终的售价如何，目前还不得而知。
本文著作权归 @乔纳森森森 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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ZHU爺
沙发

把苹果抄的裤衩都不剩了😓

昨天 23:04
来自 iPhone 6S
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lu357354258
板凳

aw有p3？

昨天 23:09
来自 iPhone 11 Pro
Taitanoboa
地板

中国人脸都丢国外了

昨天 23:40
来自 iPhone XS Max
刀片哥
4 楼

说抄袭的那些人，苹果是你爸爸？

哪个牌子的手表他妈不是长这样？你来设计？

就因为弧面？就因为橡胶表带？

国产品牌强大有什么让你不舒服的吗？

17小时前
来自 iPhone XS Max
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中维度
5 楼

支持国产，但不希望后续的系统升级会让老用户失望！

17小时前
来自 iPhone X
我去丢雷楼谋
6 楼

哦哦

16小时前
来自 iPhone XS Max
鱼别丢送你的
7 楼
海报真难看，这审美😂
15小时前
来自 威锋网页版
liuhaijian85
8 楼

oppo系统升级比较慢，慎重！

10小时前
来自 iPhone 8 Plus
190770077
9 楼
支持阿，
10小时前
来自 威锋网页版
鲁小宝
10 楼

支持国产，加油！

向先进的学习，慢慢强大自己！

8小时前
来自 iPhone XS
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