OPPO Watch屏幕细节公布：支持P3广色域

OPPO 此前已经在微博上宣布将于 3 月 6 日发布其智能手表 OPPO Watch，继发出渲染图后，今天该公司又进一步透露了关于这款手表的细节。从放出的宣传图来看，我们可以得知这款手表将会采用 1.91 英寸的双曲面柔性屏，PPI达到了 326 的视网膜显示级别，并且支持 DCI-P3 广色域。今天 OPPO 更多的是向我们透露了关于这款设备的屏幕素质，距离发布会开始还有一些时间，相信官方还会放出更多的爆料。OPPO Watch 表身采用与 Apple Watch 类似的方形设计，但不同的是 OPPO Watch 疑似仅有右侧两枚实体按键。此前消息显示，OPPO Watch 确认搭载 eSIM 独立通信功能，将同时支持中国联通、中国移动、中国电信三大网络。从官方发布的图片来看，OPPO Watch 的颜值在安卓手表阵营中还是不错的，但体验和最终的售价如何，目前还不得而知。