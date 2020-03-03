度过独占期 《死亡搁浅》即将登陆PC平台

“喜欢的人会很喜欢，不喜欢的人会很不喜欢”，这是不少玩家对于开放世界游戏《死亡搁浅》的评价。这款由传奇制作人小岛秀夫打造的游戏之前登陆了 PlayStation 4 平台，很快 PC 玩家们就能够在电脑上玩到这款颇具争议性的作品了。据悉，人气大作《死亡搁浅》的 PC 版本将由 505 Games 负责发行，计划于北京时间 6 月 3 日登陆 Steam（售价 298 元）和 Epic 两大游戏平台，除了数字版之外还会推出实体版本。PC 版本的《死亡搁浅》将包含照片模式、高帧率与支持超宽屏幕在内的新功能。505 Games 宣布，《死亡搁浅》PC 版本将包含 Valve 最具标志性的游戏《Half-Life》的内容。值得一提的是，现在玩家进行预购还能够获得一系列的游戏内礼物在度过了 PS 平台的独占期之后，这款游戏也将正式和 PC 玩家见面。在 2019 年 12 月，《死亡搁浅》还获得了 TGA 2019 颁奖典礼最佳游戏指导奖。不知道还有多少玩家还没有玩过这款游戏呢？