iPad Pro出现多地缺货：新品将至的迹象？

根据 Macrumors 网站援引彭博社的报道指出，iPad Pro 机型目前在美国、澳大利亚以及欧洲等地出现了缺货的情况。据悉，洛杉矶地区所有苹果商店的 512GB 存储容量的非蜂窝版 12.9 英寸 ‌iPad Pro‌ 均已经售罄，而纽约市相同型号不同版本的 iPad Pro 也同样如此。一些苹果店的员工表示，他们开始注意到上周 iPad Pro 的库存明显减少了。彭博社的报告首先预测到供应紧张的原因可能是冠状病毒爆发对苹果制造业供应链的影响，但也承认短缺可能是由于苹果有可能推出新款 iPad Pro。一般来说，随着下一代型号的推出临近，苹果有时会放慢产品进入其各种销售渠道的速度。分析师此前预计，苹果将会在今年上半年推出一款升级版 iPad Pro，新款 iPad Pro 将会搭载一颗配备 ToF 功能的后置摄像头，最近的消息透露苹果可能会在这个月内召开新品发布会，如果靠谱的话，则这款新机型有可能最快会在本月和大家见面。