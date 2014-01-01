可口可乐推出新品气泡水：这次肥宅更快乐了

肥宅快乐水很香，特别是现在这个特殊时期，能在想喝的时候喝上一杯也是很难得的。这不，可口可乐公司也与时俱进，不仅于近日发布了全新的品牌 AHA，并顺带推出了 8 种全新口味的气泡水饮料。这 8 种口味分别为苹果／姜汁、草莓／黄瓜、橘子／葡萄柚、蓝莓／石榴、莱姆／西瓜、水蜜桃／蜂蜜口味以及含有30毫克咖啡因的黑樱桃／咖啡和柑橘／绿茶口味。据悉，这8个口味是经过对 800 种风味的选择以及 50 多种组合的调配后制成的，AHA 的 8 款饮品均为不含钠且低热量的气泡水，前期是以 350ml，后期还会有 480ml 版本。需要注意的是，AHA的8款饮品均为不含钠且低热量的气泡水，肥宅们可以尽情快乐地喝了。这并不是可口可乐公司第一次推出气泡水产品，早在 2014 年该公司就在其支线品牌中推出过气泡水系列。看了这些饮料的包装后，相信会有不少的年轻人为了包装而去购买，毕竟每个人的心中都可能藏着一颗少女心。