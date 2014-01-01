可口可乐推出新品气泡水：这次肥宅更快乐了

乔纳森森森 发表于: 03-03 19:11:21
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肥宅更快乐，因为这款产品热量较低。
肥宅快乐水很香，特别是现在这个特殊时期，能在想喝的时候喝上一杯也是很难得的。这不，可口可乐公司也与时俱进，不仅于近日发布了全新的品牌 AHA，并顺带推出了 8 种全新口味的气泡水饮料。
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这 8 种口味分别为苹果／姜汁、草莓／黄瓜、橘子／葡萄柚、蓝莓／石榴、莱姆／西瓜、水蜜桃／蜂蜜口味以及含有30毫克咖啡因的黑樱桃／咖啡和柑橘／绿茶口味。据悉，这8个口味是经过对 800 种风味的选择以及 50 多种组合的调配后制成的，AHA 的 8 款饮品均为不含钠且低热量的气泡水，前期是以 350ml，后期还会有 480ml 版本。需要注意的是，AHA的8款饮品均为不含钠且低热量的气泡水，肥宅们可以尽情快乐地喝了。
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这并不是可口可乐公司第一次推出气泡水产品，早在 2014 年该公司就在其支线品牌中推出过气泡水系列。看了这些饮料的包装后，相信会有不少的年轻人为了包装而去购买，毕竟每个人的心中都可能藏着一颗少女心。
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ZHU爺
沙发

前两年一个樱桃味的可乐是真难喝 现在新品竟然又有姜汁味的！？

昨天 19:42
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害羞的小天使
板凳

啊哈（AHA），给我一杯忘情水

昨天 19:46
来自 iPhone XS
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手机锋友fq777s5
地板
引用 @害羞的小天使 的回复

啊哈（AHA），给我一杯忘情水

人才

昨天 20:20
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Viween
4 楼
引用 @害羞的小天使 的回复

啊哈（AHA），给我一杯忘情水

说得对

昨天 21:27
来自 iPhone X
手机锋友p8uqtq6
5 楼
垃圾食品为啥这么受欢迎
昨天 21:38
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haergo
6 楼
是无糖的吗？无糖肯定喝，
昨天 21:45
来自 威锋网页版
手机锋友ba6elby
7 楼
引用 @害羞的小天使 的回复

啊哈（AHA），给我一杯忘情水

昨天 21:47
来自 iPhone XR
Oo王下七武海oO
8 楼
引用 @害羞的小天使 的回复

啊哈（AHA），给我一杯忘情水

还我一句不流泪

昨天 21:48
来自 iPhone X
yuanxiang15
9 楼

已戒～

昨天 22:11
来自 iPhone X
ylxz
10 楼
年纪大 感觉离不开白开水。
昨天 22:16
来自 威锋网页版
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