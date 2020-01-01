国行 Nintendo Switch 将免费延长 6 个月保修期

MarcusKei 发表于: 03-03 17:18:28
来自 威锋网页版
1708
11
只看作者
但游戏什么时候能跟进？
3 月 3 日，由于国内疫情的影响，国行 Nintendo Switch 宣布为先前购买设备的用户延长保修期，在 2020 年 3 月 31 日 23：59 之前购买国行 Nintendo Switch 的用户，将获得 6 个月的保修期免费延长服务，即这部分用户将获得总保修期 1 年零 6 个月的保修服务。
image
去年 12 月 4 日，由腾讯引进的国行 Nintendo Switch 游戏机正式在国内推出，并于 12 月 10 日在国内电商平台以及线下零售店开售，价格为 2099 元。

在发布会上，腾讯表示未来数周内会陆续把 Nintendo Switch 上的游戏带给中国用户，率先到来的是《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》，《马力欧卡丁车8 豪华版》和《超级马力欧 奥德赛》会在未来数周内陆续推出。但一直到今年三月份，除了《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》，其他游戏均没有发售的迹象。
image
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(11)
只看作者
正序查看 倒序查看
seksun
沙发
国行的太监是一种比较彻底的，没卵子可玩的程度。
昨天 17:42
来自 威锋网页版
查看1条回复
李旻昌
板凳
引用 @seksun 的回复
国行的太监是一种比较彻底的，没卵子可玩的程度。

哈哈哈

昨天 17:46
来自 iPhone X
190770077
地板
顶上
昨天 18:17
来自 威锋网页版
biekepaoche
4 楼
买国行就是放着吸灰,谁买啊
昨天 19:05
来自 威锋网页版
Falling丶Down
5 楼
一个游戏299？？？
昨天 19:37
来自 威锋网页版
查看1条回复
惩戒PTY
6 楼

盖泡面挺好

昨天 19:40
来自 iPhone XS Max
bingchuanhu
7 楼

太棒啦

昨天 20:43
来自 iPhone 7 Plus
微信4lhj11b
8 楼
引用 @Falling丶Down 的回复
一个游戏299？？？

299是最便宜的

昨天 21:09
来自 iPhone XS Max
tonystoneliu
9 楼

哈哈哈，反正买回来也是放在那不用，可以给你延长十年保修，都无所谓的

昨天 21:33
来自 iPhone XR
伪影迷
10 楼
只卖不锁区主机，绕过国行游戏审批这座山。
昨天 21:52
来自 威锋网页版
首页 12 尾页 / 2 页