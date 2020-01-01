国行 Nintendo Switch 将免费延长 6 个月保修期

3 月 3 日，由于国内疫情的影响，国行 Nintendo Switch 宣布为先前购买设备的用户延长保修期，在 2020 年 3 月 31 日 23：59 之前购买国行 Nintendo Switch 的用户，将获得 6 个月的保修期免费延长服务，即这部分用户将获得总保修期 1 年零 6 个月的保修服务。去年 12 月 4 日，由腾讯引进的国行 Nintendo Switch 游戏机正式在国内推出，并于 12 月 10 日在国内电商平台以及线下零售店开售，价格为 2099 元。在发布会上，腾讯表示未来数周内会陆续把 Nintendo Switch 上的游戏带给中国用户，率先到来的是《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》，《马力欧卡丁车8 豪华版》和《超级马力欧 奥德赛》会在未来数周内陆续推出。但一直到今年三月份，除了《新 超级马力欧兄弟U 豪华版》，其他游戏均没有发售的迹象。