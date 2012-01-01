iPhone SE2 要来了，但大屏手机仍然会是主流选择
MarcusKei 发表于: 03-03 16:05:06
来自 威锋网页版
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你还在用小屏手机吗？
外界普遍认为苹果将在这个三月推出「iPhone SE2」，但和四年前的 iPhone SE 不同，这一代或将采用类似于 iPhone 8 的设计，屏幕尺寸也将从 4 英寸增大至 4.7 英寸。这显然对于部分向往小屏手机的群体来说不是一个好消息，因为随着手机越做越大，厂商对于推出小屏手机的意愿也变得越来越低。
IDC 曾经发布过一份预测智能手机屏幕发展的报告，从中可以看出虽然屏幕尺寸在 5 英寸以下的智能手机将逐渐被大屏手机蚕食，但直到 2021 年仍将保持 10% 左右的出货量。另一个调研公司 Forrester Research 的技术专家也同样支持这一数据，他们的调查研究显示大约有 15% 的用户想要一款屏幕尺寸不超过 5 英寸的「小屏手机」。
对于这部分群体来说，尺寸优势是小屏手机带给他们最大的吸引力，因为随着屏幕的增大，手机内诸如电池、主板等零件也难免跟着发生变化，最终导致手机的体积和重量变得令人无法接受。
在用了两年的 5.8 英寸 iPhone 之后，当今年春节期间与朋友在咖啡厅见面并拿着他的 iPhone 8 把玩了几分钟中后，我发现自己又重新爱上了小屏手机的那种「单手握持」的手感，甚至一度产生了到时买一台 iPhone SE2 作为备用机的想法。
但这种「怀旧感」很快被打回了现实，因为在用回「大屏 iPhone」之后，抛开屏幕素质等因素，我发现大屏幕在交互和视觉方面具有更大的优势。朋友的 iPhone 8 要滚动两次才能读完的长文章，大屏 iPhone 可能只需要滚动一次，更别说打游戏时两者产生的视野差距，在极度考验反应能力的竞技手游当中，更大的屏幕意味着你能够同时接受到更多的信息，这为快速操作提供了基础。
事实上，大屏手机除了能够带来更好的视觉效果以外，在帮助我们更好理解屏幕上显示的内容方面也更有优势。
2018 年的一篇研究论文就充分探讨屏幕尺寸对于移动学习的影响，结果显示屏幕尺寸对于学生在测试中的表现存在直接相关性。研究人员为接受测试的学生准备了 3.5 英寸、7 英寸、10 英寸的智能手机，他们使用了不同设备进行 1 个小时的学习，最后发现使用大尺寸屏幕设备的学生往往能够在接受测试取得更好的表现。2012 年的一项研究同样发现这个现象，使用中等大小屏幕设备进行外语词汇测试的学生比使用小屏幕 iPod 的学生表现更好。
随着移动应用的发展，手机在各类应用的加持下越来越像是一把「瑞士军刀」，除了完成最基础的联络功能，娱乐、记录、获取信息等功能也成了需求。
大屏幕手机在帮助用户处理不同任务时具备先天优势，Android 系统的分屏功能就是很好的例子，喜欢这个功能的群体为之痴迷，因为以前他们只能在不便携的 PC 上完成的多任务工作如今在一部大屏手机上也能完成。反观使用小屏手机的用户，即使设备支持这一功能，但他们可能使用这一功能的次数寥寥可数。因为喜欢小屏手机的群体往往只需要用到手机的几项基础功能，这时大屏手机对他们来说就只是徒增负担的存在。
也正是因为越来越多用户陷入了大屏手机的「泥潭」当中（我就是一个例子），这在一定程度上也影响手机厂商继续生产小屏手机的意愿，因为在大屏手机为主流的大环境下，当手机零件都不通用时，想让厂商为 15% 的群体重新开设生产线，并保证软件、售后持续稳定支持是在太难了，同时也不具备经济效益。
苹果在 2017 年推出 4.8 英寸的 iPhone 8 可能是当年少数几部采用旗舰配置的小屏手机，但次年这个系列也陷入停滞，iPhone XS 成为尺寸最小的手机，然而后者 5.8 英寸的屏幕尺寸显然难以与小屏扯上关系。
在 Android 阵营中，索尼的 Xperia Compact 是少数的小屏旗舰手机系列，但从 2018 年的 Xperia XZ2 Compact 之后，这个系列也陷入了停滞。索尼移动高层去年在接受采访时甚至暗示了这个系列已经被砍。
随着苹果即将在三月份推出 iPhone SE2，那些还在用着四年前发布的 iPhone SE 的小屏手机簇拥者们或许将迎来换机潮，但他们下一次换机可能又得等待一段时间了。
IDC 曾经发布过一份预测智能手机屏幕发展的报告，从中可以看出虽然屏幕尺寸在 5 英寸以下的智能手机将逐渐被大屏手机蚕食，但直到 2021 年仍将保持 10% 左右的出货量。另一个调研公司 Forrester Research 的技术专家也同样支持这一数据，他们的调查研究显示大约有 15% 的用户想要一款屏幕尺寸不超过 5 英寸的「小屏手机」。
对于这部分群体来说，尺寸优势是小屏手机带给他们最大的吸引力，因为随着屏幕的增大，手机内诸如电池、主板等零件也难免跟着发生变化，最终导致手机的体积和重量变得令人无法接受。
在用了两年的 5.8 英寸 iPhone 之后，当今年春节期间与朋友在咖啡厅见面并拿着他的 iPhone 8 把玩了几分钟中后，我发现自己又重新爱上了小屏手机的那种「单手握持」的手感，甚至一度产生了到时买一台 iPhone SE2 作为备用机的想法。
但这种「怀旧感」很快被打回了现实，因为在用回「大屏 iPhone」之后，抛开屏幕素质等因素，我发现大屏幕在交互和视觉方面具有更大的优势。朋友的 iPhone 8 要滚动两次才能读完的长文章，大屏 iPhone 可能只需要滚动一次，更别说打游戏时两者产生的视野差距，在极度考验反应能力的竞技手游当中，更大的屏幕意味着你能够同时接受到更多的信息，这为快速操作提供了基础。
事实上，大屏手机除了能够带来更好的视觉效果以外，在帮助我们更好理解屏幕上显示的内容方面也更有优势。
2018 年的一篇研究论文就充分探讨屏幕尺寸对于移动学习的影响，结果显示屏幕尺寸对于学生在测试中的表现存在直接相关性。研究人员为接受测试的学生准备了 3.5 英寸、7 英寸、10 英寸的智能手机，他们使用了不同设备进行 1 个小时的学习，最后发现使用大尺寸屏幕设备的学生往往能够在接受测试取得更好的表现。2012 年的一项研究同样发现这个现象，使用中等大小屏幕设备进行外语词汇测试的学生比使用小屏幕 iPod 的学生表现更好。
随着移动应用的发展，手机在各类应用的加持下越来越像是一把「瑞士军刀」，除了完成最基础的联络功能，娱乐、记录、获取信息等功能也成了需求。
大屏幕手机在帮助用户处理不同任务时具备先天优势，Android 系统的分屏功能就是很好的例子，喜欢这个功能的群体为之痴迷，因为以前他们只能在不便携的 PC 上完成的多任务工作如今在一部大屏手机上也能完成。反观使用小屏手机的用户，即使设备支持这一功能，但他们可能使用这一功能的次数寥寥可数。因为喜欢小屏手机的群体往往只需要用到手机的几项基础功能，这时大屏手机对他们来说就只是徒增负担的存在。
也正是因为越来越多用户陷入了大屏手机的「泥潭」当中（我就是一个例子），这在一定程度上也影响手机厂商继续生产小屏手机的意愿，因为在大屏手机为主流的大环境下，当手机零件都不通用时，想让厂商为 15% 的群体重新开设生产线，并保证软件、售后持续稳定支持是在太难了，同时也不具备经济效益。
苹果在 2017 年推出 4.8 英寸的 iPhone 8 可能是当年少数几部采用旗舰配置的小屏手机，但次年这个系列也陷入停滞，iPhone XS 成为尺寸最小的手机，然而后者 5.8 英寸的屏幕尺寸显然难以与小屏扯上关系。
在 Android 阵营中，索尼的 Xperia Compact 是少数的小屏旗舰手机系列，但从 2018 年的 Xperia XZ2 Compact 之后，这个系列也陷入了停滞。索尼移动高层去年在接受采访时甚至暗示了这个系列已经被砍。
随着苹果即将在三月份推出 iPhone SE2，那些还在用着四年前发布的 iPhone SE 的小屏手机簇拥者们或许将迎来换机潮，但他们下一次换机可能又得等待一段时间了。
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