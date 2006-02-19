苹果本想将iPhone 11产线移至越南 后被叫停

据《华尔街日报》今天发表的一份报道详细地介绍了苹果对于中国供应链的依赖，并提到这种情况在近期都不太可能改变。这份报告指出，一些苹果高管建议将至少一种产品的生产线转移到越南，但这一提议遭到了高管层的拒绝。该报道进一步解释说，苹果公司的运营主管最早在 2015 年就建议公司应“将至少一种产品的组装转移到越南”。这样做可以使苹果在中国以外的地方开展“培训工人并建立新的零部件供应商”。但是据说高层管理人员拒绝了这个想法，并认为这个建议很难实施。同时，苹果也正在印度制造一些较旧的 iPhone，今天的报告称，苹果曾有“计划”在印度也生产 iPhone 11，这预示着苹果战略的重大转变，一旦实施这一策略，这也是在中国境外生产的首款新 iPhone 11，此前的 iPhone 11 系列均为“中国制造”。不过苹果目前尚未在印度开设 iPhone 11 的生产线，原来的计划目前已经被叫停， 因为印度还没有准备好提供熟练的劳动力或苹果期望的强大基础设施，因此苹果选择在中国生产 iPhone 11。尽管中国目前的冠状病毒情况依然存在，并且对苹果的供应链产生了影响，但今天的报告称，该公司“不太可能”将旗舰 iPhone 生产转移到中国以外的地方。