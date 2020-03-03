关税调整 苹果不得已对印度部分iPhone提价

苹果近年来加大在印度市场的投资已经是不争的事实，而印度市场也给了苹果不错的反馈。近日据外媒 LiveMint 的消息指出，由于印度方面关税上涨，苹果也计划对印度市场的 iPhone 进行提价，涉及的机型包括了 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus。

苹果公司已经向印度的客户解释：价格上涨是由于基本关税税率提高所致。苹果表示：

“由于基本关税（BCD）税率提高以及政府在 2020-21 财年联邦预算中宣布的“早期免除BCD /社会福利附加费”，因此产品的价格将会上涨。”

随着价格的上涨，相关 iPhone 的起售价格调整如下：

iPhone 11 Pro：1,01,200 卢比（约合 9685 元，目前国行价格 8699 元）

iPhone 11 Pro Max：1,11,200 卢比（约合 10640 元，目前国行价格 9599 元）

iPhone 8：40,500 卢比（约合 3876 元，目前国行价格 3499 元）

iPhone 8 Plus：50,600 卢比（约合 4842 元，目前国行价格 4499 元）





报道进一步指出，印度是苹果一个非常重要的市场，即使价格略有上涨也可能会影响其需求。iPhone XR、iPhone 11、iPhone 7、iPad、Apple Watch 和 Mac 的价格不受影响。 这是因为 iPhone XR 和 iPhone 7 在印度组装，而其它 iPhone 从中国进口。





编辑于 2020-03-03 15:54:10