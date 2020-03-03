关税调整 苹果不得已对印度部分iPhone提价

乔纳森森森 发表于: 03-03 13:42:29
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关税调整了，产品价格自然也得跟上。

苹果近年来加大在印度市场的投资已经是不争的事实，而印度市场也给了苹果不错的反馈。近日据外媒 LiveMint 的消息指出，由于印度方面关税上涨，苹果也计划对印度市场的 iPhone 进行提价，涉及的机型包括了 iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 8 和 iPhone 8 Plus。

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苹果公司已经向印度的客户解释：价格上涨是由于基本关税税率提高所致。苹果表示：

“由于基本关税（BCD）税率提高以及政府在 2020-21 财年联邦预算中宣布的“早期免除BCD /社会福利附加费”，因此产品的价格将会上涨。”

随着价格的上涨，相关 iPhone 的起售价格调整如下： 

  • iPhone 11 Pro：1,01,200 卢比（约合 9685 元，目前国行价格 8699 元）
  • iPhone 11 Pro Max：1,11,200 卢比（约合 10640 元，目前国行价格 9599 元）
  • iPhone 8：40,500 卢比（约合 3876 元，目前国行价格 3499 元）
  • iPhone 8 Plus：50,600 卢比（约合 4842 元，目前国行价格 4499 元）


报道进一步指出，印度是苹果一个非常重要的市场，即使价格略有上涨也可能会影响其需求。iPhone XR、iPhone 11、iPhone 7、iPad、Apple Watch 和 Mac 的价格不受影响。 这是因为 iPhone XR 和 iPhone 7 在印度组装，而其它 iPhone 从中国进口。



编辑于 2020-03-03 15:54:10

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长13号
沙发
不要涨价了，有点良心吧
昨天 14:02
来自 威锋网页版
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Kevin_96cn
板凳
引用 @长13号 的回复
不要涨价了，有点良心吧

？？？

昨天 14:08
来自 iPhone X
傲男一笑
地板

涨的太少了，奢侈品牌在我天朝太多人用，那就没C格了。

昨天 14:09
来自 iPhone XR
ZHU爺
4 楼

中国：税低了 我也不多赚你们钱

印度：税高了 我也不能少赚钱💩

昨天 14:55
来自 iPhone 6S
一堆企鹅蛋
5 楼

提高关税，保护印度手机企业

昨天 23:21
来自 iPhone 7 Plus