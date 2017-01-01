iFixit 推出适用于 iPhone X/XS/XS Max 的 LCD 屏幕

MarcusKei 发表于: 03-03 10:39:30
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约合人民币 500 元起售。
2017 年苹果推出了首款搭载 OLED 屏幕的 iPhone X，这种有能够自发光的屏幕不仅具备更薄、色彩对比度高、响应速度快等优点，而且可弯曲的材质特性也使其成为全面屏手机的首选。一直到去年的 iPhone 11 Pro 系列，苹果今年两年推出的旗舰 iPhone 无一不是搭载这种屏幕。

但对于一部分 LCD 簇拥者来说，OLED 屏幕也存在许多短板，例如烧屏、频闪等问题都是这种屏幕无法避开的缺点。

知名维修品牌 iFixit 最近便为这部分人群提供了新选择，推出了适用于 iPhone X/iPhone XS/iPhone XS Max 的 LCD 屏幕，价格分别为 75 美元、85 美元以及 165 美元，分别约合人民币 525 元、595 元、1155 元。（左为 OLED 屏幕丨右为 LCD 屏幕）
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值得一提的是，由于材质特性，LCD 屏幕在实际观感上要弱于 OLED 屏幕，具体体现了亮度低、色彩对比度低、分辨率低等方面，而且更换上 LCD 屏幕也意味着原彩功能将被禁用，这项功能能够自动调整设备屏幕的颜色和亮度来和所处环境保持一致。
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聪哥丶丶
沙发

吃瓜

昨天 10:46
来自 iPhone 11
YDCLOVE
板凳
华强北笑笑
昨天 10:53
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酱一酱
地板

这个牛

昨天 10:53
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酱一酱
4 楼

原彩都没有？

昨天 10:54
来自 iPhone 11
小小小小龙龙龙
5 楼

手持11表示实际更想体验oled屏幕

昨天 10:54
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手机锋友jsf5k58
6 楼

iphone8都有原彩，你跟我说换成lcd没有原彩？

昨天 11:02
来自 iPhone 11
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Lzx4228
7 楼

能拿出来这个级别的LCD，也挺nb的

昨天 11:02
来自 iPhone XR
houzaii
8 楼

我更相信华强北

昨天 11:04
来自 iPhone 11
小西大人
9 楼

我只相信华强北

昨天 11:19
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陆海空大元帅
10 楼
引用 @YDCLOVE 的回复
华强北笑笑
笑什么。ifixit苹果收购了，华强北算个屁
昨天 11:26
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