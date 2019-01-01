苹果同意支付 5 亿美元寻求「降频门」诉讼和解

MarcusKei 发表于: 03-03 09:51:19
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每位符合资格的消费者将分到 25 美元。
2017 年 12 月份，苹果正式就电池老化的 iPhone 性能的处理方式做出回应，官方声明中承认了 iOS 系统会对部分电池寿命不佳的设备采取降频措施，同时也给出了系统软件更新、降低电池更换费用等解决方法。

但这样的做法还是无法满足部分受影响用户的需求，苹果因此在世界范围内收到多起针对「降频门」的诉讼，其中就包括了美国地区的多起集中诉讼。
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近日美国地区发起的针对「降频门」的集体诉讼来到了关键的时刻，苹果同意支付最高 5 亿美元的费用来寻求和解，如果最终获得法庭批准，这笔资金将被符合索赔条件的消费者平分，每人将获得 25 美元的「和解金」。

但苹果表示同意和解并支付费用的行为并非承认「降频门」的不合法性，而是出于避免诉讼时间过长产生额外费用的考虑。

值得一提的是，今年二月初法国监管机构对苹果公司软件更新降低了某些 iPhone 型号运行速度的做法，处以 2500 万欧元的罚款。法国竞争消费和反欺诈总局（DGCCRF）报告称，它于 2019 年向巴黎检察官办公室提交了调查结果。其结论是，消费者的信息获知不平等，「由于苹果的疏忽构成了一种误导性的商业惯例」。
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ZHU爺
沙发

不仅赔了钱 改进了之后还滋生了一大堆钉子户😂

昨天 10:05
来自 iPhone 6S
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狮子座的流星雨
板凳
苹果说， 还真是树大了招风！苍蝇蚊子🦟都来我身上吸血啊！？！？！
昨天 10:13
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帅的一匹1122
地板
引用 @狮子座的流星雨 的回复
苹果说， 还真是树大了招风！苍蝇蚊子🦟都来我身上吸血啊！？！？！
计划报废，了解一下
昨天 10:16
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苏子西
4 楼
引用 @ZHU爺 的回复

不仅赔了钱 改进了之后还滋生了一大堆钉子户😂

哈哈
昨天 10:33
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190770077
5 楼
降频了罚，不降手机坏了甚至电池爆炸更严重 其实我支持过热降频甚至可以自动关机，苹果公司那么难做人，干脆留给用户选择权吧，像电量不足时的提醒
昨天 11:05
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190770077
6 楼
苹果公司你这样服软低头，以后就有得你受了，这种事会越来越多，流氓会一直找你给钱
昨天 11:08
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蛮牛爷爷
7 楼
引用 @190770077 的回复
降频了罚，不降手机坏了甚至电池爆炸更严重 其实我支持过热降频甚至可以自动关机，苹果公司那么难做人，干脆留给用户选择权吧，像电量不足时的提醒

别的手机怎么没爆炸？

昨天 11:53
来自 iPhone XS Max
kimic
8 楼

好奇为啥没中国的？

昨天 11:57
来自 iPhone XR
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萌新阿飞
9 楼
引用 @kimic 的回复

好奇为啥没中国的？

红儿野G天城坐，洋儿翻身做主人。月薪三千记国恨，家财万贯奔远洋。此生无悔入华夏，来生再做韭菜人。
昨天 11:58
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zclq88
10 楼
请问哪个手机不降频？
昨天 12:18
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