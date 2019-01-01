苹果同意支付 5 亿美元寻求「降频门」诉讼和解
MarcusKei 发表于: 03-03 09:51:19
来自 威锋网页版
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每位符合资格的消费者将分到 25 美元。
2017 年 12 月份，苹果正式就电池老化的 iPhone 性能的处理方式做出回应，官方声明中承认了 iOS 系统会对部分电池寿命不佳的设备采取降频措施，同时也给出了系统软件更新、降低电池更换费用等解决方法。
但这样的做法还是无法满足部分受影响用户的需求，苹果因此在世界范围内收到多起针对「降频门」的诉讼，其中就包括了美国地区的多起集中诉讼。
近日美国地区发起的针对「降频门」的集体诉讼来到了关键的时刻，苹果同意支付最高 5 亿美元的费用来寻求和解，如果最终获得法庭批准，这笔资金将被符合索赔条件的消费者平分，每人将获得 25 美元的「和解金」。
但苹果表示同意和解并支付费用的行为并非承认「降频门」的不合法性，而是出于避免诉讼时间过长产生额外费用的考虑。
值得一提的是，今年二月初法国监管机构对苹果公司软件更新降低了某些 iPhone 型号运行速度的做法，处以 2500 万欧元的罚款。法国竞争消费和反欺诈总局（DGCCRF）报告称，它于 2019 年向巴黎检察官办公室提交了调查结果。其结论是，消费者的信息获知不平等，「由于苹果的疏忽构成了一种误导性的商业惯例」。
但这样的做法还是无法满足部分受影响用户的需求，苹果因此在世界范围内收到多起针对「降频门」的诉讼，其中就包括了美国地区的多起集中诉讼。
近日美国地区发起的针对「降频门」的集体诉讼来到了关键的时刻，苹果同意支付最高 5 亿美元的费用来寻求和解，如果最终获得法庭批准，这笔资金将被符合索赔条件的消费者平分，每人将获得 25 美元的「和解金」。
但苹果表示同意和解并支付费用的行为并非承认「降频门」的不合法性，而是出于避免诉讼时间过长产生额外费用的考虑。
值得一提的是，今年二月初法国监管机构对苹果公司软件更新降低了某些 iPhone 型号运行速度的做法，处以 2500 万欧元的罚款。法国竞争消费和反欺诈总局（DGCCRF）报告称，它于 2019 年向巴黎检察官办公室提交了调查结果。其结论是，消费者的信息获知不平等，「由于苹果的疏忽构成了一种误导性的商业惯例」。
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