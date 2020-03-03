早高FENG：小米发布40W无线充/华为P40 Pro正面曝光

乔纳森森森 发表于: 03-03 09:05:50
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微软发布新Xbox手柄，通用前CEO去世。

▎小米发布 40W 无线闪充

国内手机厂商在推进无线充电技术这一方面一直都属于比较“走心”的一派，昨天小米 CEO 雷军就通过微博发布了自主研发的 40W 无线+MI-FC 闪充技术。据雷军表示，这次发布的无线充电技术，20 分钟可以将手机电量充至 57%（2280mAh），而 40分 钟则可以充至 100%（4000mAh），而这也是无线充电的新记录。更重要的是，除了速度之外，小米还很好地控制了充电时手机的发热。

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▎华为 P40 Pro 正面曝光

华为此前已经宣布将于 3 月 26 日在法国巴黎发布 P40 系列新品，这款年度旗舰产品此前已经被媒体曝光了不少。在发布会临近之时，我们终于看到了这款产品的“正面照”。据推特号名为@RODENT950 的爆料人声称，P40 Pro 的屏幕尺寸与 P30 Pro 一致，两者的高度和宽度几乎一致，厚度方面可能会有所区别。根据已经披露的信息，P40 Pro 采用的是挖孔屏方案，而且是双孔全面屏。

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▎微软发布新款 Xbox 手柄

虽然在家用主机领域，微软一直试图拉近与索尼大法的距离，但有一说一，微软的 Xbox 系列手柄一直颇受玩家的好评。昨天晚上，微软发布了一款名为“洋红色”的 Phantom 半透明手柄，之前仅提供白色和黑色可选。新款手柄支持蓝牙，采用防滑设计，可连接 iOS、Android、PC、Xbox Series X 等设备。新手柄的预购价格为 69.99 美元，将于 3 月 17 日上市。

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▎通用电气前 CEO 去世

3 月 2 日晚，据美媒报道，通用电气（GE）前CEO杰克·韦尔奇去世，享年 84 岁。1981 年 4 月，年仅 45 岁的杰克韦尔奇成为通用电气历史上最年轻的董事长和 CEO。在 20 年间，他将 GE 从一家市值 120 亿美元的公司变成市值 4100 亿美元（还有说法是 4800 亿美元）的巨头，当年的市值仅次于互联网领域的老大微软。

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编辑于 2020-03-03 14:22:38

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ZHU爺
沙发

要么突兀的要完屏 个人觉得还不如mate30这种刘海 也许华为是强行要让mate和p系列做一个区分吧？

昨天 09:40
来自 iPhone 6S
ZHU爺
板凳

what？？？威锋刚才点发布转了半天圈 然后提示我登陆 登陆了半天再发布 还是重新登录 退出之后尼玛这么多？？？神tmbug

昨天 09:42
来自 iPhone 6S
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kimisys
地板
个人觉得MATE系列整体要比P系列好看
昨天 09:51
来自 威锋网页版
威产品
4 楼
引用 @ZHU爺 的回复

what？？？威锋刚才点发布转了半天圈 然后提示我登陆 登陆了半天再发布 还是重新登录 退出之后尼玛这么多？？？神tmbug

hello,我刚刚试了登录，没有出现你这种情况哦～你用的是什么浏览器呢？
昨天 10:01
来自 威锋网页版
ZHU爺
5 楼
引用 @威产品 的回复
hello,我刚刚试了登录，没有出现你这种情况哦～你用的是什么浏览器呢？

手机客户端 就刚才发的时候 点击发布就转圈圈 转一会儿跳出来让我登陆 登陆了之后 再点发布 再转圈圈 就循环了🤦🏻

昨天 10:03
来自 iPhone 6S
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狮子座的流星雨
6 楼
华为！你发布的是个屁啊？还40个屁？！？！？
昨天 10:10
来自 威锋网页版
威产品
7 楼
引用 @ZHU爺 的回复

手机客户端 就刚才发的时候 点击发布就转圈圈 转一会儿跳出来让我登陆 登陆了之后 再点发布 再转圈圈 就循环了🤦🏻

你的APP是什么版本的哦？我用的是最新版本的没出现你这种问题哦smile
昨天 10:11
来自 威锋网页版
ZHU爺
8 楼
引用 @威产品 的回复
你的APP是什么版本的哦？我用的是最新版本的没出现你这种问题哦smile

我也是最新版啊 前两天刚更新的

昨天 10:13
来自 iPhone 6S
hockhou
9 楼

链接商的技术

昨天 10:35
来自 iPhone XS Max
su47
10 楼
挖孔的地方居然还能显示信号？
昨天 15:23
来自 威锋网页版