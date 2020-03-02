圈粉：苹果为中国滞留员工发送护理包

由于新冠病毒疫情的影响，苹果此前关闭了在中国的零售店、办事处和其他工作场所，尽管现在大部分业务已经恢复，一半以上的 Apple Store 商店重新营业（营业时间缩短），但仍有许多零售、管理和制造相关的员工无法复工。近日微博上的用户发言证实苹果为部分员工家庭寄去了健康护理包和慰问信，包里有口罩、洗手液、消毒湿巾、测温仪和一些零食，以及一台 iPad。据苹果说，iPad 是为员工家庭中的儿童在线学习用的，也可以帮助他们度过无法外出的时间。有收到护理包的员工家属发微博晒照并为这种人文关怀表示感动。

“亲爱的湖北和温州的同事们，希望本文能给您带来健康的感觉。自上次与您沟通以来，我们了解到您在这个充满挑战的时刻都保持坚强。我们了解您面临的困难，并希望为您和您的家人提供最好的支持。湖北和武汉市受到冠状病毒爆发的打击最为严重，目前已在中国夺走了 2835 人的生命。我们代表整个 Apple 团队向您致以最良好的祝愿，并为您和您的家人提供护理包。在护理包中，您会找到舒适的物品和可用于促进儿童在线学习或在家中打发时间的 iPad。此外，特别为您准备了一系列的咨询和咨询服务，以帮助您度过这段时间。”在 2 月 26 日举行的苹果年度股东大会上，首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）承认疫情会对营收带来影响，正面评价了中国面对疫情做出的努力，并且强调将员工健康与安全放在优先级。库克此前声明了帮助中国抗击疫情的捐赠计划，并在 2 月份宣布将无法实现 3 月份的营收预期时决定增加捐款。目前，由于新冠病毒出现全球蔓延趋势，导致全球市场的不确定性，最近几天苹果股价出现了重大波动。