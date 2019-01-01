iPhone 11防水性有多好？沉湖两个月捞起来继续用

iPhone 11 的 IP68 级别防水到底有多厉害呢？此前我们也看过不少搞机达人和媒体的防水测试，然而百闻不如亲历，最近一位国外用户就亲身体验到 iPhone 11 优良的防水性能带来的好处。据外媒称，去年 10 月初，丽莎（Lisa）和雅各布·特罗耶（Jacob Troyer）带女儿索菲（Sophie）参加了为期一周的奥兰多迪斯尼之旅，在那里，他们享受了佛罗里达州的阳光，骑乘马车，遇到了以万圣节为主题的迪斯尼人物，并拥有了你能想象到的所有乐趣。在旅行的最后一个晚上，出现了一个令人不太开心的小插曲。在参加米奇老鼠万圣节恐怖派对并乘坐渡轮离开时，丽莎新买的 iPhone 11 从包里滑落，掉到了迪斯尼经营水上项目的一个泻湖里。丽莎猜想 iPhone 肯定已经下沉到湖底，并且当时已是深夜，能找回的机会非常小，只能接受通讯人电话、照片以及和女儿在迪士尼拍摄下的快乐瞬间都随新买的 iPhone 沉睡湖底的现实。尽管随后迪士尼工作人员表示他们有一个专门团队为用户打捞掉入湖里的遗失物品，丽莎的希望仍然渺茫，回到蒙大拿州后，她购买了一部新手机。大约两个月后，丽莎接到迪士尼电话，表示她的 iPhone 找到了。丽莎惊喜的发现在湖底躺了两个月的 iPhone 邮寄回来后还可以正常使用，里面保存的所有照片都在，尽管它外面只套了薄硅胶套，不过除了跑进去一些沙子和藻类外，手机的磨损情况似乎还不错。经过此事，丽莎对 iPhone 11 的防水性能印象深刻，在写给苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）的电子邮件中讲述了她的经历，库克感谢她分享了这个故事。