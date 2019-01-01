一员工确诊新冠肺炎 谷歌宣布取消四月峰会

MarcusKei 发表于: 03-02 10:58:58
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「在出现症状之前，他在办公室里只呆了一小段时间。」
随着新冠肺炎疫情在全球更多国家被发现，各个国家和地区的政府、企业、民众都在采取措施阻止新冠病毒的进一步传播。但对于跨国企业来说，要完全确保全球员工的健康显然有些困难。

最近谷歌位于苏黎世办事处的一名员工被确诊了新冠肺炎，谷歌因此宣布限制员工前往意大利、日本、韩国、伊朗等新冠肺炎疫情较为严重的国家。谷歌发言人对媒体表示：「我们在苏黎世办事处的一名员工被确诊感染了冠状病毒。」「在出现症状之前，他在办公室里只呆了一小段时间。我们已经并将继续按照公共卫生官员的建议采取一切必要的预防措施，因为我们把每位员工的健康和安全放在首位。」
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此外，谷歌还取消了原定于 4 月下旬在加州桑尼维尔（Sunnyvale）举行的全球新闻倡议峰会。谷歌新闻部副总裁理查德·金格拉斯（Richard Gingras）说：「我们很遗憾不得不取消全球谷歌新闻倡议峰会，我们把受邀客人的健康和福祉置于首位。」
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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ZHU爺
沙发

怕是今年全球企业都不好过了

挺不过 这是终点

挺过去 就是春天

昨天 11:23
来自 iPhone 6S
查看3条回复
我不是害虫
板凳
引用 @ZHU爺 的回复

怕是今年全球企业都不好过了

挺不过 这是终点

挺过去 就是春天

挺不过是终点，挺过去也未必有春天😄
昨天 11:53
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a阿森呢
地板
引用 @依然天上云 的回复

有脑子会乱吃乱窜？我看你也没少吃少窜

但凡有点脑子也不会说这话

昨天 12:00
来自 iPhone 8
依然天上云
4 楼
引用 @a阿森呢 的回复

但凡有点脑子也不会说这话

说你自己吧，人家说实话你跳出来激动个啥

昨天 12:02
来自 iPhone X
手机锋友538kr6d
5 楼

人家取消发布会，底下评论的一群人相互谩骂诅咒，真他妈的有意思。。。就他妈的这么点出息

昨天 13:34
来自 iPhone 8
暴打你狗头
6 楼

物竞天择！

昨天 14:08
来自 iPhone 11
blueych
7 楼
很有责任感的公司。
昨天 16:33
来自 威锋网页版
手机锋友4mb45zn
8 楼
引用 @ZHU爺 的回复

怕是今年全球企业都不好过了

挺不过 这是终点

挺过去 就是春天

挺过去是夏天

1小时前
来自 iPhone 6S
蟹黄派丶
9 楼
引用 @我不是害虫 的回复
挺不过是终点，挺过去也未必有春天😄

对的…影响太大了

15分钟前
来自 iPhone 8 Plus