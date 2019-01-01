一员工确诊新冠肺炎 谷歌宣布取消四月峰会

随着新冠肺炎疫情在全球更多国家被发现，各个国家和地区的政府、企业、民众都在采取措施阻止新冠病毒的进一步传播。但对于跨国企业来说，要完全确保全球员工的健康显然有些困难。最近谷歌位于苏黎世办事处的一名员工被确诊了新冠肺炎，谷歌因此宣布限制员工前往意大利、日本、韩国、伊朗等新冠肺炎疫情较为严重的国家。谷歌发言人对媒体表示：「我们在苏黎世办事处的一名员工被确诊感染了冠状病毒。」「在出现症状之前，他在办公室里只呆了一小段时间。我们已经并将继续按照公共卫生官员的建议采取一切必要的预防措施，因为我们把每位员工的健康和安全放在首位。」此外，谷歌还取消了原定于 4 月下旬在加州桑尼维尔（Sunnyvale）举行的全球新闻倡议峰会。谷歌新闻部副总裁理查德·金格拉斯（Richard Gingras）说：「我们很遗憾不得不取消全球谷歌新闻倡议峰会，我们把受邀客人的健康和福祉置于首位。」