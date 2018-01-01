不止一体化设计 vivo 正式推出 APEX 2020 概念手机

MarcusKei 发表于: 03-02 10:33:03
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新技术将下放到更多 vivo 手机上。
经过多番预热之后，vivo 终于在最近推出了 APEX 2020 概念手机，其背后采用的技术将在未来下放到更多 vivo 手机身上。

vivo APEX 2020 正面搭载了一块 6.45 英寸「全视一体屏」，曲面屏在去除了侧边按键的前提下达到了 120° 的曲度，电源按键以及音量键被虚拟压感按键取代。而在「屏下前置摄像头」结构的加持下，其屏占比也实现了新高。
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据 vivo 介绍，APEX 2020 将前置摄像头上方屏幕的透光率扩大到其他区域的 6 倍 ，并通过一系列算法优化有效降低光学干扰、衍射、杂闪光等对相机拍照质量的影响。1600 万像素前置摄像头还采用了四合一超像素感光芯片技术，使摄像头置于屏幕下方亦可清晰成像。

APEX 2020 的另一亮点是后置摄像头的变焦和防抖性能，其变焦镜头采用「两群组固定，两群组可移动」的四群组镜片组合潜望式结构设计，能够同时实现 5—7.5 高倍率连续变焦和实时对焦功能。
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在防抖方面，APEX 2020 的主摄植入了「云台稳定结构」，能够实现强于光学防抖和电子防抖的图像稳定性能，官方表示云台稳定结构的防抖角度相比光学防抖提升了 200%，也不必经过电子防抖的二次裁切，确保画面视角的完整性。
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此外，vivo APEX 2020 的亮点还包括能在 20 分钟充满 2000 毫安的 60W 无线快充、第三代屏幕发声、实时路人消除、人像声音追焦等新技术功能。

作为概念手机，vivo APEX 2020 自然不会面向消费市场推出，但 vivo 表示其所搭载的新技术将在未来下放到 vivo 手机身上。例如 2018 年在 MWC 展会上亮相的 vivo APEX 2018 首次展示了升降式前置结构设计，不到半年的时间里这项技术就出现在了 vivo NEX 上。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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haergo
沙发
背部好似华为妹30
昨天 10:51
来自 威锋网页版
ZHU爺
板凳

纯概念机 可以理解为秀一下肌肉 然后把技术拆分到往后一年的新机中 为了产能和成本 肯定会做点妥协 阉割一部分

昨天 10:52
来自 iPhone 6S
ZHU爺
地板

连续性光变手机上的首创好像是华硕还是哪家记不清了 但是模组很大 vivo能做成这个大小 已经算非常不错了 就是有点好奇连续性光变的精度如何？

昨天 10:55
来自 iPhone 6S
你是真狠
4 楼

屏下摄像头要来了，期待

昨天 11:22
来自 iPhone SE
鲁小宝
5 楼

屏下摄像头，先进！点赞！

昨天 11:26
来自 iPhone XS
碧草
6 楼
就是意淫
昨天 11:44
来自 威锋网页版
ipxs256
7 楼

如果是苹果能让人吹爆。 国内的一直踩

昨天 12:50
来自 iPhone XS
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heheBear
8 楼
引用 @ipxs256 的回复

如果是苹果能让人吹爆。 国内的一直踩

没有吧，楼上很多都是在肯定的呀；你不要这么自卑好不好

昨天 13:48
来自 iPhone XR
blueych
9 楼
愿国产越来越好。
昨天 16:32
来自 威锋网页版
loverkts
10 楼

屏幕发声真不怎么样，我哥的mate30Pro打电话跟开了扬声器一样

昨天 16:42
来自 iPhone 11
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