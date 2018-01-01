不止一体化设计 vivo 正式推出 APEX 2020 概念手机
MarcusKei 发表于: 03-02 10:33:03
来自 威锋网页版
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新技术将下放到更多 vivo 手机上。
经过多番预热之后，vivo 终于在最近推出了 APEX 2020 概念手机，其背后采用的技术将在未来下放到更多 vivo 手机身上。
vivo APEX 2020 正面搭载了一块 6.45 英寸「全视一体屏」，曲面屏在去除了侧边按键的前提下达到了 120° 的曲度，电源按键以及音量键被虚拟压感按键取代。而在「屏下前置摄像头」结构的加持下，其屏占比也实现了新高。
据 vivo 介绍，APEX 2020 将前置摄像头上方屏幕的透光率扩大到其他区域的 6 倍 ，并通过一系列算法优化有效降低光学干扰、衍射、杂闪光等对相机拍照质量的影响。1600 万像素前置摄像头还采用了四合一超像素感光芯片技术，使摄像头置于屏幕下方亦可清晰成像。
APEX 2020 的另一亮点是后置摄像头的变焦和防抖性能，其变焦镜头采用「两群组固定，两群组可移动」的四群组镜片组合潜望式结构设计，能够同时实现 5—7.5 高倍率连续变焦和实时对焦功能。
在防抖方面，APEX 2020 的主摄植入了「云台稳定结构」，能够实现强于光学防抖和电子防抖的图像稳定性能，官方表示云台稳定结构的防抖角度相比光学防抖提升了 200%，也不必经过电子防抖的二次裁切，确保画面视角的完整性。
此外，vivo APEX 2020 的亮点还包括能在 20 分钟充满 2000 毫安的 60W 无线快充、第三代屏幕发声、实时路人消除、人像声音追焦等新技术功能。
作为概念手机，vivo APEX 2020 自然不会面向消费市场推出，但 vivo 表示其所搭载的新技术将在未来下放到 vivo 手机身上。例如 2018 年在 MWC 展会上亮相的 vivo APEX 2018 首次展示了升降式前置结构设计，不到半年的时间里这项技术就出现在了 vivo NEX 上。
vivo APEX 2020 正面搭载了一块 6.45 英寸「全视一体屏」，曲面屏在去除了侧边按键的前提下达到了 120° 的曲度，电源按键以及音量键被虚拟压感按键取代。而在「屏下前置摄像头」结构的加持下，其屏占比也实现了新高。
据 vivo 介绍，APEX 2020 将前置摄像头上方屏幕的透光率扩大到其他区域的 6 倍 ，并通过一系列算法优化有效降低光学干扰、衍射、杂闪光等对相机拍照质量的影响。1600 万像素前置摄像头还采用了四合一超像素感光芯片技术，使摄像头置于屏幕下方亦可清晰成像。
APEX 2020 的另一亮点是后置摄像头的变焦和防抖性能，其变焦镜头采用「两群组固定，两群组可移动」的四群组镜片组合潜望式结构设计，能够同时实现 5—7.5 高倍率连续变焦和实时对焦功能。
在防抖方面，APEX 2020 的主摄植入了「云台稳定结构」，能够实现强于光学防抖和电子防抖的图像稳定性能，官方表示云台稳定结构的防抖角度相比光学防抖提升了 200%，也不必经过电子防抖的二次裁切，确保画面视角的完整性。
此外，vivo APEX 2020 的亮点还包括能在 20 分钟充满 2000 毫安的 60W 无线快充、第三代屏幕发声、实时路人消除、人像声音追焦等新技术功能。
作为概念手机，vivo APEX 2020 自然不会面向消费市场推出，但 vivo 表示其所搭载的新技术将在未来下放到 vivo 手机身上。例如 2018 年在 MWC 展会上亮相的 vivo APEX 2018 首次展示了升降式前置结构设计，不到半年的时间里这项技术就出现在了 vivo NEX 上。
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