不止一体化设计 vivo 正式推出 APEX 2020 概念手机

经过多番预热之后，vivo 终于在最近推出了 APEX 2020 概念手机，其背后采用的技术将在未来下放到更多 vivo 手机身上。vivo APEX 2020 正面搭载了一块 6.45 英寸「全视一体屏」，曲面屏在去除了侧边按键的前提下达到了 120° 的曲度，电源按键以及音量键被虚拟压感按键取代。而在「屏下前置摄像头」结构的加持下，其屏占比也实现了新高。据 vivo 介绍，APEX 2020 将前置摄像头上方屏幕的透光率扩大到其他区域的 6 倍 ，并通过一系列算法优化有效降低光学干扰、衍射、杂闪光等对相机拍照质量的影响。1600 万像素前置摄像头还采用了四合一超像素感光芯片技术，使摄像头置于屏幕下方亦可清晰成像。APEX 2020 的另一亮点是后置摄像头的变焦和防抖性能，其变焦镜头采用「两群组固定，两群组可移动」的四群组镜片组合潜望式结构设计，能够同时实现 5—7.5 高倍率连续变焦和实时对焦功能。在防抖方面，APEX 2020 的主摄植入了「云台稳定结构」，能够实现强于光学防抖和电子防抖的图像稳定性能，官方表示云台稳定结构的防抖角度相比光学防抖提升了 200%，也不必经过电子防抖的二次裁切，确保画面视角的完整性。此外，vivo APEX 2020 的亮点还包括能在 20 分钟充满 2000 毫安的 60W 无线快充、第三代屏幕发声、实时路人消除、人像声音追焦等新技术功能。作为概念手机，vivo APEX 2020 自然不会面向消费市场推出，但 vivo 表示其所搭载的新技术将在未来下放到 vivo 手机身上。例如 2018 年在 MWC 展会上亮相的 vivo APEX 2018 首次展示了升降式前置结构设计，不到半年的时间里这项技术就出现在了 vivo NEX 上。