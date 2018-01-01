传闻中的iPhone 12 802.11ay标准 它为谁做准备？

上周，有传闻称 iPhone 12 内会引入 IEEE 802.11ay 无线技术，引发一系列的讨论。802.11ay 是 IEEE 802.11 系列无线局域网络（WLAN）通信协议，其工作在超高速、干扰低的 60GHz 频段，是 802.11ad 的后续升级版（类似于 802.11ax 对 802.11ac）。我们关心的是，802.11ay 可以给 iPhone 带来什么新变化，这项提升又是为哪些功能准备的。目前主流使用的 802.11ac 是 2.4GHz 和 5GHz 频段标准。在 802.11ac 标准后还有专为提高传输速度诞生的 802.11ad 标准，该标准就是基于 60GHz 频段的无线网络。大家熟悉的 Wi-Fi IEEE 802.11ac / IEEE 802.11ax 是 2.4GHz 和 5GHz 频段标准。在 802.11ac 标准后还有专为提高传输速度诞生的 802.11ad 标准，该标准就是基于 60GHz 频段的无线网络。802.11ay 则是 802.11ad 进化版本，支援 256QAM 更高阶的调变机制，最多一次可以绑定 2~4 个通道，理论频宽达 176Gbps，理论上，可以在 1 秒下载一部蓝光电影。所以 iPhone 12 不能光支持 802.11ay，肯定还要同时支援现有的 802.11ax 标准。802.11ax 标准也就是目前已经被钦定的 WiFi 6，基于 2.4GHz 和 5GHz 频段运行也适合家庭日常使用，苹果 iPhone 11/11 Pro 系列已经支持该技术。在 2018 年，高通宣布推出了首批两款 60GHz Wi-Fi 芯片组 QCA64x8 和 QCA64x1，可为手机，笔记本电脑，路由器等提供高达 10+Gbps 的网络速度和低延迟，同时功耗也更低。这是业界首款基于新的 WiGig 标准 802.11ay 的 60GHz Wi-Fi 解决方案，同时也为重新与高通牵手后的苹果更快用上 802.11ay 技术奠定了基础。

需要注意的是，如果 iPhone 12 真如传闻那样支持 802.11ay 标准，那么这会是一个超前举措，因为 802.11ay 标准可能在 2020 年底才发布一个最终规范。现在大家应该明白了，iPhone 12 毫无疑问会继续支持 WiFi 6 也就是主流的 802.11ax，同时还将支持超近距超高速的 802.11ay。对于苹果而言，802.11ay 将是用来提高 AirDrop 传输速度的完美技术，为将来 Mac/iPhone/iPad 之间无缝分享文件提供最好条件。更重要的是，802.11ay 标准将成为 iPhone 与未来苹果配件连接的关键。由于 802.11ay 能提供合理的高带宽和低延迟，因此可以使用它将数据发送到高分辨率、高刷新率的显示器上，被寄望于高画质传输和无线投射他屏等场景：比如虚拟现实（VR）或增强现实（AR）眼镜。这是该标准从诞生开始就确定的目标，高通 QCA64x8、QCA64x1 芯片组也是为 AR 和 VR 准备的。

根据 The Information 的报告，在去年 10 月的内部会议上，苹果 AR/VR 部门负责人 Mike Rockwell 向多达千人的团队公布了 AR 路线图。其中，公司计划在 2022 年发布具备 AR 和 VR 功能的头显，它和 VR 一体机 Oculus Quest 类似，但更轻薄；并将在 2023 年推出更轻便的 AR 眼镜。媒体报道，若 AR /VR 产品体验的所有处理过程都在设备本身中进行，成为完全独立的产品，它的体积会更大、更重、更昂贵，且续航也会成为瓶颈。考虑到苹果眼镜可能得等到 2022 年或 2023 年，不过我们仍然会因为 802.11ay 广泛应用的到来而无比期待现有 AR/VR 体验得到突破，那时候会是下一个交互时代的开始。