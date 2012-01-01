为庆祝八周年生日 树莓派 4 宣布降价

MarcusKei 发表于: 03-02 09:26:27
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2GB 版本将至 35 美元。
为了以低价硬件及自由软件促进学校的基本计算机科学教育，树莓派基金会于 2012 年 2 月 29 日推出了首款「树莓派」（Raspberry Pi）。

这是一款基于 Linux 的单片机电脑，第一代树莓派配备了一枚 ARM 架构 700MHz BCM2835 处理器，256MB 内存，虽然其体积只有一张信用卡大小，但却可以进行 1080p 影片播放等操作。而且由于自带的 Iceweasel、KOffice 等软件，所以也能够满足基本的网络浏览、文字处理以及电脑学习的需要。

为了庆祝今年树莓派的「八周岁生日」，树莓派基金会宣布将 2GB 树莓派 4 售价从 45 美元降至 35 美元，新售价也刚好是八年前树莓派（B 型）的定价。

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去年 6 月底，树莓派基金会发布了树莓派 4，其处理器升级为 1.5GHz 博通 BCM2711，增大了板载内存容量，最大可选 4GB，蓝牙升级为 5.0，拥有 2 个 USB2.0 接口，2 个USB3.0 接口，当时的定价为 1GB 版本售价 35 美元，2GB 版本售价 45 美元，4GB 版本售价 55 美元。本次定价调整之后，1GB 版本将继续面向工业和商业用户销售，而消费者将以 2GB 版本起步。

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ZHU爺
沙发

没精力捣腾放弃了🤦🏻

昨天 09:59
来自 iPhone 6S
手机锋友are7frx
板凳

啥东西俺不懂

昨天 10:35
来自 iPhone 7
万里温柔Me
地板
35*7
昨天 10:44
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LogVer
4 楼

有 在吃灰

昨天 10:57
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薛之谦1
5 楼
不想折腾了
昨天 13:03
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lpf60701
6 楼

可以和homekit互动，听闻传闻四年多了，但没见到实物，以前米家的灯需要这个中转来实现siri控制

昨天 13:21
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ninan
7 楼
吃灰的寄给我吧，到付
昨天 17:54
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