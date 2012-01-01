为庆祝八周年生日 树莓派 4 宣布降价

为了以低价硬件及自由软件促进学校的基本计算机科学教育，树莓派基金会于 2012 年 2 月 29 日推出了首款「树莓派」（Raspberry Pi）。这是一款基于 Linux 的单片机电脑，第一代树莓派配备了一枚 ARM 架构 700MHz BCM2835 处理器，256MB 内存，虽然其体积只有一张信用卡大小，但却可以进行 1080p 影片播放等操作。而且由于自带的 Iceweasel、KOffice 等软件，所以也能够满足基本的网络浏览、文字处理以及电脑学习的需要。为了庆祝今年树莓派的「八周岁生日」，树莓派基金会宣布将 2GB 树莓派 4 售价从 45 美元降至 35 美元，新售价也刚好是八年前树莓派（B 型）的定价。去年 6 月底，树莓派基金会发布了树莓派 4，其处理器升级为 1.5GHz 博通 BCM2711，增大了板载内存容量，最大可选 4GB，蓝牙升级为 5.0，拥有 2 个 USB2.0 接口，2 个USB3.0 接口，当时的定价为 1GB 版本售价 35 美元，2GB 版本售价 45 美元，4GB 版本售价 55 美元。本次定价调整之后，1GB 版本将继续面向工业和商业用户销售，而消费者将以 2GB 版本起步。