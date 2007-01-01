欧盟又整新点子？iPhone等手机电池要易拆装易更换

iPhone 或 iPad 的未来版本可能具有允许用户简单更换的电池盒，这是欧盟目前正在进行的提案所要求，如果这项提案获得批准，可能会迫使苹果在内的手机厂商对智能手机进行重大设计改动。现代智能手机，尤其是高端手机，内部组件精密紧凑，同时为了外观、轻薄度和防水性等要求，无论外壳还是组件，可拆卸度都很低。欧盟似乎准备改变这种设计路线。在泄露给付费专卖店的荷兰商店 Het Financieele Dagblad 的提案中，欧盟希望智能手机能有更好更换的电池，据称通过简化电池更换，将使智能手机的可持续使用性更强，从而拥有更长的使用寿命并减少电子浪费。根据提案的实施方式，要求在电池老化或者损坏的情况下用户可以自行更换电池组件，而无需经过繁琐的售后程序。很明显，如果真的是这样，那么现在市面上绝大部分的高端智能手机都要重新设计了。为什么欧盟要开始考虑手机电池更换的问题（并且将重点对象放在苹果身上），我们认为一来跟此前 iPhone 电池老化降频事件有关，欧洲普遍对「降频门」反应很大，法国甚至给苹果开出巨额罚单，并以此试图掌握住欧洲市场监管和标准制订的主动权；二来与环境有关，相比起传统生活垃圾处理，现在消费电子垃圾已经成为全球性的新难题，尤其在欧洲。随着近年来发展中国家纷纷以强硬态度抵制洋垃圾，一贯习惯了天蓝水净的欧洲国家难以自行消化日益增加的电子垃圾，这让环保主义的声音更引人注目。据悉这次的提议也是由欧洲委员会「绿色协议」副主席弗朗斯·蒂默曼斯（Frans Timmermans）在 3 月中提出的。欧盟可能影响未来智能手机的一系列提案，基本可以形成体系，比如欧盟委员会在一月份投票决定为设备建立通用的充电标准，此举可能迫使苹果公司放弃闪电接口。这些建议仍在制定中，并且可能还包括其他与环境保护相关的措施，包括对产品回收法规的更改。但是所有这些措施尚未制定时间表和计划，还要考虑到欧盟法规制定相对缓慢，可能要花费多年时间经过多番拉锯才会得出结果。这样的规则也只会在欧盟内部适用，为特定于欧洲的智能手机设计和面向世界其他地区的设计留有可能性。