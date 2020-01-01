三星Galaxy S20/Galaxy Z Flip国行版发布

Ruins0080 发表于: 02-28 15:30:29
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还有笔记本和无线耳机。

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2 月 27 日，三星举行了中国区线上发布会，带来三星 Galaxy S20、Galaxy S20+ 和 Galaxy S20 Ultra 的国行版，同时 Galaxy Book Lon 笔记本电脑正式亮相。

- Galaxy S20 国行 12GB+128GB 版本售价 6999 元。

- Galaxy S20+ 国行 12GB+128GB 版本售价 7999 元。

- 国行 Galaxy S20 Ultra 有两个版本，12GB+256GB 售价 9999 元、16GB+512GB 售价 11199 元。

- Galaxy S20 系列将于 3 月 6 日开始预售，3 月 20 日正式上市。

三星 Galaxy S20 系列采用 Infinity-O Dynamic AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率。相机方面，三星 Galaxy S20 和 Galaxy S20+ 采用了 6400 万像素主摄镜头，Galaxy S20 Ultra 的主摄像素则达到了 1.08 亿像素，新手机支持 8K 高清录像，还可以从 8K 视频中截取 3300 万像素高清静态照片。

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三星 Galaxy Z Flip 售价 11999 元、Galaxy Z Flip Thom Browne 限量版售价 19999 元。

作为三星第二款折叠屏手机，Galaxy Z Flip 采用了与 Galaxy Fold 不同的对折方式，官方介绍称它的铰链能够让机身任意保持在一个角度上，折叠更加自由。Galaxy Z Flip 外部屏幕可以在自拍时可以预览照片，还能自定义添加显示信息。

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Galaxy Z Flip 采用了高通骁龙 855+ 平台、1200 万双摄后置相机模组和 1000 万像素前摄摄像头。

需要注意的是 Galaxy Z Flip 不支持 5G，也是三星这次推出的四款手机中唯一不支持 5G 的机型。

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这次发布会上，三星还推出了 Galaxy Book Lon 笔记本电脑，Galaxy Book Lon 主打轻薄，重 970g，厚 12.9mm，同时还保留了读卡器，支持 UFS 及 MicroSD 卡。

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该笔记本采用 13.3 英寸 FHD QLED 屏幕，分辨率为 1920*1080，最大亮度为 600 尼特，即使在户外使用也能看清屏幕。内部搭载英特尔第十代酷睿处理器 i5-10210U，配备 16GB LPDDR4x 内存和 512GB NVme SSD。内置 69.7Wh 电池，支持 65W 快充，此外还有反向无线充电功能，将手机或无线耳机放在笔记本电脑的触控版上就能给开始充电。

最后是无线耳机 Galaxy Buds+ 国行版。Galaxy Buds+ 的续航长达 11 小时，充电盒还可以再提供 11 小时的续航电量，一次充电就能支持 22 小时的使用。

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本文著作权归 @Ruins0080 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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一堆企鹅蛋
沙发
摄像头组那一块真难看
昨天 15:53
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ZHU爺
板凳

价格劝退 如果保持去年4999的起售价 估计s20就是真香机了 虽然说这样会少赚很多 但是考虑到三星在中国的市场表现 卖一部亏一部都亏不了多少啊😂再看看iPhone 11的例子 什么都比不上降价来的诱人 今年少赚一点 赢得市场 明年再一步一步把价格和海外持平 （这做法看样子三星是破罐子破摔 放弃国内市场了💩

昨天 15:55
来自 iPhone 6S
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myjackchen
地板
立刻就不香了。
昨天 16:10
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碧草
4 楼

作死的价格

昨天 16:38
来自 iPhone 8
Kevin老师
5 楼
价格🉐️骨折才行哦！苹果去年都妥协了
昨天 16:48
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Gwb198308
6 楼
怕被炸
昨天 17:16
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senjoy92
7 楼
折叠屏就是噱头
昨天 17:21
来自 威锋网页版
Pingo_Pang
8 楼

价格想骗谁？还不买iPhone？

昨天 18:29
来自 iPhone 11 Pro Max
CHiLiam_周
9 楼

还是喜欢索尼今年旗舰机的工业外观设计！

昨天 19:02
来自 iPhone 8
鱼别丢送你的
10 楼
这发布会现场真好看 这审美👍
昨天 19:09
来自 威锋网页版
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