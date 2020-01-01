三星Galaxy S20/Galaxy Z Flip国行版发布

2 月 27 日，三星举行了中国区线上发布会，带来三星 Galaxy S20、Galaxy S20+ 和 Galaxy S20 Ultra 的国行版，同时 Galaxy Book Lon 笔记本电脑正式亮相。- Galaxy S20 国行 12GB+128GB 版本售价 6999 元。- Galaxy S20+ 国行 12GB+128GB 版本售价 7999 元。- 国行 Galaxy S20 Ultra 有两个版本，12GB+256GB 售价 9999 元、16GB+512GB 售价 11199 元。- Galaxy S20 系列将于 3 月 6 日开始预售，3 月 20 日正式上市。三星 Galaxy S20 系列采用 Infinity-O Dynamic AMOLED 屏幕，支持 120Hz 刷新率。相机方面，三星 Galaxy S20 和 Galaxy S20+ 采用了 6400 万像素主摄镜头，Galaxy S20 Ultra 的主摄像素则达到了 1.08 亿像素，新手机支持 8K 高清录像，还可以从 8K 视频中截取 3300 万像素高清静态照片。

三星 Galaxy Z Flip 售价 11999 元、Galaxy Z Flip Thom Browne 限量版售价 19999 元。作为三星第二款折叠屏手机，Galaxy Z Flip 采用了与 Galaxy Fold 不同的对折方式，官方介绍称它的铰链能够让机身任意保持在一个角度上，折叠更加自由。Galaxy Z Flip 外部屏幕可以在自拍时可以预览照片，还能自定义添加显示信息。

Galaxy Z Flip 采用了高通骁龙 855+ 平台、1200 万双摄后置相机模组和 1000 万像素前摄摄像头。需要注意的是 Galaxy Z Flip 不支持 5G，也是三星这次推出的四款手机中唯一不支持 5G 的机型。

这次发布会上，三星还推出了 Galaxy Book Lon 笔记本电脑，Galaxy Book Lon 主打轻薄，重 970g，厚 12.9mm，同时还保留了读卡器，支持 UFS 及 MicroSD 卡。

该笔记本采用 13.3 英寸 FHD QLED 屏幕，分辨率为 1920*1080，最大亮度为 600 尼特，即使在户外使用也能看清屏幕。内部搭载英特尔第十代酷睿处理器 i5-10210U，配备 16GB LPDDR4x 内存和 512GB NVme SSD。内置 69.7Wh 电池，支持 65W 快充，此外还有反向无线充电功能，将手机或无线耳机放在笔记本电脑的触控版上就能给开始充电。最后是无线耳机 Galaxy Buds+ 国行版。Galaxy Buds+ 的续航长达 11 小时，充电盒还可以再提供 11 小时的续航电量，一次充电就能支持 22 小时的使用。