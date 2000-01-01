eBay 下架了所有与科比去世有关的纪念物品

电商平台 eBay 最近将平台上所有与科比有光的纪念物品做下架处理，给出的理由是平台不允许卖方「从人间悲剧或者痛苦」中获利。2020 年 1 月 26 日，包括科比·布莱恩特在内的 9 人上个月在一次直升机坠毁事故中丧生，在本周早些时候的纪念活动中，超过 2000 名粉丝、名人、职业运动员在洛杉矶斯台普斯中心参加了追悼会。而某些到场的粉丝事后便将包括胸针、T 恤等纪念物品放到 eBay 上转卖，其中一件 T 恤甚至标价 2000 多美元。为了制止这种情况发生，eBay 最近将这些物品下架，并给出了平台不允许卖方「从人间悲剧或者痛苦」中获利的理由。eBay 在一封信函中向卖方解释说：「请注意，由于科比·布莱恩特突然去世的悲剧，eBay 决定禁止出售与之相关的商品。」「我们不允许任何企图从人类悲剧或痛苦中获利的商品出现在平台上。」值得一提的是，eBay 禁止的只是那些与科比去世有关的商品，例如纪念册、纪念 T 恤、纪念胸针等产品，而其他与科比有关的常规商品则被允许继续售卖，例如球鞋、球衣等。