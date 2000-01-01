eBay 下架了所有与科比去世有关的纪念物品

MarcusKei 发表于: 02-28 14:39:00
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「我们不允许任何企图从人类悲剧或痛苦中获利的商品出现在平台上。」
电商平台 eBay 最近将平台上所有与科比有光的纪念物品做下架处理，给出的理由是平台不允许卖方「从人间悲剧或者痛苦」中获利。
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2020 年 1 月 26 日，包括科比·布莱恩特在内的 9 人上个月在一次直升机坠毁事故中丧生，在本周早些时候的纪念活动中，超过 2000 名粉丝、名人、职业运动员在洛杉矶斯台普斯中心参加了追悼会。而某些到场的粉丝事后便将包括胸针、T 恤等纪念物品放到 eBay 上转卖，其中一件 T 恤甚至标价 2000 多美元。

为了制止这种情况发生，eBay 最近将这些物品下架，并给出了平台不允许卖方「从人间悲剧或者痛苦」中获利的理由。eBay 在一封信函中向卖方解释说：「请注意，由于科比·布莱恩特突然去世的悲剧，eBay 决定禁止出售与之相关的商品。」「我们不允许任何企图从人类悲剧或痛苦中获利的商品出现在平台上。」

值得一提的是，eBay 禁止的只是那些与科比去世有关的商品，例如纪念册、纪念 T 恤、纪念胸针等产品，而其他与科比有关的常规商品则被允许继续售卖，例如球鞋、球衣等。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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LY未来
沙发
昨天 14:47
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ZHU爺
板凳
个人觉得吧 这只能算是球迷和篮球界的悲剧吧？上升到整个人类的层次就有点别扭了
昨天 14:54
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下面19cm
地板
昨天 15:17
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tiddeng
4 楼
引用 @ZHU爺 的回复
个人觉得吧 这只能算是球迷和篮球界的悲剧吧？上升到整个人类的层次就有点别扭了
你觉得人家说的只是针对这一件事吗？
昨天 15:21
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WeiHo8
5 楼
这样是不是口罩也不能卖了？
昨天 15:25
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神的败作
6 楼
引用 @ZHU爺 的回复
个人觉得吧 这只能算是球迷和篮球界的悲剧吧？上升到整个人类的层次就有点别扭了

「我们不允许任何企图从人类悲剧或痛苦中获利的商品出现在平台上。」

昨天 15:49
来自 iPhone XS Max
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zsksssss
7 楼
引用 @ZHU爺 的回复
个人觉得吧 这只能算是球迷和篮球界的悲剧吧？上升到整个人类的层次就有点别扭了
工地需要你抬
昨天 16:45
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不死它爷
8 楼
早就该下了 死了个美国人 本应该是好事 悲痛你🐎
昨天 16:57
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碌碌有为
9 楼
良心企业
昨天 17:21
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士唛哥
10 楼
回头再看看国内消费人血馒头和发国难财的投机者
昨天 17:24
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