你焦虑的原因可能是蔬菜吃少了
MarcusKei 发表于: 02-28 14:10:40
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也有可能是单身久了。
来自加拿大的研究人员最近在《国际环境研究与公共卫生杂志》发表了不良饮食习惯与焦虑症相关性的论文，其结论表明每天摄入的水果和蔬菜少于三种的人群罹患焦虑症的几率更高。
这项研究由多伦多大学的科研人员以 27000 名调查者提供的数据作为基础，得出的结论是每天摄入少于三种不同水果和蔬菜的人更容易患上炎症，而且患上焦虑症的几率也会比其他人高出 4%。此外，当肥胖人群（总脂肪水平超过 36％）摄入的水果或蔬菜不足时，这个几率会增高至 70%。
之所以基于水果或者蔬菜的摄入量来衡量焦虑症的患病几率，是因为蔬菜或者水果摄入量不足的人更容易产生肥胖的健康问题，而肥胖又会进一步提高身体出现炎症的几率，炎症可能在焦虑的体验中发挥作用。
此外，研究还发现与有伴侣的人相比，单身可能会增加一些人的焦虑水平，生活在贫困中的人也更有可能经历这种状况。
这项研究由多伦多大学的科研人员以 27000 名调查者提供的数据作为基础，得出的结论是每天摄入少于三种不同水果和蔬菜的人更容易患上炎症，而且患上焦虑症的几率也会比其他人高出 4%。此外，当肥胖人群（总脂肪水平超过 36％）摄入的水果或蔬菜不足时，这个几率会增高至 70%。
之所以基于水果或者蔬菜的摄入量来衡量焦虑症的患病几率，是因为蔬菜或者水果摄入量不足的人更容易产生肥胖的健康问题，而肥胖又会进一步提高身体出现炎症的几率，炎症可能在焦虑的体验中发挥作用。
此外，研究还发现与有伴侣的人相比，单身可能会增加一些人的焦虑水平，生活在贫困中的人也更有可能经历这种状况。