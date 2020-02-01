你焦虑的原因可能是蔬菜吃少了

MarcusKei 发表于: 02-28 14:10:40
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也有可能是单身久了。
来自加拿大的研究人员最近在《国际环境研究与公共卫生杂志》发表了不良饮食习惯与焦虑症相关性的论文，其结论表明每天摄入的水果和蔬菜少于三种的人群罹患焦虑症的几率更高。
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这项研究由多伦多大学的科研人员以 27000 名调查者提供的数据作为基础，得出的结论是每天摄入少于三种不同水果和蔬菜的人更容易患上炎症，而且患上焦虑症的几率也会比其他人高出 4%。此外，当肥胖人群（总脂肪水平超过 36％）摄入的水果或蔬菜不足时，这个几率会增高至 70%。

之所以基于水果或者蔬菜的摄入量来衡量焦虑症的患病几率，是因为蔬菜或者水果摄入量不足的人更容易产生肥胖的健康问题，而肥胖又会进一步提高身体出现炎症的几率，炎症可能在焦虑的体验中发挥作用。

此外，研究还发现与有伴侣的人相比，单身可能会增加一些人的焦虑水平，生活在贫困中的人也更有可能经历这种状况。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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T_qian
沙发

等下 ？ 这是威锋网 我走错片场了？

昨天 14:47
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MarcusKei
楼主
板凳
引用 @T_qian 的回复

等下 ？ 这是威锋网 我走错片场了？

勇敢点把问号去掉
昨天 14:49
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ZHU爺
地板
我没有素菜都吃不下饭 还是焦虑 估计和吃啥没关系 主要是穷
昨天 14:50
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syaoran2171
4 楼
穷人顾不上焦虑，真正容易焦虑的人群是中产阶级
昨天 14:55
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尒宁
5 楼
欢迎来到养身贴吧
昨天 15:22
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一堆企鹅蛋
6 楼
宅家里没菜吃，主要是不会做
昨天 15:52
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手机锋友538kr6d
7 楼
我焦虑的原因就一个，没钱
昨天 16:00
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手机锋友538kr6d
8 楼
我焦虑的原因就一个，没钱
昨天 16:00
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JANELRM
9 楼

明天开始多吃蔬菜少吃肉~

昨天 21:54
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vindent
10 楼
引用 @T_qian 的回复

等下 ？ 这是威锋网 我走错片场了？

这是自带论坛的广告App罢了
昨天 22:31
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