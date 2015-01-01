尽管名字还没确定 但Beats Powerbeats 4应该快来了

Ruins0080 发表于: 02-28 11:00:53
来自 威锋网页版
2459
7
只看作者
就是那款 Powerbeats Pro 的有线版。

image


美国联邦通信委员会（US Federal Communications Commission）的一份文件证实，苹果正在生产一套新的耳机，它们应该就是传闻中的 Beats「Powerbeats 4」挂耳式耳机。

这款文件名为「无线耳机 A2015」的设备附有一张图片，上面描绘的耳机外形与一月份出现在 iOS 13.3.1 中的新耳机图标极为相似，已知这是一款苹果旗下 Beats 品牌的耳机，虽然名为无线，它并不是完全无线的，应该是采用了无线芯片同时也有连接线的设计，图像似乎显示了两个耳塞之间的连接电缆，FCC 档案中也出现了这种情况。

image


型号 A2015 不在任何其他 Beats 产品使用的数字范围内。Powerbeats 3 Wireless 的型号为 A1747，而 Powerbeats Pro 的左右耳塞和充电盒的型号分别为 A2047，A2048 和 A2078。

iOS 13.3.1 中泄漏的详细信息暗示这款耳机可能名为 Powerbeats 4，将具有与 Powerbeats Pro 相同的 Hey Siri 功能，支持免提。

向美国联邦通信委员会（FCC）提交的文件表明产品肯定在生产中，但无法确定苹果何时发布该产品。鉴于有消息称 3 月份将举行活动，苹果完全有可能与其他主要产品同时发布「Powerbeats 4」。
 
本文著作权归 @Ruins0080 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
如需转载请联系 hezuo@office.feng.com
全部回复(7)
只看作者
正序查看 倒序查看
ZHU爺
沙发
这种耳挂式耳机对眼镜党是真不友好
昨天 11:17
来自 威锋网页版
jacksen
板凳
应该还是主打运动和续航为主。但是自从有了AirPodspro和AirPods，powerboats3都仍在盒子里吃灰了。感觉pro唯一的短板就是续航了
昨天 11:23
来自 威锋网页版
查看1条回复
手机锋友wam34yp
地板
嗯嗯棒
昨天 11:40
来自 威锋网页版
kellylau
4 楼
引用 @jacksen 的回复
应该还是主打运动和续航为主。但是自从有了AirPodspro和AirPods，powerboats3都仍在盒子里吃灰了。感觉pro唯一的短板就是续航了
有线的是这样，不需要电，只要保证手机有电就行
昨天 12:05
来自 威锋网页版
一网住情深
5 楼
在无线化大行其道的时代，我以后不会再去购买任何有线耳机了，不支持无线的数码纷纷闲鱼出手。
昨天 12:26
来自 威锋网页版
wgf388
6 楼
都出Powerbeats Pro了，还出Powerbeats 4.？我觉得是多余的，价格差不多谁都会买pro了
昨天 16:16
来自 威锋网页版
狮子座的流星雨
7 楼
我随便用用我的airpods pro就挺好！这么高端的我用不起了。没钱重复消费了呀！
昨天 23:05
来自 威锋网页版