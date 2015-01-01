尽管名字还没确定 但Beats Powerbeats 4应该快来了

美国联邦通信委员会（US Federal Communications Commission）的一份文件证实，苹果正在生产一套新的耳机，它们应该就是传闻中的 Beats「Powerbeats 4」挂耳式耳机。这款文件名为「无线耳机 A2015」的设备附有一张图片，上面描绘的耳机外形与一月份出现在 iOS 13.3.1 中的新耳机图标极为相似，已知这是一款苹果旗下 Beats 品牌的耳机，虽然名为无线，它并不是完全无线的，应该是采用了无线芯片同时也有连接线的设计，图像似乎显示了两个耳塞之间的连接电缆，FCC 档案中也出现了这种情况。

型号 A2015 不在任何其他 Beats 产品使用的数字范围内。Powerbeats 3 Wireless 的型号为 A1747，而 Powerbeats Pro 的左右耳塞和充电盒的型号分别为 A2047，A2048 和 A2078。iOS 13.3.1 中泄漏的详细信息暗示这款耳机可能名为 Powerbeats 4，将具有与 Powerbeats Pro 相同的 Hey Siri 功能，支持免提。向美国联邦通信委员会（FCC）提交的文件表明产品肯定在生产中，但无法确定苹果何时发布该产品。鉴于有消息称 3 月份将举行活动，苹果完全有可能与其他主要产品同时发布「Powerbeats 4」。