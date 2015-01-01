如果苹果今年不举行春季发布会，也不会让人感到意外
MarcusKei 发表于: 02-28 10:45:30
来自 威锋网页版
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iPhone SE2 会来，但以何种方式？
过去几年，每当到了二月与三月交接的时间点，外界对于苹果是否会举行春季发布会的猜测会达到高点。而与预测九月份发布会「何时/何地举行」不同的是，对于三月份发布会的猜测还包括了「是否会举行」的判断。
会造成这样的差异，归根结底还是在于苹果已经习惯在秋季发布会上推出新一代旗舰 iPhone，而春季发布会则用来发布其他产品或者服务，后者在某些年份甚至还遭到了取消。
以下是过去五年里，苹果春季发布会的发布邀请函/举行时间（北京时间）：
▎2015 年/2 月 27 日/3 月 10 日（周二）
▎2016 年/3 月 11 日/3 月 22 日（周二）
▎2017 年/无春季发布会
▎2018 年/3 月 16 日/3 月 27 日（周二）
▎2019 年/3 月 12 日/3 月 26 日（周二）
如果非要从过去几年的春季发布会日期中找到规律的话，习惯在周二（北京时间）举行可能是唯一能够说服大众的特点。至于发布的产品则完全没有规律可寻：2015 年的 MacBook、Apple Watch；2016 年的 iPhone SE、iPad Pro...甚至到了 2019 年摇身一变成为苹果「卖会员」的舞台。
产品的不确定性在一定程度上和春季发布会的不确定性挂钩，这也是为何外界每年对于春季发布会是否会举行都存在疑问的重要原因之一。以下是过去五年里，苹果在春季发布会上推出的产品/服务：
▎2015 年/MacBook/Apple Watch
▎2016 年/iPhone SE/iPad Pro
▎2017 年/无春季发布会
▎2018 年/iPad 2018
▎2019 年/流媒体订阅服务 Apple TV+/游戏订阅服务 Apple Arcade/新闻订阅服务 Apple News+/信用卡服务 Apple Card
外界普遍认为，iPhone SE2 以及搭载 ToF 镜头的新 iPad Pro 将会在今年上半年推出，而春季发布会将成为它们亮相的舞台。这样的预测有一定的可靠性，但也不一定完全正确。
首先是 iPhone SE2，预计这将是一部定位趋近于 iPhone 8 的机型，搭载 4.7 英寸 LCD 全面屏以及单摄像头，整体外观将和 iPhone 8 雷同，但性能将在配置升级至 A13 芯片以及 3GB LPDDR4 内存后得到较大的提升。
从产品力的角度来看，iPhone SE2 的吸引力显然要弱于秋季发布会的旗舰 iPhone。如果这只是一款更换了芯片，但外观还是沿用旧设计的「新品」，那么直接在官网上架可能更适合它的宿命。苹果如果专门为它开一场发布会，也可能会陷入无亮点可讲的尴尬。
苹果擅长在发布会上讲述产品背后的故事。在 2018 年的春季发布会上，苹果更重要的「产品」可能不是 iPad，而是借机公布他们的在教育行业的布局：推出的课堂 app 可以将 iPhone 和 iPad 变成教学助手；新课程《人人能创造》从音乐、视频、摄影、绘画四个领域激发学生的灵感；更新后的 iWork 套件能够帮助老师和学生更好地完成教学任务...
相比之下，搭载 ToF 镜头的新 iPad Pro 可能会更有看点，毕竟如果这款产品真的如期到来的话，将会成为开启苹果 AR/VR 大局的首把钥匙，相信这背后的「故事」也会源源不断吧。但需要注意的话，这款产品到底会不会在春季到来？从外界的传闻来看，苹果可能会在下半年推出一款搭载 mini LED 屏幕的新 iPad Pro，这两个信息冲突的地方在于，苹果真的会在一年里对 iPad Pro 产品线进行两次重大更新吗？
此外，新冠肺炎病毒疫情的爆发也是额外的因素。虽然这次疫情还没有在美国大范围流行，但春季发布会免不了邀请来自其他国家的媒体参加。在 MWC 展会、FaceBook F8 开发者大会等展会或发布会都相继取消的前提下，苹果是否还会继续坚持举行春季发布会也值得考虑。
会造成这样的差异，归根结底还是在于苹果已经习惯在秋季发布会上推出新一代旗舰 iPhone，而春季发布会则用来发布其他产品或者服务，后者在某些年份甚至还遭到了取消。
以下是过去五年里，苹果春季发布会的发布邀请函/举行时间（北京时间）：
▎2015 年/2 月 27 日/3 月 10 日（周二）
▎2016 年/3 月 11 日/3 月 22 日（周二）
▎2017 年/无春季发布会
▎2018 年/3 月 16 日/3 月 27 日（周二）
▎2019 年/3 月 12 日/3 月 26 日（周二）
如果非要从过去几年的春季发布会日期中找到规律的话，习惯在周二（北京时间）举行可能是唯一能够说服大众的特点。至于发布的产品则完全没有规律可寻：2015 年的 MacBook、Apple Watch；2016 年的 iPhone SE、iPad Pro...甚至到了 2019 年摇身一变成为苹果「卖会员」的舞台。
产品的不确定性在一定程度上和春季发布会的不确定性挂钩，这也是为何外界每年对于春季发布会是否会举行都存在疑问的重要原因之一。以下是过去五年里，苹果在春季发布会上推出的产品/服务：
▎2015 年/MacBook/Apple Watch
▎2016 年/iPhone SE/iPad Pro
▎2017 年/无春季发布会
▎2018 年/iPad 2018
▎2019 年/流媒体订阅服务 Apple TV+/游戏订阅服务 Apple Arcade/新闻订阅服务 Apple News+/信用卡服务 Apple Card
外界普遍认为，iPhone SE2 以及搭载 ToF 镜头的新 iPad Pro 将会在今年上半年推出，而春季发布会将成为它们亮相的舞台。这样的预测有一定的可靠性，但也不一定完全正确。
首先是 iPhone SE2，预计这将是一部定位趋近于 iPhone 8 的机型，搭载 4.7 英寸 LCD 全面屏以及单摄像头，整体外观将和 iPhone 8 雷同，但性能将在配置升级至 A13 芯片以及 3GB LPDDR4 内存后得到较大的提升。
从产品力的角度来看，iPhone SE2 的吸引力显然要弱于秋季发布会的旗舰 iPhone。如果这只是一款更换了芯片，但外观还是沿用旧设计的「新品」，那么直接在官网上架可能更适合它的宿命。苹果如果专门为它开一场发布会，也可能会陷入无亮点可讲的尴尬。
苹果擅长在发布会上讲述产品背后的故事。在 2018 年的春季发布会上，苹果更重要的「产品」可能不是 iPad，而是借机公布他们的在教育行业的布局：推出的课堂 app 可以将 iPhone 和 iPad 变成教学助手；新课程《人人能创造》从音乐、视频、摄影、绘画四个领域激发学生的灵感；更新后的 iWork 套件能够帮助老师和学生更好地完成教学任务...
相比之下，搭载 ToF 镜头的新 iPad Pro 可能会更有看点，毕竟如果这款产品真的如期到来的话，将会成为开启苹果 AR/VR 大局的首把钥匙，相信这背后的「故事」也会源源不断吧。但需要注意的话，这款产品到底会不会在春季到来？从外界的传闻来看，苹果可能会在下半年推出一款搭载 mini LED 屏幕的新 iPad Pro，这两个信息冲突的地方在于，苹果真的会在一年里对 iPad Pro 产品线进行两次重大更新吗？
此外，新冠肺炎病毒疫情的爆发也是额外的因素。虽然这次疫情还没有在美国大范围流行，但春季发布会免不了邀请来自其他国家的媒体参加。在 MWC 展会、FaceBook F8 开发者大会等展会或发布会都相继取消的前提下，苹果是否还会继续坚持举行春季发布会也值得考虑。