带触控板的键盘保护套将随新iPad Pro一同亮相

根据现有传闻，苹果新款 iPad Pro 或将于 2020 年春季发布，同时可能还有新的配件亮相，那就是带触控板的 iPad 键盘保护套。The Information 消息称，富士康正在准备量产这款带有触控板的 iPad 键盘。苹果多年来一直打算设计拥有触控板的 iPad 键盘保护套，此外还曾尝试研发带有电容式按键的版本。前段时间台媒 DigiTimes 也曾报道苹果正在开发一款具有背光设计和剪刀式按键的 iPad 智能键盘保护套，看起来应该是同一款键盘。预计该键盘将采用与 iPad Pro 现有的智能键盘保护套相同的材料，布局可能和 MacBook Air 的键盘相同，触控板位于键盘下方的位置。关于 2020 年 iPad Pro 系列更新的传言表明，它将跟随 iPhone 11 阵容配备方形浴霸三摄系统，依旧拥有 11 英寸和 12.9 英寸两种屏幕尺寸，搭载 A13X 芯片。一些供应链消息人士暗示，苹果公司可能会推出 12 英寸机型，但由于与 12.9 英寸尺寸太过接近（目前一直是该产品线的主流），目前尚不清楚这种情况是否会出现。另有预测表示，苹果将于 2020 年晚些时候发布配备 Mini LED 显示屏的 iPad Pro。