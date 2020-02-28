带触控板的键盘保护套将随新iPad Pro一同亮相
Ruins0080 发表于: 02-28 10:46:22
来自 威锋网页版
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新款 iPad Pro 可能在春季发布。
根据现有传闻，苹果新款 iPad Pro 或将于 2020 年春季发布，同时可能还有新的配件亮相，那就是带触控板的 iPad 键盘保护套。
The Information 消息称，富士康正在准备量产这款带有触控板的 iPad 键盘。苹果多年来一直打算设计拥有触控板的 iPad 键盘保护套，此外还曾尝试研发带有电容式按键的版本。前段时间台媒 DigiTimes 也曾报道苹果正在开发一款具有背光设计和剪刀式按键的 iPad 智能键盘保护套，看起来应该是同一款键盘。
预计该键盘将采用与 iPad Pro 现有的智能键盘保护套相同的材料，布局可能和 MacBook Air 的键盘相同，触控板位于键盘下方的位置。
关于 2020 年 iPad Pro 系列更新的传言表明，它将跟随 iPhone 11 阵容配备方形浴霸三摄系统，依旧拥有 11 英寸和 12.9 英寸两种屏幕尺寸，搭载 A13X 芯片。
一些供应链消息人士暗示，苹果公司可能会推出 12 英寸机型，但由于与 12.9 英寸尺寸太过接近（目前一直是该产品线的主流），目前尚不清楚这种情况是否会出现。
另有预测表示，苹果将于 2020 年晚些时候发布配备 Mini LED 显示屏的 iPad Pro。
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