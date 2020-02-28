带触控板的键盘保护套将随新iPad Pro一同亮相

Ruins0080 发表于: 02-28 10:46:22
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新款 iPad Pro 可能在春季发布。

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根据现有传闻，苹果新款 iPad Pro 或将于 2020 年春季发布，同时可能还有新的配件亮相，那就是带触控板的 iPad 键盘保护套。

The Information 消息称，富士康正在准备量产这款带有触控板的 iPad 键盘。苹果多年来一直打算设计拥有触控板的 iPad 键盘保护套，此外还曾尝试研发带有电容式按键的版本。前段时间台媒 DigiTimes 也曾报道苹果正在开发一款具有背光设计和剪刀式按键的 iPad 智能键盘保护套，看起来应该是同一款键盘。

预计该键盘将采用与 iPad Pro 现有的智能键盘保护套相同的材料，布局可能和 MacBook Air 的键盘相同，触控板位于键盘下方的位置。

关于 2020 年 iPad Pro 系列更新的传言表明，它将跟随 iPhone 11 阵容配备方形浴霸三摄系统，依旧拥有 11 英寸和 12.9 英寸两种屏幕尺寸，搭载 A13X 芯片。

一些供应链消息人士暗示，苹果公司可能会推出 12 英寸机型，但由于与 12.9 英寸尺寸太过接近（目前一直是该产品线的主流），目前尚不清楚这种情况是否会出现。

另有预测表示，苹果将于 2020 年晚些时候发布配备 Mini LED 显示屏的 iPad Pro。
 
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ZHU爺
沙发
12英寸也不是不可能 毕竟现在在售iPad尺寸有7.9 10.2 10.5 11 12.9🌹🐔
昨天 11:16
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jacksen
板凳
我对ipad能有以下几点改进就好了：1.鼠标指示能改成小箭头；2.第三方应用比如qq，微博能够多开；3.所有应用可以选择浮动窗口，并可以自由更改窗口大小和位置：4.其他应用可以自由调用外接设备的文件。5.可以支持更多应用同屏使用。我觉得这样iPad就真的可以成为优秀的生产力工具了。
昨天 11:18
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leo0306
地板
又搶我💰了
昨天 12:00
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kellylau
4 楼
引用 @jacksen 的回复
我对ipad能有以下几点改进就好了：1.鼠标指示能改成小箭头；2.第三方应用比如qq，微博能够多开；3.所有应用可以选择浮动窗口，并可以自由更改窗口大小和位置：4.其他应用可以自由调用外接设备的文件。5.可以支持更多应用同屏使用。我觉得这样iPad就真的可以成为优秀的生产力工具了。
现在有啊，不就是Mac😄
昨天 12:07
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一网住情深
5 楼
iPad的官方保护套超级氪金
昨天 12:25
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zxwdragon2
6 楼
引用 @jacksen 的回复
我对ipad能有以下几点改进就好了：1.鼠标指示能改成小箭头；2.第三方应用比如qq，微博能够多开；3.所有应用可以选择浮动窗口，并可以自由更改窗口大小和位置：4.其他应用可以自由调用外接设备的文件。5.可以支持更多应用同屏使用。我觉得这样iPad就真的可以成为优秀的生产力工具了。

你这说的就是MAC了～iPad是轻量级办公设备，不能和Mac产品线冲突了～

昨天 12:30
来自 iPhone 11 Pro Max
香猪使者
7 楼
Amazing！又一次改变世界。
昨天 12:43
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琴键上的卓别林
8 楼
引用 @jacksen 的回复
我对ipad能有以下几点改进就好了：1.鼠标指示能改成小箭头；2.第三方应用比如qq，微博能够多开；3.所有应用可以选择浮动窗口，并可以自由更改窗口大小和位置：4.其他应用可以自由调用外接设备的文件。5.可以支持更多应用同屏使用。我觉得这样iPad就真的可以成为优秀的生产力工具了。
你这明显想花ipad的钱，买个Mac……
昨天 13:49
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crazykook
9 楼
如果真的有触摸板，那就意味着iPadOS上的鼠标将会更加正式和有意义
昨天 14:10
来自 威锋网页版
jacksen
10 楼
引用 @kellylau 的回复
现在有啊，不就是Mac😄

mac也有…但是ipad能这样更好啊，因为比mac更便携，更灵活

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昨天 14:55
来自 iPhone X
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