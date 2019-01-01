《瘟疫公司》从中国区App Store下架

玩过游戏《瘟疫公司》（Plague Inc）的朋友，大概都清楚它模拟出了相当真实的「病毒成长史」。这款游戏中，玩家扮演的是病毒，需要不断成长进化，入侵世界各地，让人类染病致死。需要指出的是，虽然游戏看起来是以「非正义方」视角进行，但是会让玩家感觉很难用病毒感染的形式毁灭人类，人类在对抗病毒的过程中，会发挥科学技术、医疗力量以及团结精神，玩家也会逐渐了解到哪一种病毒最危险，最难防控。《瘟疫公司》在 App Store 和 Steam 平台都有发售，因为其新颖的题材、策略性还有鼓励玩家积极思考公共卫生问题的意义受到欢迎，有很长一段时间常驻 iOS 付费榜前 10。随着新冠肺炎（COVID-19）的出现，这款题材独特的游戏再次在玩家中流行开来，开发商也对它做了适时的更新。不过日前，该游戏已从 App Store 下架，游戏开发商在官网发布声明表示，公司收到通知称《瘟疫公司》经中国国家网信办审查存在违反国内法律内容并从中国 App Store 下架。开发商称，尚不清楚游戏下架是否与中国当下正在应对的冠状病毒疫情有关，他们正尝试与网信办取得联系，了解其关切并共同寻求解决方案，并且会协助相关组织抗击疫情。中国大陆之外的游戏运营如常。