《瘟疫公司》从中国区App Store下架

Ruins0080 发表于: 02-28 10:17:59
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开发商声明将协助抵抗 COVID-19。

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玩过游戏《瘟疫公司》（Plague Inc）的朋友，大概都清楚它模拟出了相当真实的「病毒成长史」。

这款游戏中，玩家扮演的是病毒，需要不断成长进化，入侵世界各地，让人类染病致死。需要指出的是，虽然游戏看起来是以「非正义方」视角进行，但是会让玩家感觉很难用病毒感染的形式毁灭人类，人类在对抗病毒的过程中，会发挥科学技术、医疗力量以及团结精神，玩家也会逐渐了解到哪一种病毒最危险，最难防控。

《瘟疫公司》在 App Store 和 Steam 平台都有发售，因为其新颖的题材、策略性还有鼓励玩家积极思考公共卫生问题的意义受到欢迎，有很长一段时间常驻 iOS 付费榜前 10。随着新冠肺炎（COVID-19）的出现，这款题材独特的游戏再次在玩家中流行开来，开发商也对它做了适时的更新。

不过日前，该游戏已从 App Store 下架，游戏开发商在官网发布声明表示，公司收到通知称《瘟疫公司》经中国国家网信办审查存在违反国内法律内容并从中国 App Store 下架。

开发商称，尚不清楚游戏下架是否与中国当下正在应对的冠状病毒疫情有关，他们正尝试与网信办取得联系，了解其关切并共同寻求解决方案，并且会协助相关组织抗击疫情。中国大陆之外的游戏运营如常。
 
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害羞的小天使
沙发
这属于矫枉过正了
昨天 10:31
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lianhuaiming
板凳
《瘟疫公司》開發公司 Ndemic Creations 在官方網站發表聲明，指「經中國國家網信辦審查存在違反國內法律內容」後，決定將它從中國 App Store 下架。該公司正努力重返中國，嘗試聯絡中國國家互聯網信息辦公室，並共同尋求解決方案。
昨天 10:32
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Horsemanme
地板
正常 你懂的
昨天 10:35
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ZHU爺
4 楼
特色sh主义日常操作
昨天 10:36
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ZHU爺
5 楼
《瘟疫公司》开发商在官网发布了关于《瘟疫公司》从中国 APP STORE 下架的声明。声明中提到，公司收到通知称《瘟疫公司》“经中国国家网信办审查存在违反国内法律内容”并从中国 App Store 下架。官方称目前尚不清楚游戏下架是否与中国当下正在应对的冠状病毒疫情有关且正在尝试联络中国国家互联网信息办公室。
昨天 10:37
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就看看3399
6 楼
苹果你就继续跪吧 昨天跌6点多还不知什么情况 好像相比“宇宙真理”cov算个屁
昨天 10:50
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手机锋友yq181sd
7 楼
以上全tm臭狗屎
昨天 11:00
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HaloMaple
8 楼
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昨天 11:01
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longma91
9 楼
一帮深井冰，有点权力就作威作福，从不干人事
昨天 11:07
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淡定人生
10 楼
政治正确
昨天 11:13
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