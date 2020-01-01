早高FENG：vivo APEX 2020 新机曝光/联发科发布 Helio P95 SoC

▎Gantri 推出三款由「玉米」打造的灯具

▎PWA 版 Instagram 上架 Microsoft Store

▎三款诺基亚 Android 10 新机已获 Wi-Fi 联盟认证

▎vivo APEX 2020 将支持 60W 超快无线闪充

▎联发科发布 Helio P95 SoC

▎微软宣布退出旧金山游戏开发者大会

这三款灯具由设计公司 Ammunition 设计，采用了玉米基聚乳酸（PLA）进行 3D 打印制成，这是一种由发酵植物淀粉制成的塑料替代品。Gantri 称三款灯具内部的 LED 可以连续被点亮 25000 小时，按照每天使用 3 小时计算的话，相当于拥有 20 多年的使用寿命。Instagram PWA 版应用功能和常规版 App 保持了高度一致，PWA 版主界面的按钮采用了更加清晰的线条和取色。在 PWA 版本上，用户依然可以顺畅使用 Instagram 双击点赞、短视频、快拍、直接拍照上传平台等功能，Timeline 时间线上没有出现原生 App 版本的广告赞助内容。本周，Wi-Fi 联盟网站上曝光了三款诺基亚 Android 10 新机。其代号分别为 TA-1223、TA-1227 和 TA-1229，且均支持双频 Wi-Fi 。参考 Nokia 6.2（TA-1201）和 Nokia 7.2（TA-1193）的机型代号，猜测 Wi-Fi 联盟上的新机中有可能包括两款它们的继任者。vivo 近日在微博宣布，即将于 2 月 28 日线上发布的 vivo APEX 2020 概念机将搭载超快无线闪充，此前官方已经表示这部机型将采用一块支持 120Hz 刷新率的屏幕，同时还将支持高倍率连续光学变焦技术。Helio P95 是联发科最新的 4G/LTE SoC，采用了 2 个频率为 2.2 GHz 的 Cortex-A75 核心，和 6 个频率为2.0GHz 的 A55 核心；GPU 为 PowerVR GM 94446，官方没有介绍其规格，称可以运行 2520x1080 分辨率的屏幕；此外还支持 Wi-Fi 5 和蓝牙 5.0。另外，Helio P95 也支持 APU 2.0，官方称 GPU 基准测试分数上比上一代提高了 10%。微软公司表示，由于担心冠状病毒的传播，该公司将退出定于下个月在旧金山举行的游戏开发者大会(Game Developers Conference)，他们将以线上直播的方式展示其原本定于在大会上展示的内容。此前，Facebook、Electronic Arts 和索尼旗下的 PlayStation 都已经相继宣布退出本次大会。