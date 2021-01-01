印度首家 Apple Store 将于 2021 年建成，这意味着什么？
MarcusKei 发表于: 02-27 11:16:02
来自 威锋网页版
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全球已经有超过 500 家 Apple Store。
过去几年，苹果在印度的扩张之路尽显坎坷。在受到来自三星以及国产手机产商的左右围攻之下，iPhone 在印度的销售表现一直低迷。去年曾有调查数据显示，印度高端手机市场主要由一加手机和三星手机占领，iPhone 在印度市场的总份额不到 2%。
此外，印度当地的政策也对苹果不友好，例如由于对外资企业的限制，苹果无法在官网销售产品，再加上线下 Apple Store 的建设遥遥无期，所以印度消费者只能从第三方电商平台或苹果授权的线下零售商那里购买苹果产品。
然而面对这个可能是未来五年里唯一一个有希望快速增长的市场，苹果显然也无法轻易放弃印度市场。
在当地时间周三的股东大会上，库克回答了一位股东就印度市场提出的问题时，透露了苹果将于 2021 年在印度开设首家 Apple Store 线下零售店的消息：「我们不希望别人为我们经营这个品牌。」库克在股东大会上说道。
就如前面说到的，苹果产品在印度的销售主要依靠第三方电商平台或苹果授权的线下零售商，印度政府对于外资企业的种种限制是导致这一现象的主要原因，他们只允许企业开设单一品牌的零售店，而且至少需要有 30% 的产品是在印度生产的，鉴于苹果产品的大部分零部件都是在亚洲其它地区生产，印度的这一要求对于苹果来说是一道难以逾越的障碍。
但印度政府在去年调整了这一政策，向苹果抛来橄榄枝。预计在 2021 年印度首家 Apple Store 线下零售店建成之前，苹果印度官网也将迎来「营业」。
而在印度开设 Apple Store 除了能够挖掘更多潜在用户以外，随之而来的官方售后服务也将成为维系现有客户的利器。
此前有报道称，苹果在为印度客户提供售后服务方面遇到了一些困难。报告称，苹果在顾客满意度、问题解决能力和员工对顾客及其问题的同情心方面得分较低，60% 的受访者称苹果授权商店的员工「傲慢」。由于苹果没有在印度开设 Apple Store，消费者不得不依赖第三方服务商，而这些服务商不是由苹果直接管理的。
印度的苹果授权服务提供商应该遵守苹果的售后政策，但据报道，一些服务提供商错误指出设备受损，绕过了保修条款，自行制定了维修定价。顾客有时会抱怨更换电池等相对常规的维修需要较长的时间，而在 Apple Store，更换电池只需不到一天的时间。
设备过保的用户可能更容易受到网络服务链的影响。报告称，由于不受苹果定价政策的约束，苹果授权的维修店可以自由对零部件加价或收取设备诊断费。此外，印度的某些服务提供商并不保证过保设备的维修会成功。
此外，印度当地的政策也对苹果不友好，例如由于对外资企业的限制，苹果无法在官网销售产品，再加上线下 Apple Store 的建设遥遥无期，所以印度消费者只能从第三方电商平台或苹果授权的线下零售商那里购买苹果产品。
然而面对这个可能是未来五年里唯一一个有希望快速增长的市场，苹果显然也无法轻易放弃印度市场。
在当地时间周三的股东大会上，库克回答了一位股东就印度市场提出的问题时，透露了苹果将于 2021 年在印度开设首家 Apple Store 线下零售店的消息：「我们不希望别人为我们经营这个品牌。」库克在股东大会上说道。
就如前面说到的，苹果产品在印度的销售主要依靠第三方电商平台或苹果授权的线下零售商，印度政府对于外资企业的种种限制是导致这一现象的主要原因，他们只允许企业开设单一品牌的零售店，而且至少需要有 30% 的产品是在印度生产的，鉴于苹果产品的大部分零部件都是在亚洲其它地区生产，印度的这一要求对于苹果来说是一道难以逾越的障碍。
但印度政府在去年调整了这一政策，向苹果抛来橄榄枝。预计在 2021 年印度首家 Apple Store 线下零售店建成之前，苹果印度官网也将迎来「营业」。
而在印度开设 Apple Store 除了能够挖掘更多潜在用户以外，随之而来的官方售后服务也将成为维系现有客户的利器。
此前有报道称，苹果在为印度客户提供售后服务方面遇到了一些困难。报告称，苹果在顾客满意度、问题解决能力和员工对顾客及其问题的同情心方面得分较低，60% 的受访者称苹果授权商店的员工「傲慢」。由于苹果没有在印度开设 Apple Store，消费者不得不依赖第三方服务商，而这些服务商不是由苹果直接管理的。
印度的苹果授权服务提供商应该遵守苹果的售后政策，但据报道，一些服务提供商错误指出设备受损，绕过了保修条款，自行制定了维修定价。顾客有时会抱怨更换电池等相对常规的维修需要较长的时间，而在 Apple Store，更换电池只需不到一天的时间。
设备过保的用户可能更容易受到网络服务链的影响。报告称，由于不受苹果定价政策的约束，苹果授权的维修店可以自由对零部件加价或收取设备诊断费。此外，印度的某些服务提供商并不保证过保设备的维修会成功。
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