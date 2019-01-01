iOS 13.4 第三个开发者测试版以及公测版已开发下载

iOS/iPadOS 13.4 系统的测试之路还在进行当中。2 月 27 日凌晨，苹果推送了 iOS/iPadOS 13.4 的第三个开发者测试版以及公测版，如果你是开发者或者尝鲜用户的话，现在已经能下载了。在前几周的测试当中，iOS/iPadOS 13.4 的几个明显变化包括新增多个 Memoji 表情、iCloud 文件夹共享、键盘快捷键、加入 CarKey API、Apple TV 设置优化等。具体的变化可以看我们之前的报道：值得一提的是，除了 iOS/iPadOS 13.4 以外，macOS Catalina 10.15.4、watchOS 6.2 和 tvOS 13.4 的第三个开发者测试版也已经发布。