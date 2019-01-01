iOS 13.4 第三个开发者测试版以及公测版已开发下载

MarcusKei 发表于: 02-27 09:27:44
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继续测试。
iOS/iPadOS 13.4 系统的测试之路还在进行当中。2 月 27 日凌晨，苹果推送了 iOS/iPadOS 13.4 的第三个开发者测试版以及公测版，如果你是开发者或者尝鲜用户的话，现在已经能下载了。

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在前几周的测试当中，iOS/iPadOS 13.4 的几个明显变化包括新增多个 Memoji 表情、iCloud 文件夹共享、键盘快捷键、加入 CarKey API、Apple TV 设置优化等。具体的变化可以看我们之前的报道：

▪ iOS 13.4 beta 1
▪ iOS 13.4 beta 2

值得一提的是，除了 iOS/iPadOS 13.4 以外，macOS Catalina 10.15.4、watchOS 6.2 和 tvOS 13.4 的第三个开发者测试版也已经发布。
本文著作权归 @MarcusKei 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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ZHU爺
沙发
老设备频繁啥后台能解决下不？
10小时前
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xulide
板凳
反正我不升
10小时前
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z991238
地板
引用 @ZHU爺 的回复
老设备频繁啥后台能解决下不？
没办法，只能通过提升RAM才能解决后台问题
10小时前
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一般不闹心
4 楼
已经升了。升到垮了我也就有理由换手机了。
10小时前
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骑驴拉风带闪电
5 楼
苹果每次升级为什么老是更新表情包？
9小时前
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aprle6868
6 楼
同问，为啥每次更新表情包？
9小时前
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小子你笔掉了
7 楼
这个更新有什么用
9小时前
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忙活
8 楼
小8运营商和基带升级了
9小时前
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心若用尽
9 楼
表情包有什么鸟用🌸🐔
9小时前
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入云龙
10 楼
引用 @骑驴拉风带闪电 的回复
苹果每次升级为什么老是更新表情包？
要不更啥呢,总不能直接说,是为了让老设备更慢吧.
9小时前
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