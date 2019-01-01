测试版暗示iPhone/iPad或将有OTA系统还原功能

Ruins0080 发表于: 02-27 09:22:05
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苹果已发布 iOS 13.4 Beta 3 公测。

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最新消息，苹果于今天凌晨发布了 iOS 13.4 Beta 的第三个测试版，在代码和资源解包中发现，该公司正在给 iPhone，iPad 和 iPod Touch 准备一种基于 OTA（over-the-air）的无线系统还原功能。

目前，iPhone 和 iPad 出现故障后需要连接 Mac 或 PC 来还原固件，而 Apple Watch、HomePod 这样的设备由于没有连接端口，甚至都没有还原系统的功能。

现在看来，苹果很可能要解决这个问题。

新的 iOS 测试版中，隐藏着名为 OS Recovery 的功能，支持 iOS 设备通过网络服务器进行还原，无需硬件连接。另外，该功能似乎还支持连接到另一部 iPhone 或 iPad 进行数据转移式的还原。

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尚不清楚这项功能是否扩展到 iOS 之外的设备。从理论上讲，如果它也可以在 HomePod 或 Apple Watch 上运行，则可以大大减轻「变砖」设备重刷系统的操作难度，减少用户的麻烦。

目前尚不清楚苹果何时推出该功能，也没有发现更多的细节。

除了可能存在的 OS Recovery 之外，iOS 13.4 测试版中还发现了返回 iCloud 文件夹共享以及用于远程启动汽车的 CarKey API。
 
本文著作权归 @Ruins0080 所有，经授权发布，不代表威锋立场。
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任e逍遥
沙发
lightning 接口表示背后一凉…
10小时前
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heheBear
板凳
这不是准备把iPhone改成C口了，这是准备去掉口了
10小时前
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手机锋友25pa25k
地板
变砖了机都开不了，还能连接网络服务器还原？
10小时前
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sdhisuf
4 楼
引用 @手机锋友25pa25k 的回复
变砖了机都开不了，还能连接网络服务器还原？
参考Mac 开机command r
10小时前
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sdhisuf
5 楼
引用 @手机锋友25pa25k 的回复
变砖了机都开不了，还能连接网络服务器还原？
参考Mac 开机command r
10小时前
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顺峰快递
6 楼
省去接口配件，空间整体下移，上方空间可以将ficeid改造放进去，刘海就没了？
9小时前
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ipadVIP8
7 楼
看来以后必须无线充电了
9小时前
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微信h99qcm1
8 楼
引用 @顺峰快递 的回复
省去接口配件，空间整体下移，上方空间可以将ficeid改造放进去，刘海就没了？
对，我也这么认为，
9小时前
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joardy
9 楼
随着电子的进步，智能功能慢慢的增加，生活也慢慢变的更方便
9小时前
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snowrealm
10 楼
从来都是iCloud恢复备份，怎么变成新功能了？
9小时前
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