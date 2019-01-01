测试版暗示iPhone/iPad或将有OTA系统还原功能

最新消息，苹果于今天凌晨发布了 iOS 13.4 Beta 的第三个测试版，在代码和资源解包中发现，该公司正在给 iPhone，iPad 和 iPod Touch 准备一种基于 OTA（over-the-air）的无线系统还原功能。目前，iPhone 和 iPad 出现故障后需要连接 Mac 或 PC 来还原固件，而 Apple Watch、HomePod 这样的设备由于没有连接端口，甚至都没有还原系统的功能。现在看来，苹果很可能要解决这个问题。新的 iOS 测试版中，隐藏着名为 OS Recovery 的功能，支持 iOS 设备通过网络服务器进行还原，无需硬件连接。另外，该功能似乎还支持连接到另一部 iPhone 或 iPad 进行数据转移式的还原。

尚不清楚这项功能是否扩展到 iOS 之外的设备。从理论上讲，如果它也可以在 HomePod 或 Apple Watch 上运行，则可以大大减轻「变砖」设备重刷系统的操作难度，减少用户的麻烦。目前尚不清楚苹果何时推出该功能，也没有发现更多的细节。除了可能存在的 OS Recovery 之外，iOS 13.4 测试版中还发现了返回 iCloud 文件夹共享以及用于远程启动汽车的 CarKey API。