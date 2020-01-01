早高FENG：富士发布 X-T4 无反相机/B 站成上海指定网络学习平台

▎富士发布 X-T4 无反相机

▎佳能子公司启动新冠病毒检测系统开发

▎台北电脑展将如期举行

▎谷歌翻译新增五种新语言支持

▎罗技将和 Herman Miller 合作推出「电竞椅」

▎B 站将成为上海市教委指定网络学习平台

富士 X-T4 搭载 2610 万像素 APS-C 画幅传感器，同时具备五轴防抖系统，拥有约 6.5 档的防抖效果。全像素电子快门情况下可以实现 20 张/秒的连拍速度，使用机械快门时的连拍速度也达到 15 张/秒，同时对焦系统升级为 -6EV 对焦。视频方面，富士 X-T4 支持 4K 以及 C4K 60p 视频录制。另外胶片模拟中还新增了一个「ETERNA 漂白效果」模式。该相机将在今年春季上市，共有银色和黑色两个配色，国行裸机售价 11790 元。日本佳能旗下的医疗器械子公司佳能医疗系统（Canon Medical Systems） 2 月 25 日宣布，已启动新型冠状病毒检测系统的开发。该系统采取检测病毒基因的机制，相较于其他检测方法，能以简单装置短时间检出，适合用在医疗一线等。该公司力争尽早投入使用。据外媒消息，Computex 台北电脑展 2020 主办方主席兼首席执行官 Walter Yeh 表示，目前没有取消 Computex 2020 的计划，展会仍将于 6 月 2 日至 6 日如期举行，但会执行严格的健康标准。在过去的 4 年时间里，Google 没有在谷歌翻译中增加对新语言的支持。经过长时间的修整后，该家公司今日终于宣布，它将在谷歌翻译中增加对五种新语言的支持。它们是卢旺达语、奥里亚语、 鞑靼语、土库曼语和维吾尔语。全世界有超 7500 万人在使用这五种语言。最近 Logitech G 宣布和 Herman Miller 合作，打造「全球最先进的游戏椅」。Herman Miller 以生产人体工程学的椅子而享誉业内。目前关于这把「电竞椅」公开披露的消息并不是很多，只是表示将会在 2020 年春季的时候上线。目前没有相关的图片也没有确切的发布日期，更是没有定价信息。近日，上海市教委宣布，自 3 月 2 日起，全市中小学生将全面开启「空中课堂」教学。哔哩哔哩作为上海市教委指定的网络学习平台之一。目前，B 站已完成《中小学生防疫公开课》首播。此后，面向从一年级至高三学生的名师讲堂将陆续上线 B 站。教师直播课堂结束后，学生也可以选择点播观看课程回放。