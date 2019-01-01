iPhone XR成为2019年度最受欢迎的智能手机

市场研究公司 Omdia 今天发布的《智能手机型号市场跟踪》报告显示，按照出货量计算，苹果iPhone XR 成为 2019 最具市场号召力的智能手机产品，紧随其后的则是 2019 年 9 月份推出的最新款 iPhone 11。数据显示，2019 年全年，iPhone XR 的出货量约为 4630 万部，高于最新款 iPhone 11 的出货量。但 iPhone XR 毕竟整整卖了一年，而 iPhone 11 的潜力不容小视，Omdia 称，作为苹果公司推出的最新款经济适用型手机，iPhone 11 从去年 9 月到现在总出货量已有 3730 万部。三星的 Galaxy A10、Galaxy A5 和 Galaxy A20 三款智能手机紧随苹果之后，出货量分别为 3030 万部、2420 万部和 1920 万部，排在总出货量的第三、第四、第五位。

苹果高端机型 iPhone 11 Pro Max 在 2019 年第四季度的出货量为 1760 万部，排在第六位。排名第七的 iPhone 8 的出货量稍低于 iPhone 11 Pro Max，为 1740 万部。iPhone 11 Pro 出货量为 1550 万部，排名第九。Omdia 的智能手机研究和分析主管 Jusy Hong 表示：“在全球智能手机各型号出货量数据上，苹果已经连续五年多时间稳居第一和第二的位置。相比其他竞争对手，苹果推出的手机型号数量有限，因此销售量可以集中在少数畅销的智能手机上，比如 iPhone XR。”该分析公司还指出，iPhone 的整体出货量多年来连续第二次下降，2019 年出货量下跌 4.6%。而相比 2018 年 iPhone 整体出货量同比下降 5.1%，这一数据已经出现好转。