苹果：频繁杀后台可能会影响设备电池寿命
MarcusKei 发表于: 02-26 17:01:11
来自 威锋网页版
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但强迫症患者表示无计可施。
频繁关闭 iPhone 或者 iPad 的后台应用会提高设备的运行速度吗？
答案可能是否定的。最近有外媒发表报道称，频繁关闭后台应用不仅不会使得设备的运行速度变快，还会加快设备电池寿命的损耗。
其实早在 2016 年，就有外媒就这一问题给库克发送邮件询问，虽然没有得到直接答复，但是时任苹果软件高级副总裁 Craig Federighi 给出了否定的回答，称频繁杀后台不会对设备的电池寿命有任何帮助。
事实上，在苹果官方的技术支持文档中，他们已经表示「杀后台」也就是强制关闭 App 的行为只推荐在应用无响应的情况下操作。「当您最近使用过的 App 出现时（多任务页面），这些 App 并没有打开，而是处于待机模式以协助您进行浏览和多任务处理。仅当某个 App 没有响应时，您才应该强制关闭它。」苹果在技术支持文档中写道。
一般来说，如果没有在设置中打开「后台应用刷新」，那么当切换至其他应用后，之前打开过的应用会先继续运行一小段时间，然后进入「暂停状态」。处于暂停状态的应用不会保持活跃使用状态、打开状态或占用系统资源。
而如果频繁杀后台，则会导致当应用重新打开时经历新一轮的「热启动」，除了会延长启动时间以外，还会占用额外的内存，从而提高电池损耗。
答案可能是否定的。最近有外媒发表报道称，频繁关闭后台应用不仅不会使得设备的运行速度变快，还会加快设备电池寿命的损耗。
其实早在 2016 年，就有外媒就这一问题给库克发送邮件询问，虽然没有得到直接答复，但是时任苹果软件高级副总裁 Craig Federighi 给出了否定的回答，称频繁杀后台不会对设备的电池寿命有任何帮助。
事实上，在苹果官方的技术支持文档中，他们已经表示「杀后台」也就是强制关闭 App 的行为只推荐在应用无响应的情况下操作。「当您最近使用过的 App 出现时（多任务页面），这些 App 并没有打开，而是处于待机模式以协助您进行浏览和多任务处理。仅当某个 App 没有响应时，您才应该强制关闭它。」苹果在技术支持文档中写道。
一般来说，如果没有在设置中打开「后台应用刷新」，那么当切换至其他应用后，之前打开过的应用会先继续运行一小段时间，然后进入「暂停状态」。处于暂停状态的应用不会保持活跃使用状态、打开状态或占用系统资源。
而如果频繁杀后台，则会导致当应用重新打开时经历新一轮的「热启动」，除了会延长启动时间以外，还会占用额外的内存，从而提高电池损耗。
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