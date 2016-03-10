苹果：频繁杀后台可能会影响设备电池寿命

引用 @jack424800 的回复 所以这里根据已知的事情，如果你是ios12或以上的系统，那就试试别自己手动杀吧， 放任系统等它自杀！毕竟12不是号称加快了启动速度么？看它有多快！但是ios11或者以下的话，那就自己手动杀就是了

而且这里还有一个可能是“巧合”的事情，从ios12开始，home屏机已经灭绝（XS XSMAX XR这3台元年机器），所以理论上ios12开始的操作方式都是更加对应刘海屏！这里你在桌面界面向上划（强制回home）和向上划稍微停留（多任务界面）这两个操作的区分度是很小的，甚至容易误操作！其实很多人应该试过，是要停留有一定的时间才显示多任务状态的，这个度都是要有所拿捏才能实现的吧？所以可能官方就是设计的初衷就是想免去你多任务这一步，你别去管它了，这个意思？