苹果：频繁杀后台可能会影响设备电池寿命

MarcusKei 发表于: 02-26 17:01:11
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1.2w
63
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但强迫症患者表示无计可施。
频繁关闭 iPhone 或者 iPad 的后台应用会提高设备的运行速度吗？

答案可能是否定的。最近有外媒发表报道称，频繁关闭后台应用不仅不会使得设备的运行速度变快，还会加快设备电池寿命的损耗。
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其实早在 2016 年，就有外媒就这一问题给库克发送邮件询问，虽然没有得到直接答复，但是时任苹果软件高级副总裁 Craig Federighi 给出了否定的回答，称频繁杀后台不会对设备的电池寿命有任何帮助。

事实上，在苹果官方的技术支持文档中，他们已经表示「杀后台」也就是强制关闭 App 的行为只推荐在应用无响应的情况下操作。「当您最近使用过的 App 出现时（多任务页面），这些 App 并没有打开，而是处于待机模式以协助您进行浏览和多任务处理。仅当某个 App 没有响应时，您才应该强制关闭它。」苹果在技术支持文档中写道。

一般来说，如果没有在设置中打开「后台应用刷新」，那么当切换至其他应用后，之前打开过的应用会先继续运行一小段时间，然后进入「暂停状态」。处于暂停状态的应用不会保持活跃使用状态、打开状态或占用系统资源。
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而如果频繁杀后台，则会导致当应用重新打开时经历新一轮的「热启动」，除了会延长启动时间以外，还会占用额外的内存，从而提高电池损耗。
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HeartAndSoul_
沙发
13.2.3杀后台，退一个杀一个，佛了
昨天 17:28
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王东哲
板凳
所以杀后台为了让你们换新机，心机婊啊
昨天 17:45
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阿威威猫
地板
扯淡吧，后台挂的软件越多越费内存
昨天 17:48
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jack424800
4 楼
这个问题论坛上一些分析贴还是可以看到一些端倪的，有人就用电流大法来测试，加上从IOS12开始为了加快app启动速度而设置的事情，结果就是你打开app的时候电流就会峰值！不过貌似没人测试过从暂停状态唤醒app时的电流如何？如果连这个数据都具有的话就更加印证了。不过现在其实大烦的就是打字一半就切换去B程序，然后以为切换回A程序再续前缘的时候发现已经轮回转世了。。。
昨天 17:51
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诗意栖居
5 楼
原来如此。
昨天 17:51
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菜虚坤
6 楼
后台并不费电
昨天 18:09
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jack424800
7 楼
引用 @jack424800 的回复
这个问题论坛上一些分析贴还是可以看到一些端倪的，有人就用电流大法来测试，加上从IOS12开始为了加快app启动速度而设置的事情，结果就是你打开app的时候电流就会峰值！不过貌似没人测试过从暂停状态唤醒app时的电流如何？如果连这个数据都具有的话就更加印证了。不过现在其实大烦的就是打字一半就切换去B程序，然后以为切换回A程序再续前缘的时候发现已经轮回转世了。。。
所以这里根据已知的事情，如果你是ios12或以上的系统，那就试试别自己手动杀吧， 放任系统等它自杀！毕竟12不是号称加快了启动速度么？看它有多快！但是ios11或者以下的话，那就自己手动杀就是了
昨天 18:14
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Terry_in
8 楼
从来不清理后台路过。个人觉得不应该把心思放在后台上
昨天 18:15
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jacksen
9 楼
之所以用iPhone就是因为没有安卓糟心的状态栏，乱七八糟的推送，还有就是不需要关后台！！说实话用iPhone这么多年从来没有关过后台除非某个app卡死。因为一直知道苹果后台是自动调节的。其实苹果没必要强调这个。反而会有些酸葡萄的人说苹果是为了监控啊，或者设计后台是为了什么啊这种脑残言论。
昨天 18:17
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jack424800
10 楼
引用 @jack424800 的回复
所以这里根据已知的事情，如果你是ios12或以上的系统，那就试试别自己手动杀吧， 放任系统等它自杀！毕竟12不是号称加快了启动速度么？看它有多快！但是ios11或者以下的话，那就自己手动杀就是了
而且这里还有一个可能是“巧合”的事情，从ios12开始，home屏机已经灭绝（XS XSMAX XR这3台元年机器），所以理论上ios12开始的操作方式都是更加对应刘海屏！这里你在桌面界面向上划（强制回home）和向上划稍微停留（多任务界面）这两个操作的区分度是很小的，甚至容易误操作！其实很多人应该试过，是要停留有一定的时间才显示多任务状态的，这个度都是要有所拿捏才能实现的吧？所以可能官方就是设计的初衷就是想免去你多任务这一步，你别去管它了，这个意思？
昨天 18:19
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