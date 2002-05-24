苹果不允许电影中的坏人使用 iPhone

引用 @xpcyyxp 的回复 好了，以后看侦探片，只要不是用iPhone的都是嫌疑人

哈哈我们或许经常可以在各类电影中看到苹果产品的身影，有些可能是苹果投放的营销植入，而有些则可能是导演或者制片人的自发选择。但无论出于何种原因，在电影或者影视剧中使用出现苹果商标的产品，例如 iPhone、Mac、iPad、iPod 等都必须遵守当地的法律，而且一般情况下可能还得征得苹果的同意。 电影《利刃出鞘》（Knives Out）的导演莱恩·约翰逊（Rian Johnson）最近在接受《名利场》的采访时，分享了一些关于电影中出现苹果产品而引发的趣闻。他说苹果允许自家的产品被拍进电影中，但是反派角色不能使用这些产品。 image 《利刃出鞘》是一部侦探悬疑电影，讲述了富豪小说家哈兰·斯隆比在自己 85 岁生日第二天，被发现在自家庄园离奇自杀，遗留了亿万遗产，久负盛名的大侦探布兰科被雇佣调查此案真相的故事。 「苹果允许我们在电影中使用 iPhone，但电影中的坏蛋却不能使用。所以如果你正在观看一部悬疑电影的话，这可能是关键线索。」莱恩·约翰逊在视频中说道。 相似的情况还发生在了美剧《24 小时》身上，外媒此前就曾经报道过该美剧中的「好人」往往使用的都是 Mac，但「坏人」使用的却是 PC。 苹果对于自家设备如何被拍摄、使用有着严格的规定。作为 Apple 商标和版权准则的一部分，苹果曾经表示「Apple 商标或者 Apple 产品应该以最佳或者有利的方式被展示」。 image 这样的规定也不是没有法律依据，一般来说影视作品中出现的商标只要不是出于「商标性使用」的错误，都不会被商标拥有者追责。但这样原则也有前提，那就是不能是出于刻意抹黑或者恶意使用，例如在电影中刻意将品牌 A 与某一恶意事件建立联系或者通过品牌 A 的产品或商标作为诱骗观众观看该作品等做法。。